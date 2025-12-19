¡Ö¼ñÌ£¤Ç¼è¤ê¤¿¤¤»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡×2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¤òÈ¯É½¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒCBT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý¸ù»Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¢³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯ÈÇ¡Ö¼ñÌ£¤Ç¼è¤ê¤¿¤¤»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡×(https://jpsk.jp/articles/ranking2026_3.html)¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü～11·î17Æü¤Î´ü´Ö¤ËÅö¥µ¥¤¥È¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿818·ï¤ÎÍ¸ú²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¡¦¶½Ì£¡É¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤»ñ³Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Éû¶È¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¼ñÌ£¤È¼Â±×¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë»ñ³Ê¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¡È¼ÂÀ¸³è·Ï¡É¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ñÌ£¤Ç¼è¤ê¤¿¤¤»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë :
https://jpsk.jp/articles/ranking2026_3.html
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
ËÜÇ¯¤Î¡Ö¼ñÌ£¤Ç¼è¤ê¤¿¤¤»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼ñÌ£¤È¼Â±×¡È¤É¤Á¤é¤â³ð¤¨¤¿¤¤¡É¥Ëー¥º¤¬³ÈÂç
FP¡¦Âð·ú»Î¤Ê¤É¡¢¼ÂÀ¸³è¤ÎÌòÎ©¤ÁÅÙ¤¬¹â¤¤»ñ³Ê¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬Áý²Ã¡£¼ñÌ£¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÉû¶È¡¦¥¹¥¥ëÅ¾ÍÑ¤òÁÀ¤¦¥±ー¥¹¤â¡£
- ¡È¼«Ê¬Ëá¤¡É¤È¤·¤Æ¤Î¸ì³Ø¡¦¶µÍÜ·Ï¤¬°ú¤Â³¤¿Íµ¤
±Ñ¸¡¡¦TOEIC¡¢´Á¸¡¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â³è¤«¤»¤ë¡È³Ú¤·¤á¤ë³Ø¤Ó¡É¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï·øÄ´¡£
- ÂÎ¸³·¿¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë½¼¼Â·Ï»ñ³Ê¤âÂ¸ºß´¶
À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ä¥¢¥í¥Þ¥Æ¥é¥Ôー¸¡Äê¤Ê¤É¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¡É¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Ä´ºº¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³è¤«¤»¤ë¼ÂÍÑÀ¡É¤È¡È³Ø¤Ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊ¬Ìî¡É¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±Ñ¸ì¡¦¸ì×Ã¡¦¿§ºÌ¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢³Ø½¬¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¼õ¸³¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½¸¡Äê / ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー¡ÌAFP/CFP(R)¡Í
- ²È·×²þÁ±¡¦»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡ÖÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»Ù»ý¤¬µÞÁý¡£
Âè2°Ì¡§ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¡Ê´Á¸¡¡Ë
- ÆÉ½ñ¡¦¸ì×ÃÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢Ç¾¥È¥ì¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ç¿Íµ¤¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
Âè3°Ì¡§¼ÂÍÑ±Ñ¸ìµ»Ç½¸¡Äê¡Ê±Ñ¸¡¡Ë
- ±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¡È±Ñ¸ì¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬»Ù»ý¤ò¸å²¡¤·¡£5µé¤Î¼¡¤Ï4µé¡Ä¡Ä¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×·Á¼°¤Ê¤³¤È¤â·ÑÂ³¼õ¸³¤òÂ¥¿Ê¡£
4°Ì°Ê¹ß¤Î·ë²Ì¤Ïµ»ö¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âè4°Ì°Ê¹ß¤Î·ë²Ì¤òµ»ö¤Ç³ÎÇ§ :
https://jpsk.jp/articles/ranking2026_3.html
Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü～11·î17Æü
- Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¥µ¥¤¥È¥æー¥¶ー
- Í¸ú²óÅú¿ô¡§818Ì¾
- Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä´ººÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¡¦°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¤ÈÌÀµ¤Î¾å¡¢µ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
½ÐÅµ¡§³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù(https://jpsk.jp/articles/ranking2026_3.html)
½ÐÅµ¡§³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¡¿µ»öURL¡§https://jpsk.jp/articles/ranking2026_3.html
³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¤È¤Ï
³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Ìó1,300¤Ë¤Î¤Ü¤ë»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤Î¾ðÊó¤ä¡¢»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®¡£³§¤µ¤ó¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤«¤é¡¢³Ø½¬¡¦¼õ¸³¡¢¹ç³Ê¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¡§https://jpsk.jp(https://jpsk.jp)
²ñ¼Ò³µÍ×³ô¼°²ñ¼ÒCBT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
»î¸³¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»î¸³¤Î¿½¹þ¤«¤é¼õ¸³ÎÁ·èºÑ¡¢¼õ¸³¡¢ºÎÅÀ¡¢¹çÈÝÈ½Äê½èÍýÅù¤ÎÁ´¤Æ¤òIT²½¤¹¤ëCBT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÅ¸³«¤·¡¢CBT»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ80%°Ê¾å¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ³Ê¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Ù¤Î±¿±ÄÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ìî¸ý¸ù»Ê¡¡ÀßÎ©Ç¯·î¡§2009Ç¯5·î
- ½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®3¡¡AKS¥Ó¥ë6³¬
- ´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://cbt-s.com(https://cbt-s.com/)
¼çÍ×»ö¶È
- »î¸³±¿±ÄÁí¹ç°ÑÂ÷¥µー¥Ó¥¹(CBT¡¦PBT¡¦IBT)¡¢¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹
- »öÌ³°ÑÂ÷¡¦°õºþ¡¦¥Çー¥¿½èÍý¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹
- ³Ø¤Ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆüËÜ¤Î»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¡Êhttps://jpsk.jp¡Ë¡Ù¤Î±¿±Ä
- Ä¾±Ä¥Æ¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê²ÎÉñ´ìºÂ¡¦²£ÉÍ¡¦²¬»³¡¦¿À¸Í¡¦ÀçÂæ¡¦»¥ËÚ¡Ë¤Î±¿±Ä(https://cbt-s.com/professional-tc(https://cbt-s.com/professional-tc/) )