ALBA ¡ß ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡¢¼¡Âå¤Î¥¹¥¿ー¤ò±þ±ç¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡Ù½Ð¿È8Ì¾¤¬JLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£²áµîºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·
³ô¼°²ñ¼ÒALBA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçºêÍÛ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÚ²°Ë§ÌÀ¡Ë¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡Ê°Ê²¼¡¢MNGT¡Ë¡Ù½Ð¿ÈÁª¼ê¤«¤é¡¢2025Ç¯ÅÙJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8Ì¾¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
11·î4Æü～7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²¬»³¸©¡¦JFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é106Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬Ä©Àï¡£¸·¤·¤¤4Æü´Ö72¥Ûー¥ë¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¾å°Ì18°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤Î22Ì¾¤¬¿·¤¿¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢MNGT½Ð¿È¤Î°Ê²¼8Áª¼ê¤¬¸«»ö¹ç³Ê¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¥Ä¥¢ー»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢MNGT¤¬¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Î°éÀ®µòÅÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚMNGT½Ð¿È¤Î2025Ç¯ÅÙ¹ç³Ê¼Ô¡Û
ÃÓ±©ÍÛ¸þ¡¿º´ÅÄ»³Îë³ò¡¿ÀéÅÄË¨²Ö¡¿Ãæß·ÎÜÍè¡¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¿²£»³¼î¡¹Æà¡¿Á°Â¿°¦¡¿ÌÚÂ¼±ß
¢¨MNGT½Ð¾ì¡¦ÅÐÏ¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý
MNGT¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤òÌ´¸«¤ë¼ã¼ê½÷»ÒÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹»²²ÃÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¸þ¾å¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤éÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤¬½¸¤¦ÉñÂæ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¥Ä¥¢ー½Ð¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¸å¤Ë¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ALBA¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¡¦±ÇÁüÇÛ¿®¡¦SNSÏ¢Æ°»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¼¡À¤Âå½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÈ¯¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¤òÅ¸³«¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤ØÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤ÎÃÎ¸«¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥´¥ë¥Õ³¦Á´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://nextheroinegolftour.jp/
ALBA TV¡ÊÁ´»î¹çÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¡§https://www.youtube.com/@ALBA_TV/streams
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒALBA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÌÚ¾ì2-8-3
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦³«È¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä Åù
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://company.alba.co.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Åçºê ÍÛ
