¡Ú2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Û¸ÜµÒ¤Î¡Ö¿´¡×¤òÄÏ¤ß¡¢Î¥¤µ¤Ê¤¤¡£¸ÜµÒÀÜÅÀ¤«¤éLTVºÇÂç²½¤ËÆ³¤¯¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ÀïÎ¬
³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÌðÏÂ¹¨¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥»¥óLINX¡¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3¼Ò¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¡¢EC»ö¶È¡¢D2C»ö¶È¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¸ÜµÒ¤Î¡È¿´¡É¤òÄÏ¤ß¡¢Î¥¤µ¤Ê¤¤¡£¸ÜµÒÀÜÅÀ¤«¤éLTVºÇÂç²½¤ËÆ³¤¯¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ÀïÎ¬¡×¤ò2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¥³¥¹¥È¤¬¹âÆ¤¹¤ëº£¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎLTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡ËºÇÂç²½¤³¤½¤¬¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ôー¥È»Üºö¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÜµÒ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉ½ÌÌÅª¤ÊÈÎÂ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤¬¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÂ³Åª¤Ë¡×¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¡Ö¿´Íý¡×¤È¡Ö¼Â¹Ô¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ò¡¢3¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¡Û
¡¦LTVºÇÂç²½¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤À¤¬¡¢»Üºö¤¬¾ì¡ÖÅö¤¿¤êÅª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±ÄÁØ¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¡£
¡¦¸ÜµÒ¤ÎÎ¥Ã¦Í×°ø¤ò¡Ö²Á³Ê¤äµ¡Ç½¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡£
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë13:00 - 14:30
¢£¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¢¨ÅöÆü¤Ë»ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Äê°÷¡§200Ì¾
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã¤Ï¿½¹þ¼ÔËÜ¿Í¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
²¼µURL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢»ëÄ°Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://yuidea.co.jp/form/20260121_syokukura_seminar/?utm_source=yui_direct_news260121
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
13:00-13:30
³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA
½é²ó¹ØÆþ¤«¤é·ÑÂ³¤òÂ¥¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤Î³ÍÆÀ¤ÏBtoC¡¦D2C´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¡£¤Ç¤â¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Î»Üºö¤¬Àµ¤·¤¤¤«ÉÔ°Â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÌÈÎ¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½é²ó¹ØÆþ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó²½¤Þ¤ÇÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥Ä¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
13:30-14:00
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥»¥óLINX
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎTips¡¡～ÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¡¢¥Æ¥ì¥Þ¡¢ºÅ»ö³èÍÑ～
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤Ç¤Ï¡¢4Âç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥Þ¥¹ÇÞÂÎ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ðÈñ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡¢¤Þ¤À»æÇÞÂÎ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»æÇÞÂÎ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄÌÈÎ¡¢À®²ÌÊó½··¿¥Æ¥ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥¢¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½é¿´¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊTips¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤³¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¡¢KPI²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
14:00-14:30
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÜµÒ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿´Íý¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý
¸ÜµÒ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤"Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë´Ø·¸À¡á¿´Íý¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£"¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´Íý¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡×¤Î»ëÅÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ÑÂ³¹ØÆþ¤ÎÇØ·Ê¤äÎ¥Ã¦¸¶°ø¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÜµÒ¤¬Áª¤ÓÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¡Ö¿´Íý¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Î¹½Â¤¤ÈÂ¬¤êÊý¡×¡ÖCRM»Üºö¡¦CX²þÁ±¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¡¢¼ÂÌ³¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
Èõ¸ý Ä¾Ç·
³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA
¿©¤È¤¯¤é¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥»ー¥ë¥¹¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
1992Ç¯Æ±¼Ò¤ËÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶È²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤ºÁí¹çÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë»ö¶È»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£
¸½ºß¤Ï¼ç¤ËÄÌÈÎ»ö¶È²ñ¼Ò¤ä¥áー¥«ÄÌÈÎ´ë¶È¤ÎD2C»ö¶È²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÄÌÈÎÇä¾ì¤Î²þÁ±¤Ê¤ÉÈÎÇäÂ¥¿Ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
ÌÖÌî ¸÷ÌÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥»¥óLINX
BtoB»ö¶ÈËÜÉô ±Ä¶È¿ä¿Ê¼¼ ¼¼Ä¹
WebÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¤Æ±Ä¶È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥Ã¥»¥ó¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¦¥§¥ÖÃæ¿´¤Ë±Ä¶È¡¢¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï±Ä¶È»Ù±çÎÎ°è¤ÎBtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Åù¤òÃ´Åö¡£
ÅÏÉô ¹°µ£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
IS¥é¥Ü ÂåÉ½
ÆüËÜ¥æ¥Ë¥·¥¹(¸½BIPROGY)¡¢ÆüËÜIBM¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ, 2012Ç¯¤ËIS¥é¥ÜÀßÎ©¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¿´Íý¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤éÄêÎÌ²½¤·»Üºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡ÏÀ¤òÄó¾§¡£¥Õ¥¡¥ó¤Å¤¯¤ê¤Î²Ê³ØÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡Ö¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£²Ä»ë²½¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¶¦Æ±¥ê¥êー¥¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒYUIDEA
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1¡¡¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÅì´Û6³¬
¿©¤È¤¯¤é¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É
E-mail¡§businessplanning_yonly@yuidea.co.jp