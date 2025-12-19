¤½¤Î»þ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÈ©¤ò¡£Áª¤Ù¤ë4¼ï¤ÎÈþÍÆ±Õ¡ØBmuse serum¡ÙÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡¦¥é¥Ü¡Ê½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡¿¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§¥¥ì¥¤¡¦¥Ç¡¦¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤´¤È¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¿·ÈþÍÆ±Õ¥·¥êー¥º¡ØBmuse serum¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¦PDRN¡¦¥¨¥¯¥ªー¥ë¤Î4¼ïÎà¤ÎÀ®Ê¬¤ò¼ç¼´¤Ë¹½À®¡£
µ¨Àá¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ç¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤È©¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢¡ÈÁª¤ÖÆñ¤·¤µ¡É¤òÊú¤¨¤ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ø
SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤¬¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤âÆ±¤¸¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤ÆÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ÈÎÉ¤¤¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Àµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
´¥Áç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¯¤¹¤ß¤äÌÓ·ê¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦――¤½¤ó¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£Æü¤Î¤ï¤¿¤·¡É¤Ë¹ç¤¦1ËÜ¤ò
¤À¤«¤é¤³¤½¥¥ì¥¤¡¦¥Ç¡¦¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö1ËÜ¤ÎÀµ²ò¤òÃµ¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¡¢µ¨Àá¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹――¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢È©¤ÏÆü¡¹ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÈºòÆü¤Þ¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£Æü¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡ØBmuse serum¡Ù¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÈ©¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤Ç¸«¤¨¤¿¡¢ÈþÍÆ±ÕÁª¤Ó¤Î¥ê¥¢¥ë
¡ÖÈþÍÆ±Õ¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼ÒÆâ¤ÎÈþÍÆ¹¥¤¥á¥ó¥Ðー¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤ºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇØ·Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿²ÝÂê¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÈ©Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬´¥Áç¡¦ÌÓ·ê¡¦¤¯¤¹¤ß¡¦¥Ï¥êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÇº¤ß¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£
¡Öµ¨Àá¤Î¤æ¤é¤®¤ÇÈ©¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡ÖÆÍÁ³ÀÖ¤ß¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ±ÕÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÇº¤ß¤¬Â¿¤¯¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¡É¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ±Õ¤ÎËÜ¿ô¤Ï4～6ËÜ¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç¡¢»î¤·¤¿¿ô¤âÂ¿¤¤¿Í¤Ç20¼ïÎà¶á¤¯¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É»î¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤ª¤ê¡¢1ËÜ¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çº¤ß¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÆü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡È¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡È¤ï¤¿¤·¡É¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥»¥é¥à
¡ØBmuse serum¡Ù¤Ï¡¢È©Çº¤ß¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¼ïÎà¤Î¥»¥é¥à¥·¥êー¥º¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ê¬ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤¯¤¹¤ß*¹¡¦ÌÓ·ê*¹¡¦´¥Áç¡¦¥Ï¥êÉÔÂ*¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È
¥°¥ë¥¿¥Á¥»¥é¥à――¤¯¤¹¤ß*¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Î¡ÈÆ©ÌÀ´¶*²¥±¥¢¡É¤Ë
½ãÅÙ98¡ó°Ê¾å¤Î¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*³¤ò3,000ppmÇÛ¹ç¤·¡¢¡ÈÇ»¤µ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥»¥é¥à¡£
¸¶ÎÁ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇÇ»Ì©¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢½èÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ã¤È¿¤Ó¤ÆÈ©¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÎ±¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Û
¡¦ÌÀ¤ë¤µ¤äÆ©ÌÀ´¶*²¤¬Íß¤·¤¤
¡¦´¥Áç¤ä»ç³°Àþ¤ÇÈ©¤Î¥¥á*⁴¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¦ºÇ¶á¡¢´é¤¬¤É¤ó¤è¤ê¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë
¢¨1 ´¥Áç¤ä±ø¤ì¡¦¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤Î¤³¤È¡¿¢¨2 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ËÆ³¤¯¤³¤È¡¿¢¨3 À°È©À®Ê¬¡¿¢¨4 ´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È
VC¥»¥é¥à――ÌÓ·ê*¹¤ä¥¥á*²¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Î¡È¤Ê¤á¤é¤«¥±¥¢¡É¤Ë
4¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*³¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¡¢¹âÇ»ÅÙ¤«¤Ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥»¥é¥à¡£
À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC*³¤¬¡¢¥¥á*²¤ÎÍð¤ì¤äÌÓ·ê*¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯Á°¤Ç¤â½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Û
¡¦ÌÓ·ê*¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤
¡¦Èé»é¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¬¤Á
¡¦¥¥á*²¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦·Ú¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC*³¤ò»È¤¤¤¿¤¤
¢¨1 ´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È¡¿¢¨2 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È¡¿¢¨3 À°È©¡¦ÊÝ¼¾À®Ê¬
PDRN¥»¥é¥à――´¥Áç¤ä¤æ¤é¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Î¡È¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡É¤Ë
PDRN*¹¡ÊDNA-Na¡Ë40,000ppm¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃíÌÜÀ®Ê¬NMN*²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê´¶*³¤ÎÎ¾Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¥»¥é¥à¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢È©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢È©¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë¼Á´¶¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Û
¡¦È©¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä´»Ò¤¬ÉÔ°ÂÄê
¡¦¥Ï¥ê*²¤ä¤Ä¤ä¤¬¤Ê¤¯¡¢Èè¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤
¡¦µ¨Àá¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤
¢¨1 ¥µー¥â¥óPDRN(DNA-Na) À°È©À®Ê¬¡¿¢¨2 ¦Â-¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É(À°È©À®Ê¬)¡¿¢¨3 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È
¥¨¥¯¥ªー¥ë¥»¥é¥à――¥Ï¥êÉÔÂ*¹¤ä¡È¤æ¤é¤®°õ¾Ý¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Î¥±¥¢¤Ë
¥¨¥¯¥ªー¥ë*²¤ò500ppm¡¢¥¢¥ë¥¸¥ê¥ó*³¤ò50,000ppm¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*⁴¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ç¯Îð¤ä´Ä¶ÊÑ²½¤Ç¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤È©¥ê¥º¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¦Àß·×¡£
°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ê´¶*⁵¡¦¤Ä¤ä¡¦È©¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Û
¡¦ºÇ¶á¥Ï¥ê*⁵¤¬¤Ê¤¯¡¢Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤
¡¦¤¯¤¹¤ß*⁶¤ä¥Èー¥ó¥À¥¦¥ó*⁶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿
¢¨1 ´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È¡¿¢¨2 À°È©À®Ê¬¡¿¢¨3 À°È©À®Ê¬¡¿¢¨4 À°È©À®Ê¬¡¿¢¨5 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¤Î¤³¤È¡¿¢¨6 ´¥Áç¤ä±ø¤ì¡¦¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤Î¤³¤È
¶¦ÄÌ½èÊý――¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾ÚÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ë¡ÈÄã»É·ãÀß·×¡É
4¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾ÚÀ®Ê¬¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£
È©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Î»É·ã¤«¤éÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¤ÎÀ°È©À®Ê¬¡ä
¥«¥ó¥¾¥¦º¬¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥¦¥´¥óº¬¥¨¥¥¹¡¢¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡¢¥íー¥º¥Þ¥êーÍÕ¥¨¥¥¹¡¢
¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥Á¥ãÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥¤¥¿¥É¥êº¬¥¨¥¥¹¡¢¥è¥â¥®ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥º²Ì¼Â¥¨¥¥¹
¡ãÊÝ¼¾À®Ê¬¡ä
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥»¥é¥ß¥É¡¢¥³¥éー¥²¥ó
À®Ê¬¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ò·×¤ë2½µ´Ö¤Î¼ÒÆâ¸¡¾Ú
¡ØBmuse serum¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢³ÆÀ®Ê¬¤ÎÆÃÀ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë 2½µ´Ö¤ÎÈæ³Ó¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¤Èº¸¤Î¼ê¤Î¹Ã¤Ë°Û¤Ê¤ë¥»¥é¥à¤òËèÆüÅÉÉÛ¤·¡¢»ÈÍÑÁ°¸å¤Ë¥¹¥¥ó¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ÇÈ©¾õÂÖ¡ÊÌýÊ¬¡¦¿åÊ¬¡¦Çò¤µ¡¦ÃÆÎÏ¡Ë¤òÂ¬Äê¡£
Æü¾ï¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤ÊÑ²½¤ò¡¢¿ôÃÍ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¥Çー¥¿¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËËèÆü»È¤¦Ãæ¤Ç¡¢
¡Ö´¥Áç¤¹¤ëÆü¤Ï¤³¤ÎÈþÍÆ±Õ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡×
¡ÖÄ«¤Ï¤³¤Î·Ú¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À®Ê¬¤´¤È¤Î¡È»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡É¤¬¼«Á³¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡È¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÀ¼¤Ç¡¢¸å½Ò¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸¡¾Ú¤Ï¼ÒÆâ¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÊÑ²½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨·×Â¬ÃÍ¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÂÃÌ²ñ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢4¼ï¤Î¥»¥é¥à¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÁª¤Ð¤ìÊý¡É
¼ÒÆâ¸¡¾Ú¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÁª¤ÓÊ¬¤±¡×¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼«¿È¤¬ÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ÇÈþÍÆ±Õ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÂÃÌ²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢4¼ï¤Î¥»¥é¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¡É¤È´¶¤¸¤¿¥»¥é¥à¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¡×¡ÖÇº¤ß¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤½¤¦¡×¡ÖÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Áª¤Ö´ð½à¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
Ä¾´¶¤ÇÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢À®Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ÇÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¥·¥êー¥º¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ë´ð½à¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°ìËÜ¤ò¸ÇÄê¤Ç»È¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¡£
- µ¨Àá¤ä¼¾ÅÙ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë
- Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö´¥Áç¡×¡Ö¥Ï¥ê¡×¤Ê¤ÉÍß¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬°ã¤¦
- Ä«¤Ï·Ú¤á¡¢Ìë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤È¼Á´¶¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤
¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÁª¤Ð¤ìÊý¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´ð½à¤Ç¥»¥é¥à¤òÁª¤ÖÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ëー¥º¤ÎÉý¹¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈºòÆü¤È°ã¤¦º£Æü¤ÎÈ©¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿4ËÜ
Æ±¤¸¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºòÆü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¹Ó¤ì¤¿¡£
Ä«¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥Æ¥«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈÍÉ¤ì¤ëÈ©¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦Æñ¤·¤µ¤ò¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î³«È¯Ã´Åö¤Ç¤¢¤ëS¤Ï¡¢¼«¤é·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çº¤ó¤ÀÆü¡¹¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È©¤òÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇËþÂ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×¤òÁª¤ÓÄ¾¤»¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡£
¤É¤ì¤«1¤Ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀµ²ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦1ËÜ¤òÁª¤Ù¤ë¼«Í³¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤â¤Ä¡ØBmuse serum¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBmuse serum¡Ù³«È¯Ã´Åö¡¦S¤µ¤ó
S¤¬¾¦ÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä³«È¯ÇØ·Ê¤Ï¡¢ÆÃÀß¥¹¥Èー¥êーµ»ö¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØBmuse serum¡Ù³«È¯¥¹¥Èー¥êー :
https://prtimes.jp/story/detail/jrwJPwC5XVx
Ç¯Îð¤Ë¤âÎ®¹Ô¤Ë¤âÍÉ¤ì¤Ê¤¤¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ©¡É¤Î¤¿¤á¤Ë
¡ØBmuse serum¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÎÉ¤¤È©¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤¤¤é¤ì¤ëÈ©¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È©¤Ïµ¨Àá¤Ç¤â¡¢À¸³è¤Ç¤â¡¢µ¤Ê¬¤Ç¤âÍÉ¤ìÆ°¤¯¤â¤Î¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀµ²ò¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¼è¤ì¤ëÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
³«È¯Ã´Åö¼Ô¤ÎS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¡£
Áª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ç¤âÎ®¹Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡È¤ï¤¿¤·¡É¤ÇÁª¤Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ø¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡ØBmuse serum¡Ù¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ç¤¹¡£
¡ØBmuse serum¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸ :
https://kireidelab.com/Bmuse-seum/
ËÜµ»öÃæ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿ºÂÃÌ²ñ¤Î¾Ü¤·¤¤ÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸ø¼°note¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÂÃÌ²ñ¥ì¥Ýー¥È :
https://note.com/wellnesslab_note/n/n670c23dfbcaa
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Bmuse serum¡Ê4¼ï¡§¥°¥ë¥¿¥Á¥Û¥ï¥¤¥È¡¿VC¡¿PDRN¡¿¥¨¥¯¥ªー¥ë¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
ÍÆÎÌ¡§³Æ30ml
²Á³Ê¡§
¡¡¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê3,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦ÈÎÇä²Á³Ê2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§
¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://kireidelab.com/product/)
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì(https://www.rakuten.co.jp/kireidelab/)
¡¡Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/Kireidelab/page/1BEBDDCA-591B-4364-819F-57F727093F5D?ref_=cm_sw_r_ud_sf_stores_33FB0M08K8KAEY13S2W6)
¡¡Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kireidelab/)
¡¡Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/kireidelab)
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É Kirei de Lab¡Ê¥¥ì¥¤¡¦¥Ç¡¦¥é¥Ü¡Ë
½÷À¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥×¥é¥»¥ó¥¿¤ä¥¨¥¯¥ªー¥ë¡¢¥²¥Ë¥¹¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kireidelab.com/
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¡¦¥é¥Ü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ç½Âå°Ý±Ñ
½êºßÃÏ¡§¢©231-0015 ²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®1-4-1 ´ØÆâST¥Ó¥ë 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1.¥³¥Þー¥¹»ö¶È¡Ê²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¤ÎÈÎÇä¡Ë
2.¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ÊÆ°²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¡Ë
3.³¤³°»ö¶È¡Ê²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÈÎÇä¡Ë
4.OEM»ö¶È¡Ê²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊÅù¡¢OEM¤Î¼õÂ÷¡Ë
5.¸¶ÎÁÈÎÇä»ö¶È¡Ê²½¾ÑÉÊ¡Ê¥¢¥ó¥»¥à¡¦¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼ÒÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤ÎÈÎÇä¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ë¥¹Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¡Ë¡Ë
6.¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅù¤Î´ë²è±¿±Ä
ÀßÎ©¡§2011Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
URL¡§https://wellnesslab.co.jp/
¢£¸ø¼°SNS
X¡§https://x.com/kireidelab
Instagram¡§https://www.instagram.com/kireidelab_official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp