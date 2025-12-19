¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¦Ã«¸ýÍºÌé(¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º)¤¬½Ð±é¡ª¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ー¥Ñー¤ËÌ©Ãå¡ª¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÁª¼ê¤«¤é¡È´¶¼Õ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤â¡ª12·î27Æü(ÅÚ)¤´¤´4»þ
ÊüÁ÷³µÍ×
ÈÖÁÈ¥í¥´
¡ÚÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø¥Û¥¯¥ì¥ó ¥ß¥é¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ëpresents ¤È¤Ê¤ê¤Î¥Òー¥íー¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ) ¤´¤´4»þ～5»þ¡ÊUHB¡¦ËÌ³¤Æ»ÃÏ¾åÇÈ¥íー¥«¥ëÊüÁ÷¡Ë
½Ð±é¡§¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢Ã«¸ýÍºÌé(¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º)¡¢ÅÄÊÕÅíºÚ(£Õ£È£Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
ÈÖÁÈHP: https://www.uhb.jp/program/tonarinohero/
¡ÚÆó¼¡ÇÛ¿®¡Û
TVer¡§12·î27Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷½ªÎ»¸å～¡Ê2½µ´Ö¸ÂÄê¡Ë
YouTube¡§2026Ç¯£±·î10Æü(ÅÚ)～¡Ê£±Ç¯´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈ³µÍ×
ËÌ³¤Æ»¤Ç¡ÈÃ¯¤«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤Ë¤½¤Ã¤È¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÎ¢¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¡È¤È¤Ê¤ê¤Î¥Òー¥íー¡É¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¡¢¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Å»ö¤ÎÎ®µ·¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ù¤¨¤ëÂ¦¤ÎÈà¤é¤ØÂ£¤ë¡È´¶¼Õ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤â――¡£ËèÆü¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ー¥Ñー¤Î¿¦¿Íµ»
Ç®¶¸¤ËÊ¨¤¤¤¿2025Ç¯ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¡£¤½¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò±¢¤«¤é»Ù¤¨¤ë¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼é¤ê¼ê¡×¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ー¥Ñー¤Î²Ã¸Å¶Ç¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹çÆü¤ÎÄ«8»þ¤«¤é¿¼Ìë0»þ²á¤®¤Þ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥×¥ìー¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀ°ÃÏºî¶È¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤¦²Ã¸Å¤µ¤ó¡£Á´Å·¸õ·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ·Á³¼Ç¡¢ÅÚ¡¢¿Í¹©¼Ç¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤Êµå¾ì¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÍÑ¡¢ÆâÌîÍÑ¤Ê¤É5¼ïÎà¤â¤ÎÅÚ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¿¦¿Íµ»¤ò¾Ò²ð¡£»î¹çÃæ¤ä»î¹ç¸å¤âÃ¸¡¹¤ÈÀ°È÷¤òÂ³¤±¤ë¤½¤Î»Ñ¤È¡¢¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÁª¼ê¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿´¶¼Õ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ï――¡£
µðÂç²ßÊªÁ¥¡Ö¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¾èÁÈ°÷¤ËÌ©Ãå¡ªËÌ³¤Æ»¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ë³¤¤ÎÃË¤Î2¥ö·îÈ¾
ËÌ³¤Æ»¤ÈËÜ½£¤òËèÆü±ýÉü¤¹¤ëµðÂç²ßÊªÁ¥¡Ö¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¤Î¾èÁÈ°÷¡¢ÆüÌîÀµÎ´¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¡£¶üÏ©¤ÈÆüÎ©¤ò·ë¤Ó¡¢20»þ´Ö¹Ò¹Ô¤È4»þ´ÖÄäÇñ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ç¡¢°ìÅÙ¾èÁ¥¤¹¤ë¤ÈÌó2¥ö·îÈ¾¤Ï³¤¤Î¾å¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë³¤¤ÎÃË¤ÎÆü¾ï¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¸ÆýÀ¸»ºÎÌ¥È¥Ã¥×¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤é¡¢ºÇÂç¤Î¾ÃÈñÃÏ¤Ç¤¢¤ë´ØÅì¤Ø¡¢Á¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿µíÆý¤òËèÆüÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö¤Û¤¯¤ì¤ó´Ý¡×¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ëÆüÌî¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤È¡¢Ê¡²¬¤ÇÂÔ¤Ä²ÈÂ²¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
