¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¡¢¡Øµ®Â²Å¾À¸¡Ù¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¡ÖGA FES 2026 ～GA 20TH ANNIVERSARY～¡×¤¬1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ¤«¤éABEMA¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚ¶¶¹¯À®¡Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGA¥ìー¥Ù¥ë¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGA FES 2026 ～GA 20TH ANNIVERSARY～¡×¤ò2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ¤«¤éABEMA¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
(C)SB Creative Corp. All rights reserved.
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢20¼þÇ¯¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëº£²ó¤Ï¡¢GA¥ìー¥Ù¥ë¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤¹¡£Áí¹çMC¤Ë½ÕÆü¤µ¤¯¤é¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡¢µÌ °Éºé¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¹±Îã¤ÎÂç¿Íµ¤¤ªÎÁÍý´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1·îTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¡Øµ®Â²Å¾À¸ ～·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë～¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¹ë²Ú¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤â¡ª¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖGAÊ¸¸Ë20¼þÇ¯20Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤âÂ³¡¹²ò¶Ø¡ª¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÈÖÁÈ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡ÛGA FES 2026 ～GA 20TH ANNIVERSARY～
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û¡¡2026Ç¯1·î4Æü(Æü) 17:00～
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://ga.sbcr.jp/2026GAfes/
¡ÚÇÛ¡¡¡¡¿®¡Û¡¡ABEMAÆÈÀêÌµÎÁÇÛ¿®(»ëÄ°ÌµÎÁ)
https://abema.tv/channels/ga-20th/slots/Cbty96iGQPdwkB
¢¨¤´»ëÄ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆü»þ¡¦»²²ÃºîÉÊ¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥°¥é¥à
¢¡17¡§00～¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Û
½Ð±é¼Ô¡§½ÕÆü¤µ¤¯¤é¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡¢µÌ °Éºé
¢¡17¡§10～¡Ú¡Øµ®Â²Å¾À¸ ～·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë～¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C) »°ÌÚ¤Ê¤º¤Ê¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿µ®Â²Å¾À¸À½ºî°Ñ°÷²ñ
1·î7Æü(¿å)24»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Öµ®Â²Å¾À¸ ～·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë～¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª
ºîÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¥ã¥¹¥È¥Èー¥¯¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
½Ð±é¼Ô¡§ÆàÇÈ²ÌÎÓ(¥Î¥¢¡¦¥¢¥é¥éー¥ÈÌò)¡¢µÜ²¼Ááµª(¥¾ー¥¤Ìò)¡¢º´Çì°Ë¿¥(¥·¥ãー¥êー¡¦¥°¥é¥ó¥ºÌò)¡¢µÌ °Éºé(¥¢¥êー¥Á¥§Ìò)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kizoku-tensei.com/
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/special/kizoku-tensei/
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/kizokutensei_PR
¢¡17¡§50～¡Ú¡Ø¤³¤³¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C)¤¨¤¾¤®¤ó¤®¤Ä¤Í¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¡Ö¤³¤³²¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥·¥êー¥ºÎß·×425ËüÉôÆÍÇË¤Î°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ö¤³¤³²¶¡×¡ª
2026Ç¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜºî¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
½Ð±é¼Ô¡§³á¸¶³Ù¿Í(¥í¥Ã¥¯Ìò)¡¢ÀÐÀîÍ³°Í(¥»¥ë¥ê¥¹Ìò)¡¢ÁêÎÉçýÍ¥(¥·¥¢Ìò)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kokoore-anime.com/
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/special/kokoore/
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/kokoore_anime
¢¡18¡§30～¡Ú¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C)º´Çì¤µ¤ó¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
2026Ç¯4·î¤ËÂÔË¾¤Î2´ü¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡×¡£
¹±Îã¤Î¤ªÎÁÍý´ë²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¥Èー¥¯¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
½Ð±é¼Ô¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á(ÄÇÌ¾¿¿ÃëÌò)¡¢ÇòÀÐÀ²¹á(Çò²ÏÀéºÐÌò)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://otonarino-tenshisama.jp/
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/sp/otonari/index.html
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/tenshisama_PR
¸¶ºî¸ø¼°X:https://x.com/tenshisama_GA
¢¡19¡§10～¡Ú¡ØGA¥ìー¥Ù¥ë¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
2026Ç¯1·î¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGAÊ¸¸Ë¡×¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Î"¹¥¤"¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡ÖGA20¼þÇ¯20Âç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥ìー¥Ù¥ë¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
½Ð±é¼Ô¡§½ÕÆü¤µ¤¯¤é¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡¢µÌ °Éºé
¢¡19¡§50～¡Ú¡Ø°ì½Ö¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌòÎ©¤¿¤º¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿Å·ºÍ¼£Ìþ»Õ¡¢°Ç¥Òー¥éー¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C)É©Àî¤µ¤«¤¯¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿°Ç¥Òー¥éーÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
º£Ç¯4·î～6·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ËÜºî¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Áª¤Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·ー¥ó¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¤µ¤é¤Ë¿·¾ðÊó¤â¡ª¡©
½Ð±é¼Ô¡§ºäÅÄ¾¸ã(¥¼¥Î¥¹Ìò)¡¢²Ö°æÈþ½Õ(¥ê¥êÌò)¡¢µÆÃÓ¼ÓÌð¹á(¥ìー¥ô¥§Ìò)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sh-anime.shochiku.co.jp/yamihealer/
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/sp/yamihealer/
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/yamihealer
¢¡20¡§30～¡Ú¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C)»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·/SB Creative Corp.¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§raemz
º£Ç¯11·î¤ËTV¥É¥é¥Þ²½¤ÈTV¥¢¥Ë¥á²½¤Î¥À¥Ö¥ë·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤«¤±Îø¡×¡£
ËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Î²ò¶Ø¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
TV¥É¥é¥Þ¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£Ç£ÁÊ¸¸ËÂç¾Þ»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÉÔ¼«Í³¤Ç¡¢ºÇ¤â¼«Í³¤ÊÎø¤ÎÊª¸ì¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
½Ð±é¼Ô¡§¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/sp/shimananigashi_special/
»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·ºîÉÊ¸ø¼°X: https://x.com/kakekoi_GA
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/anime_kakekoi
TV¥É¥é¥Þ¸ø¼°X: https://x.com/dramatokku2_mbs
¢¡21¡§10～¡Ú¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C) ÇòÀÐÄêµ¬¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿Ëâ½÷¤ÎÎ¹¡¹À½ºî°Ñ°÷²ñ
2021Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¡ª
º£Ç¯¤Ï5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ó¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«Ï¿²»¡¢
TV¥¢¥Ë¥áºÆÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÄÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
½Ð±é¼Ô¡§ËÜÅÏ Éö(¥¤¥ì¥¤¥ÊÌò)¡¢¹õÂô¤È¤â¤è(¥µ¥äÌò)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://majotabi.jp/
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/sp/tabitabi/index.html
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§https://x.com/majotabi_PR
¢¡21¡§50～¡Ú¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¥¹¥Æー¥¸¡Û
(C)Âç¿¹Æ£¥Î¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö/¥À¥ó¤Þ¤Á5À½ºî°Ñ°÷²ñ
2·î7Æü¤Ë¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAedes Vesta -À»²Ð¤Îµ°À×-¡×¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ö¥À¥ó¤Þ¤Á¡×¡£
º£²ó¤Ï½÷À¥¥ã¥¹¥È3¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¤µ¤é¤Ë¤¢¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿´ë²è¤â¡ª¡©
½Ð±é¼Ô¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê(¥Ø¥¹¥Æ¥£¥¢Ìò)¡¢Àé¿û½Õ¹á(¥µ¥ó¥¸¥ç¥¦¥Î¡¦½ÕÉ±Ìò)¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò(¥Õ¥ì¥¤¥äÌò)
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://danmachi.com/
¸¶ºîÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/sp/danmachi/index.html
TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/danmachi_anime
¸¶ºî¸ø¼°X:https://x.com/danmachi_GA
¢¡22¡§30～¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Û
½Ð±é¼Ô¡§½ÕÆü¤µ¤¯¤é¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡¢µÌ °Éºé
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ä½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦GA FES2026ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://ga.sbcr.jp/2026GAfes/
¡¦GA20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://ga.sbcr.jp/20th/
¡¦GAÊ¸¸Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/
¡¦GAÊ¸¸Ë¥Ö¥í¥°¡§https://ga.sbcr.jp/bunko_blog/
¡¦GAÊ¸¸Ë¸ø¼°X¡§¡Ê@GA_bunko¡Ëhttps://x.com/GA_bunko
¡¦GA¥Î¥Ù¥ë¸ø¼°X¡§¡Ê@ga_novel¡Ëhttps://x.com/ga_novel
¡¦GA¥³¥ß¥Ã¥¯¸ø¼°X¡§¡Ê@GAComicOfficial¡Ëhttps://x.com/GAComicOfficial
¢£GAÊ¸¸Ë¤È¤Ï
2006Ç¯1·î¤ËSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¡¢¼ç¤ËÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡£¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¡Ø¥´¥Ö¥ê¥ó¥¹¥ì¥¤¥äー¡Ù¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¡ØÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GA¥Î¥Ù¥ë¤È¤Ï
2016Ç¯4·î¤ËSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡£¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¡Ø¼º³ÊÌæ¤ÎºÇ¶¯¸¼Ô¡Ù¡Ø¥¹¥é¥¤¥àÅÝ¤·¤Æ300Ç¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ì¥Ù¥ë£Í£Á£Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Øµ®Â²Å¾À¸ ～·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸¤Þ¤ì¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤ë～¡Ù¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾®Àâ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GA¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤Ï
SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡ÖGAÊ¸¸Ë¡×¡ÖGA¥Î¥Ù¥ë¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£2021Ç¯12·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¡¢¡Ø°ì½Ö¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌòÎ©¤¿¤º¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿Å·ºÍ¼£Ìþ»Õ¡¢°Ç¥Òー¥éー¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¡ÖGAÊ¸¸Ë¡×¡ÖGA¥Î¥Ù¥ë¡×¿Íµ¤ºî¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GA¤È¤Ï
SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥ìー¥Ù¥ë·²¤Ç¤¹¡£2006Ç¯1·î¤ËÁÏ´©¤·¤¿¡ÖGAÊ¸¸Ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ä¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2016Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò°·¤¦¡ÖGA¥Î¥Ù¥ë¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¤ä¡Ø°ì½Ö¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌòÎ©¤¿¤º¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿Å·ºÍ¼£Ìþ»Õ¡¢°Ç¥Òー¥éー¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¡ÖGA¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤¬»ÏÆ°¤·¡¢GAÊ¸¸Ë¤äGA¥Î¥Ù¥ë¤Î¿Íµ¤ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£