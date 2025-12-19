½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò NTT ¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡Ë¤È¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÄó·È¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê¶âÍ»ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÄó·È¤Î³µÍ×
¡¡¥É¥³¥â¤ÏËÜÄó·È¤Ë´ð¤Å¤¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤È¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò
2026Ç¯8·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÆ±»þ¸ýºÂ³«Àßµ¡Ç½
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¼è°ú¸ýºÂ¤ò¡¢°ìÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤ÇÆ±»þ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¡¦³«Àß¤Ç¤¤ë¡¢Æ±»þ¸ýºÂ³«Àßµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¤ª¿½¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤È¾Ú·ô¸ýºÂ´Ö¤Î»ñ¶â¥¹¥¤ー¥×µ¡Ç½
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤È¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¼è°ú¸ýºÂ´Ö¤Ç¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¡¢¥¹¥¤ー¥×µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤é¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¾Ú·ôÁí¹ç¼è°ú¸ýºÂ¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë»ñ¶â°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÆþ½Ð¶â¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë³Æ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÍ¥¶øÆÃÅµ
¥É¥³¥â¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£