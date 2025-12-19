TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô 750,000Ä¶ ¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¡×¤¬½é¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¡ªÍèÇ¯1·î2Æü(¶â)ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡¡TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬75Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡É¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¡É¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡© ～¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¤Èº£Ìë¤â¾Â¤ëÊü²Ý¸å24»þ～¡Ù¤¬ÍèÇ¯2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ê¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¤¬¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥³¥¹¥á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¤ê¡¢SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢³Ø¹»À¸³è¤Ç¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤äÏÃÂê¤Î¿Í¤â¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢¡ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ø¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡～¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¤Èº£Ìë¤â¾Â¤ëÊü²Ý¸å24»þ～¡Ù
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ ¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î
ÊüÁ÷¶É¡¡¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ÊAM558KHz/FM91.1MHz¡Ë
½é²óÊüÁ÷¡¡2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡Ëè½µ¶âÍË24:£°0～2£´:£³0
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¡Ëè½µ¶âÍË24¡§30º¢¤ËÇÛ¿®
¢¨radiko¡¢Spotify¡¢Apple Podcast¡¢Amazon MusicÅù¡¢
³Æ¼ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÇÁ´¹ñ¤Ç½é²ó¤«¤éÁ´ÏÃÌµÎÁÄ°¼è²ÄÇ½
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP https://jocr.jp/programsite/shidanuma/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X https://x.com/shidanuma24
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok https://www.tiktok.com/@shidanuma24
ÈÖÁÈ¸ø¼°MAIL shidanuma@jocr.jp
¢¡¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2000Ç¯7·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£
»°½Å¸©°ËÀª»Ô½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤Æ²á¤´¤¹¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¾åµþ¡¢Åìµþ¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥À¥ó¥¹ÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£
2020Ç¯3·î¤è¤êTikTok¤Ë³Ø¹»¤¢¤ë¤¢¤ëÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£
¸½ºß¤â¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿Æ°²è¡×¤òÃæ¿´¤ËÅê¹Æ¡¢¸½ºßTikTok¥Õ¥©¥í¥ïー75Ëü¿ÍÄ¶¡£
ÆÃµ»:Â¨¶½³Ø¹»¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÂ¨¶½±éµ»¡¦²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥á¥¤¥¯
¹¥¤¤Ê¤â¤Î:¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯Á´ÈÌ¡¢¥Ï¥êー¥Ý¥Ã¥¿ー
HP¡¡https://www.shochikugeino.co.jp/talents/shidahinano/
TikTok¡¡https://www.tiktok.com/@sh__ddney
Instagram¡¡https://www.instagram.com/sh__ddney/#
¢¡¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤Ä¤¤¤Ë¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª ¿À¼Ò¤Î³¨ÇÏ¤Ë½ñ¤¯¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Î¥é¥¸¥ª
ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹µãµã
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÌë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥ÈºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¾Ð
¡Ö»ä¤À¤±¤¬Ãý¤ë¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¡¤¤¡ª
¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡¢ÀäÂÐ¸ì¤ê¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª¡©¡ª
¢¡¥Æ¥£¥¢¥é¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë(ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È)
¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤¬¤¤¤ë¥Ïー¥Õ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÆÀ°Õ¡£
¢¡¥Æ¥£¥¢¥é¡¡¥³¥á¥ó¥È
JK¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥·¥À¥Ò¥Ê¥Î¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡ª
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£