¡ØWIND BREAKER ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î±ÑÍºëý¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ößê¤á¤¯¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª¡×³«ºÅ¡ª¡¡ÅßÉþ¤Îºù¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî´Ö¾Ê¿¡Ë¤Ï¡¢ TV ¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡¢¡Ø¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¡Ù¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡ØWIND BREAKER ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î±ÑÍºëý¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡¢¡Ø¥¦¥£¥ó¥Ò¥í¡Ù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ößê¤á¤¯¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¹¥¤¡×¤ò¼ÙËâ¤µ¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ößê¤á¤¯¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª¡×³«ºÅ¡ª
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ößê¤á¤¯¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ªÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºù¤Î¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¸¥å¥¨¥ëºÇÂç 1,500¸Ä¤ä¶¯²½¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¼õ¤±¼è¤ê²¼¤µ¤¤¡ª
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
¥±¥¤¥»¥¤³¹¤ÇËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡£
ÄØÌî¤Ïº£Ç¯¡¢¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÄØÌî¤Ïºù¤Ë¼êÅÁ¤¤¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æºù¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÀÜµÒ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä
¡Ø¹¥¤¡Ù¤¬µ±¤¯À»Ìë¤ÎÊª¸ì¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)12:00～2026Ç¯1·î9Æü(¶â)8:59¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈPV
https://youtu.be/QHc6hzHIqME
¢£[ÁúÌë¤Î¥½¥ê¥Ã¥É] ºù ÍÚ¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã³«ºÅ¡ª
´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ößê¤á¤¯¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅßÉþ¤Îºù¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[ÁúÌë¤Î¥½¥ê¥Ã¥É] ºù ÍÚ¤ÏSP¾å¾º¸ú²Ì¤Ç»°Ï¢·â¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉ¬»¦µ»¤òÁá¤¯Êü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°Â®ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¹âÂ®¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°áÁõ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¸òÎ®¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¡ØWIND BREAKER ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î±ÑÍºëý¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥¦¥£¥ó¥Ò¥í¡Ë¤È¤Ï¡©
TV¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¥²ー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤¿3D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ß¥¢¥Ë¥á¥«¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤¯TV¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢ÅÆ¼ª»³¤¿¤Á»â»ÒÆ¬Ï¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ø»â»ÒÊ³¿×ÅÁ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±Áàºî¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¢¥Ë¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÉ¬»¦µ»¡×¤ä¥íー¥ë¼¡Âè¤Ç±é½Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥°¥¹¥¥ë¡×¤ò¶î»È¤·¤ÆÀïÆ®¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤Çå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¸òÎ®¡×¤ä¡¢3D¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ÅìÉ÷¾¦Å¹³¹¤Î»¶ºö¤Ê¤ÉÍ·¤Ù¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¤ä»â»ÒÆ¬Ï¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È³¹¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¤È¤Ï¡©
ÊÐº¹ÃÍ¤ÏºÇÄìÊÕ¡¢·ö²Þ¤ÏºÇ¶¯¡£Ä¶ÉÔÎÉ¹»¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤É÷Îë¡Ê¤Õ¤¦¤ê¤ó¡Ë¹â¹»¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷Îë¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¹»£±Ç¯À¸¡¦ºù ÍÚ¤Ï¡¢É÷Îë¹â¹»¤¬³¹¤ò¼é¤ë¡ÈËÉÉ÷Îë¡Ê¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¡Ë¡È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤·¤Æºù¤â¥Ü¥¦¥Õ¥¦¥ê¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áÀï¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¨¡¨¡¡ª
¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡¢Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿º£¡¢ºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤¿·À¤Âå¥ä¥ó¥ーÌ¡²è¡£
¢§¸¶ºî¡¦¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õ¸ø¼°SNS
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://wb-anime.net/
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼° X¡§https://x.com/winbre_sakura
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@winbre_official
¢£¸¶ºîÌ¡²è¾ðÊó
¸¶ºî¡§¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡ØWIND BREAKER¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532
¹ÖÃÌ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ1～24´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØWIND BREAKER ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î±ÑÍºëý¡Ù¡Ê¥¦¥£¥ó¥Ò¥í¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§3D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óRPG
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯3·î12Æü
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS/Android¡Ë¡¢Windows ¡¢Steam
²Á³Ê¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â·¿¡Ê´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.wb-rebelheroes.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/winhero_PR
¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¸øÇ§Discord¡§https://discord.gg/R5uP6UZSA2
(C)¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿WIND BREAKER Project¡¡(C)WIND BREAKER ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î±ÑÍºëý Project