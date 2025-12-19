éðÀî¼Â²Ö¤Î¶ËºÌ¿§¤ÎÀ¤³¦¤¬Roblox¤ËÅÐ¾ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¥¢ー¥È¶õ´Ö¤ò¸ø³«
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤äe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMeta Osaka¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÓÍø±Ñ¾¼¡Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö»á¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¹ñÆâÍøÍÑ¼Ô¤¬Á°Ç¯Èæ56%Áý¤ÈµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î3D¶õ´Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRoblox¡Ê¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÊÁ´À¤³¦¤Ç·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô3.8²¯¿Í¡Ë¤Ë¡¢éðÀî»á¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥ë¥É¡ÖMIKA NINAGAWA¡Çs ¡ÚFIND THE KIMOKUMA¡Û¡×¤ò2025Ç¯12·î23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢éðÀî»á¤ÎÂåÉ½ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢ー¥È¶õ´Ö¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤¿KIMOKUMA¤òÃµ¤¹¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¥²ー¥à¡×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ ¿·¤·¤¤3D¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²èÇØ·Ê ― ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤Î¿·¤·¤¤¥¢ー¥ÈÂÎ¸³
¡¡¶áÇ¯¡¢ZÀ¤Âå¤ä¦ÁÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¤Î³èÆ°¤òÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Roblox¤ÏÀ¤³¦¤Ç·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤¬ 3.8²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÁ°Ç¯Èæ56%Áý¤ÈµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Ç¤¹¡£ ¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤Ë3D¶õ´Ö¤òºîÀ®¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¡ÖºîÉÊÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµº÷¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë×ÆþÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢éðÀî¼Â²Ö»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¶ËºÌ¿§¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òRoblox¾å¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥ë¥É¡ÖMIKA NINAGAWA¡Çs ¡ÚFIND THE KIMOKUMA¡Û¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£éðÀî»á¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò3D¶õ´Ö¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢éðÀî»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÎ©ÂÎºîÉÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖKIMOKUMA¡×¤òÃµ¤¹¥²ー¥à¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢éðÀî»á´Æ½¤¤Î¥ïー¥ë¥ÉÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=bsOKwYZjvkQ ]
¡ã¥ïー¥ë¥É³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§MIKA NINAGAWA¡Çs ¡ÚFIND THE KIMOKUMA¡Û¡Ê¥ß¥« ¥Ë¥Ê¥¬¥ï¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥¥â¥¯¥Þ¡Ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Roblox
ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÊiOS¡¿Android¡Ë¡¢PC¡ÊWindows¡¦macOS¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¥ïー¥ë¥ÉURL¡§12·î23Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡§Roblox¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¡ÖMIKA NINAGAWA¡Çs ¡ÚFIND THE KIMOKUMA¡Û¡×¤ò¸¡º÷¡Ê¢¨12·î23Æü°Ê¹ß¡Ë
¸ø³«Æü
¡ý¥Æ¥¹¥È¸ø³«¡Ê¦ÁÈÇ¡Ë¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ý°ìÈÌ¸ø³«¡Ê¦ÂÈÇ¡Ë¡§2026Ç¯2·îÍ½Äê
¡ã¥Æ¥¹¥È¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
º£²ó¤Î¸ø³«¤Ï¦ÁÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¥ê¥êー¥¹Á°¤Î¥Æ¥¹¥È¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¦ÁÈÇ¤È¤Ï¡¢¥Ð¥°¡ÊÉÔ¶ñ¹ç¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³«È¯ÃÊ³¬¤Î¸ø³«ÈÇ¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÀè¹ÔÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ð¥°Êó¹ð¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ïー¥ë¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¦ÁÈÇ¸ø³«´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢°ìÅÙ¥ïー¥ë¥É¤ò¥¯¥íー¥º¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¥Ð¥°½¤Àµ¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÄ´À°¤ò¼Â»Ü¡£2026Ç¯2·î¤ÎÀµ¼°¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Roblox¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨iOS¡¢Android¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìApple Inc.¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Roblox¤Ï¡¢Roblox Corporation¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Roblox¡ÖMIKA NINAGAWA¡Çs ¡ÚFIND THE KIMOKUMA¡Û¡×¥¤¥áー¥¸éðÀî¼Â²Ö»á¤ÎºîÉÊ¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¡¦¸÷¤ÎÈ¿¼Í¡¦¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¡É¤òRoblox¤ÇºÆ¸½
éðÀî¼Â²Ö»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼Ì¿¿²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È
¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡ÖEiM¡Ê¥¨¥¤¥à¡Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£ ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£2010Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎRizzoli¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿ー¥¹¥±¥ë¥¿ー¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡ØDiner ¥À¥¤¥Êー¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò5ºî¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØFOLLOWERS¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ì¿¿½¸120ºý°Ê¾å¤ò´©¹Ô¡¢¸ÄÅ¸150²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×Å¸130²ó°Ê¾å¤È¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£ ¸ÄÅ¸¡ÖéðÀî¼Â²ÖÅ¸with EiM¡§Èà´ß¤Î¸÷¡¢º¡´ß¤Î±Æ¡×¡ÊµþÅÔ»Ôµþ¥»¥éÈþ½Ñ´Û¡¢2025Ç¯1·î-3·î¡Ë¤Ï¡¢25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£ ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØEternity in a Moment vol.1-3¡Ù¡ÊAkio Nagasawa Publishing & Case Publishing¡¢2024Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
éðÀî¼Â²Ö»á ¥³¥á¥ó¥È
¤º¤Ã¤È¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËRoblox¤ÎÃæ¤ËéðÀî¼Â²Ö¤Î¥ïー¥ë¥É¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
éðÀî ¼Â²Ö»á
Meta Osaka¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ― »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ø
¡¡Meta Osaka¤Ï¡ÖÂçºå¤òÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤í¤¤ÅÔ»Ô¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò ³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ Roblox¤Ç¤Ï¡¢¸µÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Î¾ÃËÉ»Î¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ËÉºÒ¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¾ÃËÉ»ÎÂÎ¸³¡×¤ä¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥¨¥ê¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ø±à ¡ÖNAMBA PLAY PARK¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¶µ°é¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤äÀº¿ÀÅª²óÉüÎÏ¤ò ¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤Ë¤Ï·ÐºÑÅª¡¦ÃÏÍýÅª¤Ê ³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ç2.6ÇÜ¤Î³Êº¹
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤¬2023Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¡ØÂÎ¸³³Êº¹¡Ù¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÏÌó3¿Í¤Ë1¿Í¡Ê29.9%¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¹»³°¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¡¢¼Ò²ñÂÎ¸³¡¢Ê¸²½ÅªÂÎ¸³¡Ë¤ò°ìÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ÈÄí¡Ê11.6%¡Ë¤Î Ìó2.6ÇÜ¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ7Ç¯3·î¤ËÊ¸²½Ä£¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¡ÖÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº Êó¹ð½ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ´Õ¾Þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡× ¡Ê13.6%¡Ë¡¢¡Ö¿È¶á¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê11.2%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Meta Osaka¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µï½»ÃÏ¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë ´Ø¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meta Osaka ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÓÍø±Ñ¾¼ ¥³¥á¥ó¥È
¡¡´ûÂ¸¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¥êー¥Á¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥²ー¥à¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤ÀÜÅÀ¤Ç¤¹¡£éðÀî¤µ¤ó¤Î¶ËºÌ¿§¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òRoblox¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏËÜÊª¤Î¥¢ー¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Roblox¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥à¡ß¥¢ー¥È¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Meta Osaka ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÓÍø±Ñ¾¼
Meta Osaka ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ÊÒ¸¶¥Þ¥µ¥ò ¥³¥á¥ó¥È
¡¡éðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Î"°µÅÝÅª¤Ê¿§ºÌ"¤òRoblox¤Î3D¶õ´Ö¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤¬ ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¸÷¤ÎÈ¿¼Í¡¢±Æ¤ÎÍî¤ÁÊý¡¢¶õ´Ö¤Î±ü¹Ô¤¤ò²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤·¡¢ 5¥ö·î¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Roblox¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ À¤³¦Top1000¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó1.4²¯±ß¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤â¤¢¤ê¡¢ ¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー°éÀ®¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Meta Osaka¤Ïº£¸å¡¢ RobloxÀ©ºî¤ò³Ø¤Ù¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï¹â¹»À¸°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ ¹ÖºÂ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£éðÀî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤ÁÏÂ¤¤Î²ÄÇ½À¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meta Osaka ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ÊÒ¸¶¥Þ¥µ¥ò
Meta Osaka¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÂçºå¤òÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤í¤¤ÅÔ»Ô¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¤Ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Roblox¤äFortnite¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î³«È¯¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¤ÇÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡¢·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Æâ¡Öe¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹¡×¤Î¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¥µ¥í¥ó¡×¤Î´ë²è±¿±Ä¤ä¡¢Á´¹ñ¤ÇÎß·×Ìó9.5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤âËüÇî¡×¤ò¼çºÅ¡£Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢e¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥Æ¥£¹½ÁÛNAMBA¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖXNAMBA¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢AI¤äXRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMeta Osaka
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÓÍø±Ñ¾¼
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5-1-60 ¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª 27F
ÀßÎ©¡§2023Ç¯9·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î³«È¯¡¦À©ºî¡¿¥á¥¿¥Ðー¥¹´ØÏ¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó(¥ê¥¢¥ë¤È¥á¥¿¥Ðー¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä·ÐºÑ³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.meta-osaka.co.jp/