¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥óÄÉÅéÆÃ½¸¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç»ï¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ùvol.78¤Ï12·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä
¡¦ÆâÍÆ¾Ò²ð
2025Ç¯£··î¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£µýÇ¯71¡£»à°ø¤ÏµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤è¤ë¡Ö¼«Á³»à¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÂå¥×¥í¥ì¥¹ºÇÂç¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ò¼Å¤ó¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éËÜ»ï¤Ç¤âÄÉÅé¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£ÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿ ¡ÈÄ¶¿Í¡É¤è¡¢±Ê±ó¤Ê¤ì――¡£
WWE¼Â¶·²òÀâ¼Ô¡¦¥·¥å¥ó»³¸ý»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ûー¥¬¥ó¤òÁí³ç
Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤¿¥Ûー¥¬¥ó¤Î°õ¾Ý¤ò²óÁÛ
¥¥à¡¦¥É¥¯¤¬¥Ûー¥¬¥ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤ËËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
WWF¶ËÅìÃ´Åö¤À¤Ã¤¿º´Æ£¾¼Íº¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ûー¥¬¥ó¿Íµ¤¤òÊ¬ÀÏ
¥Ûー¥¬¥ó¤ÈºÇ¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¥¸¥ßーÎëÌÚ»á¤¬ËÜ»ï½éÅÐ¾ì
¥¶¡¦¥°¥ìー¥È¡¦¥«¥Ö¥¤¬¥Ûー¥¬¥ó¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
¥«ー¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤¬½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿1961Ç¯¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òºÆ¸¡¾Ú
¸µÏÂÀ½¥ë¥Á¥ã¥Éー¥ë¤ÎGOKU¤¬¥ë¥Á¥ã¡¦¥ê¥Ö¥ì¤Îµ¯¸»¤ò¹Í»¡
½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¤È·ãÆ®¤òÅ¸³«¤·¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥é¥¤¥È¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Î¥É¥ì¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤ÎÀïÀÓ¤È¤Ï¡©
¡¦ÌÜ¼¡
¡ÎÄÉÅéÆÃ½¸¡Ï
¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥ó
¡Î¾Ú¸À¡Ï
¥·¥å¥ó»³¸ý
Æ£ÇÈÃ¤¼¤
¥¥à¡¦¥É¥¯
º´Æ£¾¼Íº
¥¸¥ßーÎëÌÚ
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ï
¥¶¡¦¥°¥ìー¥È¡¦¥«¥Ö¥
²û¤«¤·¤¥Õ¥í¥ê¥À¸òÍ·Ï¿
¡Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ï
¡È±Ñ¹ñ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥é¥¤¥È
¡Î¹Í¾Ú¡Ï
¥ë¥Á¥ã¡¦¥ê¥Ö¥ì¤Îµ¯¸»¤òÉ³²ò¤¯
Á°ÊÔ¡¡¥á¥¥·¥³½é¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¤¬ÁÏºî¤·¤¿¿ÀÏÃ
¡ÎÏ¢ºÜ¡Ï
ÂèÆó¼¡²«¶â»þÂå¤ÎÎÏÆ»»³
Âè£³²ó¡¡¡È½Õ¤Îº×Åµ¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
¡Î¥¢¥êー¥Ð¡¦¥á¥Ò¥³¡Ï
¥É¥ì¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«½Ð¿È¤Î¡È¹õ¤¤ÃÆ´Ý¡É
¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¹¥¿ー³¹Æ»¤òÃ©¤ë
ÃæÊÔ¡¡½éÍèÆü¤·¤¿¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î°·¤¤¤Ï¡©
¡Î¸½ÃÏ¥ê¥Ýー¥È¡Ï
¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ë¥Á¥ã¤Î¥á¥¥·¥³Æ»Ãæµ
Á°ÊÔ¡¡¥Õ¥¨¥ë¥µ¡¦¥²¥ìー¥é¤Î°úÂà¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë
¡Î¸¶±ÙÀ¸¤Î³ÊÆ®¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡Ï
Âè78²ó¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¡×
¡¦¾¦ÉÊ³µÍ×
½ñÌ¾¡§G SPIRITS vol.78¡Ê¥¿¥Ä¥ß¥à¥Ã¥¯¡Ë
´©¹ÔÆü¡§2025Ç¯12·î22Æü
È½·¿¡¿ÊÇ¿ô¡§A£´¡¿112¥Úー¥¸
Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊËÜÂÎ1,400±ß¡ÜÀÇ¡Ë
´©¹Ô¡§Ã¤Ì¦½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò
ISBN¡§978-4777833405
¸ø¼°HP¡§http://gspirits.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/g_spirits
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/g.spirits/
ËÜ½ñ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4777833402
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18444867/
¡¦G¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä½ñÀÒ¥·¥êー¥º¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥¿¥Ä¥ß¥à¥Ã¥¯¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¡Êº´»³Áï¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ°ìµó¼ýÏ¿¡ª¡¡¸Î¡¦¿·´Ö¼÷»á¡¢»³ºê°ìÉ×¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â²Ã¤¨¤¿ÂÔË¾¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ¡ª
¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä
¢£¡È¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¡Éº´»³¥µ¥È¥ë¤ÎÂÀ×
¢£²óÁÛ―¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚvs¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê
¢£»Õ¥«ー¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ
¢£ÂÐÃÌ¡á¿·´Ö¼÷¡ß½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯
ÄÉ²±―¶âÍËÌë£¸»þ¤ÎÌÔ¸×ÅÁÀâ
¡¡
¢£¡ÈÇúÃÆ¾®ÁÎ¡É¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤ò¸ì¤ë
¢£¡È°Å¹õ¤Î¸×¡É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤ò¸ì¤ë
¢££Í£Ó£Ç¤òÍÉ¤é¤·¤¿£²ÅÙ¤Î£×£×£Æ±óÀ¬
¢£¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè
¢£ÂÐÃÌ¡á½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¡ß»³ºê°ìÉ×
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤È¡Ö£Õ£×£Æ¡×¤È¡Ö³ÊÆ®µ»¡×
¢£·ãÇò―¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬ー¡õ¥¹ー¥Ñー¡¦¥¿¥¤¥¬ー
¢£¹ÖÀâ―¡ÖºÅÌ²¥»¥é¥Ôー¡×¤È¡ÖÉð»ÎÆ»¡×
¢£ÂÐÃÌ¡á¿·´Ö¼÷¡ß½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯
¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î»þ¡Ä¡ÈÇ³¤¨¤ëÆ®º²¡É¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹
¢£ÀïÉ¾―¡È¾¼ÏÂ¤Î´àÎ®Åç¡ÉÎÏÆ»»³vsÌÚÂ¼À¯É§
¡¦¾¦ÉÊ³µÍ×
½ñÌ¾¡§¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÁª½¸ ÂèÆó´¬ ½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯ÊÓ¡Ù¡ÊG SPIRITS BOOK vol.21¡Ë
ÊÔÃø¡§G¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÊÔ½¸Éô
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£¸·î£±Æü
ÈÇ¸µ¡§Ã¤Ì¦½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò
È½·¿¡§ A£µ
ÊÇ¿ô¡§256¥Úー¥¸¡Ê£±C¡Ë
Äê²Á¡§ËÜÂÎ²Á³Ê2,200±ß¡Ü¾ÃÈñÀÇ
ISBN¡§978-4777832415
ËÜ½ñ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4777832414/
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18260562/