¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×3¼þÇ¯µÇ°¡ªËÜÆü¤«¤é1/16¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÏÃÂêºî¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë½µÂØ¤ï¤êÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëemole³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß·Â¼Ä¾Æ»¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤é3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖBUMP3¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ª½µÂØ¤ï¤êÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÁ´8ºîÉÊ¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö3,333¥³¥¤¥ó¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×3¼þÇ¯¤Ë´ó¤»¤Æ¡§ÂåÉ½ ß·Â¼Ä¾Æ»¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÁÏ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤――¤½¤Î¾ðÇ®¤ò¡¢¤â¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ½ä¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¡×
emole¤Ï¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©¤·¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë´Ä¶¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢ÅØÎÏ¤¬·ÐºÑÅª¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¡Êemotion¡Ë¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¡Êpuzzle¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ï¡È´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹Êª¸ìÂÎ¸³¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Îø°¦¡¦Éü½²¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¡ÖBUMP3¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ª½µÂØ¤ï¤êÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡ÖBUMP3¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ª½µÂØ¤ï¤êÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
´ü´ÖÃæ¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¿Íµ¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ÎÌµÎÁÏÃ¿ô¤òÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¡ÖÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖCM¤ÇÌµÎÁ¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè1ÃÆ ¡§ 2025/12/19(¶â) 12:00 ~ 2025/12/26(¶â) 11:59
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬»à¤Ì¤Û¤É·ù¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè4ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè5ÏÃ～Âè40ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
¡ØÀ°·Á¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè14ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè15ÏÃ～Âè40ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
Âè2ÃÆ ¡§ 2025/12/26(¶â) 12:00 ~ 2026/1/2(¶â) 11:59
¡Ø¥»¥³¥±¥ÁµÁËå¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè5ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè6ÏÃ～Âè30ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
¡Ø¤«¤Ä¤Æ½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Øー¥æ¥ß¤È¥ì¥ßー¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè12ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè13ÏÃ～Âè30ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
Âè3ÃÆ ¡§ 2026/1/2(¶â) 12:00 ~ 2026/1/9(¶â) 11:59
¡ØÉúÎ¶¤Î²¦¤È¿´ÉÏ¤·¤¸Ñ¤¿¤Á¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè9ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè10ÏÃ～Âè40ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
¡ØÃ¶Æá¤Î¥¢¥ì¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè18ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè19ÏÃ～Âè78ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
¡¦Âè79ÏÃ～Âè81ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
Âè4ÃÆ ¡§ 2026/1/9(¶â) 12:00 ~ 2026/1/16(¶â) 11:59
¡ØÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè3ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè4ÏÃ～Âè31ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
¡ØÉ×¤Ï¤ï¤¿¤·¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
¡¦Âè1ÏÃ～Âè12ÏÃ¡§´°Á´ÌµÎÁÏÃ
¡¦Âè13ÏÃ～Âè47ÏÃ¡§¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¡¦²Ý¶â
¢¨ÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡¦CM¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢1Æü¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÏÃ¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ëÄ°¤Ë»È¤¨¤ë¥³¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤ËBUMP¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ú3,333¥³¥¤¥ó¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¸åÆü¥¢¥×¥êÆâ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ª¤è¤ÓPUSHÄÌÃÎ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î19Æü 12:00～2025Ç¯1·î16Æü 11:59 ¤Þ¤Ç
±þÊç¾ò·ï¡§
¡¦BUMP¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËÜ¥Õ¥©ー¥à¤Ë²óÅú¤·¤¿Êý¡Ê¥æー¥¶ーID¤ÎÆþÎÏÉ¬¿Ü¡Ë
ÅöÁªÈ¯É½¡§
¡¦ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¿PUSHÄÌÃÎ¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ËÉÔÈ÷¡¦µõµ¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥¤¥ó¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Î¤´±þÊç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¾ðÊó¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î³ÎÇ§¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢¡ÖBUMP¡×¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ËÂ§¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBUMP¡×¤Ïemole¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô240Ëü²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¤ë1ÏÃ1Ê¬～3Ê¬¤Î¿·¤·¤¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1ÏÃ97±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Ý¶â¤ä¹¹ð»ëÄ°¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¡¦Éü½²¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡¢²¼Ñî¾å¤äÀµÂÎ±£¤·¤È¤¤¤Ã¤¿´«Á±Ä¨°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBUMP¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹ðÃÎÍÑ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï30²¯²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¡¢ZÀ¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯9·î¸½ºß
▶ ¥¢¥×¥êDL¡§https://emolebump.go.link/djCyg
▶ YouTube¡§https://www.youtube.com/@bump_drama
▶ TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bump_drama
▶ Instagram¡§https://www.instagram.com/bump_drama/
▶ X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/bump_drama
¡ãBUMP¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊÇÛ¿®¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ç¤Ï¡¢BUMP¤òÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹»ö¶È¼Ô¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤·¡¢BUMP¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
emole¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Vision¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òBUMP¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤òBUMP¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤äÀ©ºî²ñ¼ÒÅù¤ÎË¡¿Í¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lp.bump.studio/forcreators
¢£emole³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§emole³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ2ÃúÌÜ23－7 Æü±É¥Ó¥ë1³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ß·Â¼Ä¾Æ»
²ñ¼ÒHP¡§https://emole.co.jp/home