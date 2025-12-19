¥É¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤áEUÆâ¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡¢²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢ 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³ÑÃÝµ±µª¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢ 2026¡×Æâ¤Î¡ÖManga Comic Con¡ÊMCC¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½©¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï½ñÀÒ¤Î¸«ËÜ»Ô¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÈÇ¸¢¼è°ú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¼è°ú¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤Î¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢ 2026¡×¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤¬°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëEUÆâ¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤È¤Ï
¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤ÈÊÂ¤Ö²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î½ÐÈÇ¼Ò¡¢Ãø¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¢ÆÉ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï45¥«¹ñ¤«¤é2,000¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÅ¸¼Ô¤¬»²²Ã¡£²ñ´üÃæ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï29Ëü6,000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î½ÐÈÇ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÊçÀ©¤ÎÆÉ½ñº×Åµ¡Ö Leipzig liest¡ÊLeipzig ¥êー¥Ä¡¿ÆÉ¤ß¤Îº×Åµ¡Ë¡×¤ä¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ËÜ¤ä¸Å½ñ¤ò°·¤¦¸Å½ñ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤ÎÍ»¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖManga Comic Con¡ÊMCC¡Ë¡×¤¬Ê»ºÅ¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Leipziger Buchmesse 2026 | Wo Geschichten uns verbinden.
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ccDLQJB7RjY ]
Åö¼Ò¤Î¥É¥¤¥ÄÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤ª¤è¤ÓEU·÷Æâ¸þ¤±¤Ë¼«¼ÒÈ¯¹Ô¤Î½ñÀÒ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò½ÐÈÇÊª¤Î³¤³°Å¸³«¤Ï¡¢¸½ÃÏ½ÐÈÇ¼ÒÅù¤È¤ÎÈÇ¸¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ëËÝÌõ½ÐÈÇ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¤Î´©¹Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ½ÐÈÇ¼Ò¤È·ÀÌó¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐËÝÌõÈÇ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤ÈÇã¤¤ÀÚ¤ê¾ò·ï¤ÇÄ¾¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©¤ò³«Âó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©Ìó¤ò¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î6～8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDoKomi¡Ê¥É¥¤¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£²è½¸¤È¥¤¥é¥¹¥Èµ»Ë¡½ñ¤Î·×6ÅÀ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²è½¸¡Ø¤Ï¤à¤Í¤º¤³ ILLUSTRATION BOOK¡¡¤Þ¤¿¤Í¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¥¢¡Ù¡ØµìÅÔ¤Ê¤®ºîÉÊ½¸¡¡- alexandrite -¡Ù¤Î2ÅÀ¤¬´°Çä¡£¤Þ¤¿¡¢µ»Ë¡½ñ¡ØManga besser zeichnen: Figuren & Kompositionen¡Ù¡ØThe Best of Everything! Master the MANGA Drawing Techniques¡Ù¤Î2ÅÀ¤â·øÄ´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥É¥¤¥Ä¤Î°ìÉô½ñÅ¹¤ª¤è¤ÓAmazon.de¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤Î½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆÉ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÈÎÇä¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¾ì¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢ 2026¡×Æâ¤Î¡ÖManga Comic Con¡ÊMCC¡Ë¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¸¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¡ØManga besser zeichnen: Figuren & Kompositionen¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¤¥é¥¹¥È²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ë
¡¦¡ØThe Best of Everything! Master the MANGA Drawing Techniques¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤¤¤¤¥È¥³¤É¤ê¡ª¿ÍÊª¥Ñー¥Ä¤ÎÉÁ¤Êý¡Ù¡Ë
¡¦¡Ø¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤ÁArtWorks ONLINES¡Ù
¡¦¡Ø¤È¤¢¤ë¤ªÃã²è½¸¡¡DOLLS¡Ù
¡¦¡ØµìÅÔ¤Ê¤®ºîÉÊ½¸¡¡- alexandrite -¡Ù
¡¦¡Ø¤Ï¤à¤Í¤º¤³ ILLUSTRATION BOOK¡¡¤Þ¤¿¤Í¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¥¢¡Ù
°Ê²¼¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢ 2026¡×¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ø¤È¤¢¤ë¤ªÃã²è½¸¡¡Àþ¤Îµ°À×¡Ù
¡¦¡ØtabiºîÉÊ½¸¡¡- souvenir -¡Ù
¡¦¡Ø´¬ÍÓºîÉÊ½¸¡¡Åô²Ð¡Ù
¡¦¡Ø¤·¤å¤¬¤ªARTWORKS¡¡"K"loset¡Ù
¡¦¡Ø¤È¤¤ï¤¿²è½¸¡¡EVERGREEN¡Ù
¡¦¡Ø³¹Åô¡¡¤Ý¤Á¡ÖÇÑ¹£¤Î³¹¡×ºîÉÊ½¸¡Ù
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢ 2026¡ÊÅö¼Ò¤Ï¡ÖManga Comic Con¡×Æâ¤Î¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯ 3·î19Æü ～ 3·î22Æü¡Ê4Æü´Ö¡Ë
²ñ¾ì¡§ Leipziger Messe¡Ê¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÅ¸¼¨²ñ¾ì¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò»Ô¡Ë
URL¡§https://www.leipziger-buchmesse.de/en/
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¡ÖÃÎ¤È³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤ò¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢½¾Íè¤Î½ñÀÒ¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ä¡¢ÆÉ¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
2015Ç¯10·î¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËèÆü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î½ÐÈÇ»ö¶ÈÉôÌç¤òÊ¬¼Ò²½¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£45Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿½ÐÈÇ»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ë¤Ë¡¢ IT¡¢¾´ý¡¢À¤³¦°ä»º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤È²ÝÂê²ò·è¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ì¥Ä¶¶ÆóÃúÌÜ£¶ÈÖ£³¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³ÑÃÝµ±µª
¸ø¼°HP¡§https://pub.mynavi.jp/