¥á¥¿¥Ðー¥¹¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡Ù¡¢ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Îº¬´´¤Ë¿·ICT¶µºà¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤òÀµ¼°ºÎÍÑ

Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î35Ëü¿ÍÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ëÉÔÅÐ¹»ÌäÂê¡£¤³¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õß··Ä¾¼¡Ë¤Ï¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡Ù¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤ÈÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤Î³èÆ°¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ø½¬´ðÈ×¤ÎÎ¾Î©
¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤ä³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î¼Ò²ñÀ¤ä¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶µ°é³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ø½¬´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤ò·èÄê¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¿·¤·¤¤ICT¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à Íý»ö ÂÀÅÄ ¼ùÃË¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎºîÀ®¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ½àµò¤Î³Î¤«¤Ê¼´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò»ØÆ³¼Ô¤¬½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½¾ì¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò¹â¤á¤ë»Ù±ç¤¬¤è¤ê³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È°Â¿´¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¡É¤È¡¢¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤Ï¤È¤Æ¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢º£¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥½¤Ó¡Ê±¿Æ°¡Ë¤È¥Þ¥Ê¤Ó¡ÊÊÙ¶¯¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬ÁÏ¤ê¡É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡£¶µ¼¼¤Ç¤Î¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡¡¥¢¥½¥Þ¥Ê
ÀßÎ©¡§2004Ç¯1·î
½»½ê¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¾ïÈ×9-17-1
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://asomana.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹õß··Ä¾¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡Ø¥¢¥½¥Þ¥Ê³Ø±à¡ÙÍÍ¤Ø¤Î¡ØÅ·¿ÀX¡ÙÆ³Æþ¤ò¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Ðー¥¹¤È¤¤¤¦Àè¿ÊÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤µ¤ì¤ëÆ±³Ø±à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤È¤¤¤¦³Ø½¬´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Æ±³Ø±à¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤½¤Î¶µ°é³èÆ°¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦È¯Ã£¾ã³²»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¶¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¡ØÅ·¿ÀX¡Ù¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ Å·¿ÀX ¡Ê¥Æ¥ó¥¸¥ó¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Äó¶¡·ÁÂÖ¡§ ¥¯¥é¥¦¥É·¿Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊPWAÂÐ±þ¡Ë
ÂÐ±þ´Ä¶¡§ ¼çÍ×OS¡ÊWindows, macOS, ChromeOS, iPadOS, Android¡Ë¡¢¼çÍ×Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÊChrome, Safari, Edge¡Ë¤ÎºÇ¿·ÈÇ
ÂÐ±þ³ØÇ¯¡§ ¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÁ´³ØÇ¯
ÂÐ±þ¶µ²Ê¡§ ¹ñ¸ì¡¢¿ô³Ø(»»¿ô)¡¢Íý²Ê¡¢¼Ò²ñ¡¢±Ñ¸ì¡¢À¸³è¡ÊÁ´¤Æ¶µ²Ê½ñ½àµò¡Ë
¼ç¤Ê³Ø½¬µ¡Ç½¡§ ¶µ²Ê½ñ½àµò¤Î³Ø½¬¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¡¢¥¹¥âー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÂÎ·Ï³Ø½¬¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¢²»À¼¼«Æ°ÆÉ¤ß¾å¤² Åù
¼ç¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½¡§ ¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®¡¢²ÝÂê¤ä½ÉÂê¤ÎÍ½Ìó¡¦ÅÐÏ¿¡¦Äó½Ð´ÉÍý¡¢³Ø½¬¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢À®ÀÓ´ÉÍý¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±çÅù
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª¤Ï¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢EdTech¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ30Ç¯Ä¶¤Ë¤ï¤¿¤êICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é¸½¾ì¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1995Ç¯¤Î¡ÖÅ·¿À¡×È¯Çä°ÊÍè¡¢¡Ö¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¡×¤È¡Ö½¬´·¡×¤ÎÄêÃå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¥¹¥âー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×³Ø½¬¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²»ù¤äÉÔÅÐ¹»»ù¤Î»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëÅù¤Î¶µ°é¡¦ÎÅ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ª
URL¡§https://www.tao-st.co.jp/
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-019-828
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@tao-st.co.jp