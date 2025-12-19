¥Ò¥×¥Þ¥¤À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È13Ì¾¤¬Âç½¸·ë¡ª¡È½ÅÂç¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡É¤¹¤ëÀ¸ÆÃÈÖ¡Ø¥Ò¥×¥à¥Ó the Party¡ª 2026Ç¯º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖABEMA¡×¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¡È²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤Î ¡È½ÅÂç¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡É¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥×¥à¥Ó the Party¡ª 2026Ç¯º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë18»þ30Ê¬¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡£Æ±Æü20»þ¤«¤é¤Ï¡¢½é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤òÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë±þ±ç¾å±Ç²ñ¤ò¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¡È²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ç¤¹¡£³Æ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¶è²è¡Ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë6¤Ä¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÎÎÅÚ¤òÅÒ¤±¤ÆÇ®¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î·ë²Ì¤¬º£¸å¤Î¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î³«ºÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ñー¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ÉñÂæ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤ò¾å±Ç¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î¾¡ÇÔ¤¬·à¾ìÆâ¤Î´ÑµÒ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡¢·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÆüËÜ½é¡É¤Î´ÑµÒ»²²Ã·¿¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡×¤Ç¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¾å±Ç¥Ñ¥¿ー¥ó48ÄÌ¤ê¡¢7¤Ä¤Î·ëËö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¿·´¶³Ð¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤È¡¢·àÃæ¤Ë16¶Ê¤â¤Î¿·¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¡ÖABEMA SPECIAL ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡È½ÅÂç¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡É¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥×¥à¥Ó the Party¡ª 2026Ç¯º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÎÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÃÈÖ¤Ë¤ÏÀÐÃ«½Õµ®¡Ê»³ÅÄ ÆóÏº Ìò¡Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡Ê»³ÅÄ »°Ïº Ìò¡Ë¡¢¶ðÅÄ¹Ò¡ÊÆþ´Ö ½ÆÅÆ Ìò¡Ë¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡ÊÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô Ìò¡Ë¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡ÊÍÀ´Àî ÄëÅý Ìò¡Ë¡¢ÌÚÅçÎ´°ì¡Ê°Ë×²ÑÇ °ìÆó»° Ìò¡Ë¡¢ °ËÅì·ò¿Í¡Ê´Ñ²»ºä ÆÈÊâ Ìò¡Ë¡¢´äºêÎÊÂÀ¡ÊÇòç±ÌÚ äÉ Ìò¡Ë¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡Êí¶í±¿¹ âºãù Ìò¡Ë¡¢¹õÅÄ¿òÌð¡ÊÅ·Ã«ÅÛ Îí Ìò¡Ë¡¢ÍÕ»³æÆÂÀ¡ÊÇÈÍå°Ð ¶õµÑ Ìò¡Ë¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡Ê»Í½½Êª ½½»Í Ìò¡Ë¡¢ÃÝÆâ±É¼£¡ÊÅ·¹ñ ¹ö Ìò¡Ë¤é13Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¥Èー¥¯¤«¤é¡¢¡È½ÅÂç¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¡É¤Þ¤Ç¡¢À¹¤êÂô»³¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆÃÈÖ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£ËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤òPPV¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢PPV¤Ç¤Ï¡È¥Ò¥×¥à¥Ó¡É¤òÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë±þ±ç¾å±Ç²ñ¤â³«ºÅ¡£À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥Ò¥×¥à¥Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤È¡¢¥Ò¥×¥à¥Ó¤Î±ÇÁü¤Î¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤ò¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëµ¡Ç½¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±þ±ç¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡Ê»³ÅÄ »°Ïº Ìò¡Ë¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡ÊÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô Ìò¡Ë¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡ÊÍÀ´Àî ÄëÅý Ìò¡Ë¡¢°ËÅì·ò¿Í¡Ê´Ñ²»ºä ÆÈÊâ Ìò¡Ë¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡Êí¶í±¿¹ âºãù Ìò¡Ë¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡Ê»Í½½Êª ½½»Í Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ÎÅêÉ¼¤â¡¢±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ»²²Ã·¿¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥×¥à¥Ó¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¤´¼«Âð¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥×¥à¥Ó½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÊüÁ÷¤Ï¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³«»Ï¡£3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜPPV¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë700±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://abema.go.link/dGd43
º£¸å¤â¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶½¹Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤ä¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë·î³Û1,080(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA SPECIAL ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥×¥à¥Ó the Party¡ª 2026Ç¯º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷ ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë18»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬
»ëÄ°URL¡§https://abema.go.link/qMiSc
½Ð±é¡§ÀÐÃ«½Õµ®¡Ê»³ÅÄ ÆóÏº Ìò¡Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡Ê»³ÅÄ »°Ïº Ìò¡Ë¡¢¶ðÅÄ¹Ò¡ÊÆþ´Ö ½ÆÅÆ Ìò¡Ë¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡ÊÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô Ìò¡Ë¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡ÊÍÀ´Àî ÄëÅý Ìò¡Ë¡¢ÌÚÅçÎ´°ì¡Ê°Ë×²ÑÇ °ìÆó»° Ìò¡Ë¡¢ °ËÅì·ò¿Í¡Ê´Ñ²»ºä ÆÈÊâ Ìò¡Ë¡¢´äºêÎÊÂÀ¡ÊÇòç±ÌÚ äÉ Ìò¡Ë¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡Êí¶í±¿¹ âºãù Ìò¡Ë¡¢¹õÅÄ¿òÌð¡ÊÅ·Ã«ÅÛ Îí Ìò¡Ë¡¢ÍÕ»³æÆÂÀ¡ÊÇÈÍå°Ð ¶õµÑ Ìò¡Ë¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡Ê»Í½½Êª ½½»Í Ìò¡Ë¡¢ÃÝÆâ±É¼£¡ÊÅ·¹ñ ¹ö Ìò¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å¤â1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA PPV¡×¡¿¡ÚÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È±þ±ç¾å±Ç¡Û±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙÆÈÀêÊüÁ÷ ³µÍ×
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
2025Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ³«±é¡ÊÇÛ¿®³«»Ï19»þ30Ê¬～¡Ë
¢¨ËÜÊüÁ÷¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ÎÅêÉ¼¤Ï±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢§¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é
¥¢¥ó¥°¥ë£±.¡§À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥Ò¥×¥à¥Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥°¥ë£².¡§¥Ò¥×¥à¥Ó¤Î¤ß¤Î±ÇÁü¡¦²»À¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡£
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
¡Ú°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ300±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ～2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ¤Þ¤Ç
¢§½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
Å·ºêÞæÊ¿¡Ê»³ÅÄ »°Ïº Ìò¡Ë¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡ÊÆÇÅç ¥á¥¤¥½¥ó Íýòô Ìò¡Ë¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡ÊÍÀ´Àî ÄëÅý Ìò¡Ë¡¢°ËÅì·ò¿Í¡Ê´Ñ²»ºä ÆÈÊâ Ìò¡Ë¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡Êí¶í±¿¹ âºãù Ìò¡Ë¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡Ê»Í½½Êª ½½»Í Ìò¡Ë
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþURL
https://abema.go.link/ku54k
¢§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
ËÜÊüÁ÷¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎPPV¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È700±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾ò·ï¡¢¼õ¤±¼è¤êÊýË¡Åù¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://abema.go.link/dGd43¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊüÁ÷¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾åµÈÖÁÈ³µÍ×¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¤Î¸ø±é±ä´ü¡¦Ãæ»ß°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¼¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°ìÉô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä°ìÉô¤ÎIPTV¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×Æâ¤Ë¡Ö¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨ËÜÈÖÁÈ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î¤ß¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÊý¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´¤È¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872