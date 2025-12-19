¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³»Ô½Ð²ñ¤¤¤Î¤Ò¤í¤Ð¡Û»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡ª¡È½Ð²ñ¤¤¹¤¬¤ë¥Æ¥£ー¥Ñー¥Æ¥£ー¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼°¾ì¤Ç¿´Ìö¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò(¥Ïー¥È)～¡É¡¡£²·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ
²¬»³»Ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/99_1_12dc11b37050ae015f38a9760f3c6168.jpg?v=202512201221 ]
- ¿½¹þÊýË¡¡§½»½ê¡¢»áÌ¾¤Ê¤É¤ò²¼µHP¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.city.okayama.jp/kankou/0000069674.html
- ÄùÀÚÆü¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/99_1_12dc11b37050ae015f38a9760f3c6168.jpg?v=202512201221 ]
ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÅöÆü¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢²ñÏÃ¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
13:30-¡¡ ¼õÉÕ³«»Ï
¡¡14:00- ³«²ñ
14:10- ¸òÎ®²ñ¡ÊÁ°È¾¡Ë
15:10- ¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à
15:30- ¸òÎ®²ñ¡Ê¸åÈ¾¡Ë
17:00 ÊÄ²ñ
»²²ÃÊýË¡
- ¿½¹þÊýË¡¡§½»½ê¡¢»áÌ¾¤Ê¤É¤ò²¼µHP¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.city.okayama.jp/kankou/0000069674.html
- ÄùÀÚÆü¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë