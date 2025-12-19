Canva Japan¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Õ¥êーÁÇºà¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
- ¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁÛÁü¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëCanva¡Ê¥¥ã¥ó¥Ð¡Ë(https://www.canva.com/ja_jp)¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëCanva Japan¤ÏËÜÆü¡¢¼«¼Ò¤Ç½é¤á¤ÆÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·(https://www.canva.com/ja_jp/tokunana/)¡×¤ÎÁÇºà¤ä¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢Canva¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç5,000ÅÀ¤ÎÁÇºà¤È200ÅÀ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¥æー¥¶ー¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCanva¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë20,000ÅÀ¤ÎÁÇºà¤È¿·ºî¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤¬½ç¼¡ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤ÎØ³Ô¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÃËÀ¤È¡Ö¤Ê¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½÷À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÂ¤·Á¤ÈÃæÎ©Åª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢SNSÅê¹Æ¡¢¶µ°é»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÌÜÅª¤òÁª¤Ð¤º¡ÈÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÉÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´Ä¶¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¼«¿È¤Ë¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿À³Ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½Ð²ñ¤¦¸ÄÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Î°ÕÌ£¤òÊÑ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤Ë²ò¼á¡¦´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤âÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëCanva¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤â¶µ°é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¹ÔÀ¯¡¢¸Ä¿Í¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Canva Japan¤Ë¤ÏÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ©ºî¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤Î»È¤ï¤ìÊý¡É¤ÎÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤ò¼«¼Ò¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥ÈÁÇºà¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥êーÁÇºà¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤Ï¶¯¸Ç¤ÊÀßÄê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀßÄê¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ÄÊÑ¤È¤·¡¢¡ÈÍøÍÑ¼Ô¤¬°ÕÌ£¤ò¾è¤»¤ëÍ¾Çò¡É¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤òÀ©ºî¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤¿¤ºÇ¯Îð¤â¿¦¶È¤â´Ø·¸À¤â»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢¡È¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Canva¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¶îÆ°·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ÕÌ£¤ò¿á¤¹þ¤ßÊª¸ì¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¡²ñ¤ò¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤ÎÌ¡²è¤¬¡¢ËÜÆü¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö¥³¥í¤Á¤ã¤ª(https://www.corocoro.jp/special/13)¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¡Ø¥±¥·¥«¥¹¤¯¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÂ¼À¥ÈÏ¹Ô»á¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¡×¤È¡Ö¤Ê¤Ê¤·¡×¤ÎÆó¿Í¤ÎÀßÄê¤¬Ëè²ó¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë°ìÏÃ´°·ë¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤ÎÆÃÄ¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÏÃ¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤·¡×¤¬ÀèÀ¸¤Î¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¡×¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤ä¡¢Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.corocoro.jp)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±»þÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è²È¤ÎÂ¼À¥ÈÏ¹Ô»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¡ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤ÏÃ¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÁÇºà¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¤òÃÖ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤¤¤¿¤Ã¤ÆËÜÍè¤Î¡ÈÁÇºà¤È¤¯¤Ê¤Ê¡É¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉÁ¤¯¤¿¤Ó¤ËÁÇºà¤È¤¯¤Ê¤Ê¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¯¤Ê¤Ê¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î°¦Ãå¤òÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Canva Japan¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶ÆØ»Ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢º£²óCanva Japan¤¬½é¤á¤ÆÆÈ¼«¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁÇºà¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Î³È½¼¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÇÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡Ø¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡Ù¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤âÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤ß½Ð¤¹¿ô¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤È¤¯¤á¤¤¤È¤Ê¤Ê¤·¡×¤ÎÁÇºà¤ä¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.canva.com/ja_jp/tokunana/
Canva¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2013Ç¯ÁÏ¶È¤ÎCanva¡Ê¥¥ã¥ó¥Ð¡Ë(https://www.canva.com/ja_jp/)¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Í¿ô¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çµ±¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Canva¤ÏÀ¤³¦190¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎÂç´ë¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¡¢³ØÀ¸¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½é¿´¼Ô¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Äー¥ë¤òµá¤á¤ë¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Canva¤Ï¥æー¥¶ー¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¼ê¤¬¤±¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Canva¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈÆÈ¼«¤ÎAI¥Äー¥ë¤òÅëºÜ¡£¸Ä¿Í¤ä¥Áー¥à¤¬¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥àー¥º¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
