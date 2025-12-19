moomoo¾Ú·ô¡¢¿·½ÕÅê»ñ¥»¥ß¥Êー 1·î17Æü(ÅÚ)¤È1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¿·½ÕÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£
¹ñÆâ¤Ç¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô200Ëü·ï(¢¨1)¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦2,800Ëü¿Í(¢¨2)¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÅê»ñ¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëmoomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥àー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢°Ê²¼¡Ömoomoo¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¿·½ÕÅê»ñ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
moomoo¾Ú·ô-2026Ç¯¿·½ÕÅê»ñ¥»¥ß¥Êー
³ô¹â¤ÈÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤¬º®ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤È³ô²Á¤Î¹ÔÊý ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡£1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤ÈÂçÀîÃÒ¹¨»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ÊÆ¹ñ³ô¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¸Ë¾¤äÃíÌÜ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢moomoo¾Ú·ô¤Î¤ª¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢ÃøÌ¾¹Ö»Õ¤Î2026Ç¯¤ÎÅê»ñ¥×¥é¥óÄó°Æ¤ò¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¿·½ÕÅê»ñ¥»¥ß¥Êー¤Î¹ë²Ú¹Ö»Õ¿Ø
¡ãÂè1Éô¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§00～11¡§30¡ÊÍ½Äê¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¡¢Æü·ÐCNBC YouTube
½Ð±é¡§¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¡Ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¡¢ÂçÀîÃÒ¹¨»á¡ÊÃÒ·õ¡¦Oskar¥°¥ëー¥× CEO·ó¼çÀÊ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¡¢°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Êmoomoo¾Ú·ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
»Ê²ñ¡§ÆâÅÄ¤Þ¤µ¤ß»á¡ÊÆü·ÐCNBC¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ãÂè2Éô¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë19¡§00～20¡§45¡ÊÍ½Äê¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¡¡¢¨moomoo¾Ú·ô¤Ë¤ª¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¸ÂÄê
½Ð±é¡§ÂçÀîÃÒ¹¨»á¡ÊÃÒ·õ¡¦Oskar¥°¥ëー¥× CEO·ó¼çÀÊ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¡¢¤È¤â»á¡ÊÅê»ñ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ë¡¢¹¾ºê¹§É§»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒWealth OnÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
»Ê²ñ¡§ÆâÅÄ¤Þ¤µ¤ß»á¡ÊÆü·ÐCNBC¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ã¿·½ÕÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
£±.¿·µ¬¤´Æþ¶â¤ÇºÇÂç4¥«·î¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢½é²óÆþ¶â¤¬30Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³ô¼è°ú¼ê¿ôÎÁ3¥«·îÌµÎÁ¡Ê·î´Ö¾å¸Â5Ëü±ß¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¸ýºÂ³«Àß¡õÆþ¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÅµ¡Ê1¥«·îÊ¬¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ºÇÂç¹ç·×4¥«·î´Ö¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ç¤ËÆþ¶âºÑ¤ß¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¤ÇÆÃÊÌ¥ì¥Ýー¥È¿ÊÄè
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤µ¤ì¤¿moomoo¾Ú·ô¸ýºÂ½êÍ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¿Íµ¤Åê»ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤È¤âÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¡ÖWealth On¡×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ì¥Ýー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡§ https://j.moomoo.com/0yAfOx
moomoo¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2018Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åê»ñ¥¢¥×¥ê¡Ömoomoo¡×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅê»ñÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³×¿·Åª¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤¤Åê»ñ¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÁ´À¤³¦2,800Ëü¿Í(¢¨2)°Ê¾å¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ë·Ç¼¨ÈÄ¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨3)ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯10·î¤Ëmoomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É(¢¨1)¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍø±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.moomoo.com/jp(https://www.moomoo.com/jp)
moomoo¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)
moomoo¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¢¨1 Sensor Tower½¸·×¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥êÌ¾¡Ömoomoo¡×¤ÎÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹(iOS/Android)¤Î¹ç·×ÃÍ ½¸·×´ü´Ö:2022Ç¯10·î27Æü～2025Ç¯11·î13Æü¢¨2 Á´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¿ô¡£»²¾È¸µ¡§Futu Holdings Limited¤Î2025Q3¤Î·è»»¸ø¹ð¢¨3 °ìÉô¥µー¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ýºÂ³«Àß¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§moomoo¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°Ëß·¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-2-5 MFPR½ÂÃ«¥Ó¥ë 11F¡¢14F
TEL¡§03-6845-3636 FAX¡§03-3409-1533
E-Mail¡§moomoojp-mkt@jp.moomoo.com
HP¡§https://www.moomoo.com/jp
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡§´ØÅìºâÌ³¶É(¶â¾¦)Âè3335¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡ÚÌÈÀÕ»ö¹à¡Û
¼è°ú¤ÎÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡¦¥ê¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥×¥ê¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÅê»ñ¾ðÊó¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¡¢Í¸úÀ¤òÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼è°ú¾¦ÉÊÅù¤Ï¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤ä²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼è°ú¤ÎºÝ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢Áí¹çÅª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤´°ÆÆâÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î¼è°·¾¦ÉÊÅù¤Ë¤´Åê»ñ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö³º¾¦ÉÊÅù¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£