¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄ¶²áÇÑ¶È»ö¶È½ê¿ô¤Ï35Ç¯´Ö¤ÇÌó33,000»ö¶È½ê

ÃÏÈ×¡¦ÃÏ¼Á¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à±þÍÑÃÏ¼Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·ÌîÍÎÊ¸¡Ë¶¦ÁÏLab¤Ï¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Åý·×¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄ¶²áÇÑ¶È»ö¶È½ê¿ô¤ò¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²áµî35Ç¯´Ö¤ÎÄ¶²áÇÑ¶È»ö¶È½ê¿ô¤ÏÌó33,000»ö¶È½ê¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤µ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¤Ê¤É¤¬Ä¶²áÇÑ¶ÈÎ¨¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀøºßÅª¤ÊÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¤ÎÃÏ°èÊ¬ÉÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ä¶²áÇÑ¶È»ö¶È½ê¿ô¤È¤Ï¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¾ï»þ¤è¤ê¤âÁý²Ã¤·¤¿ÇÑ¶È»ö¶È½ê¿ô¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1 »Ô¶èÄ®Â¼ÊÌÁ´²õÎ¨¤ÈÄ¶²áÇÑ¶ÈÎ¨¡ÊÄ¾²¼¤ÇM6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡Ëº¸¡§Á´²õÎ¨¡¦±¦¡§Ä¶²áÇÑ¶ÈÎ¨
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£´¤Ä¤ÎÃÎ¸«
1. Ä¶²áÇÑ¶È»ö¶È½ê¿ô¤Ï35Ç¯´Ö¤ÇÌó33,000»ö¶È½ê
1986～2021Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤êÇÑ¶È»ö¶È½ê¤¬Ìó33,000Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢35Ç¯´Ö¤ËÇÑ¶È¤·¤¿Á´»ö¶È½ê¤Î0.5%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ÃÏ¿ÌºÒ³²¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë
ÆüËÜ¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄ¶²áÇÑ¶È»ö¶È½ê¤Î9³ä°Ê¾å¤¬ÃÏ¿ÌºÒ³²¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1995Ç¯ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÇÑ¶ÈÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø
¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÇÑ¶ÈÎ¨¤Ï¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¡¢Ãæ¿´»Ô¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°èÆÃÀ¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ÀøºßÅª¤ÊÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¤ÎÃÏ°èÅªÊ¬ÉÛ¤ÎÆÃÄ§
ÀøºßÅª¤ÊÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÍÉ¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê°×¤¤Ê¿ÌîÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¿Ê¤àÃæ»³´ÖÃÏ°è¤äÈ¾ÅçÀèÃ¼Éô¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ê°×¤¤·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÀøºßÅª¤ÊÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¡ÊÄ¶²áÇÑ¶ÈÎ¨¤ÎÍ×°øÊ¬ÀÏ¡Ë
²áµî35Ç¯´Ö¤ÎÈïºÒ»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄ¶²áÇÑ¶ÈÎ¨¤Ë¤Ï¡¢
£±.Èï³²¤ÎÂç¤¤µ¡ÊÁ´²õÎ¨¡Ë£².¿Í¸ý¸º¾¯Î¨ £³.ÄÅÇÈÈï³²¤ÎÍÌµ £´.Ãæ¿´»Ô¤«¤é¤Îµ÷Î¥
¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¶¯¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´²õÎ¨¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤äÉü¶½¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅý·×¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤´¤È¤ÎºÒ³²¤Ë¤è¤ëÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¡ÊÄ¶²áÇÑ¶ÈÎ¨¡Ë¤ò»î»»¤·¤¿¤Î¤¬¿Þ1¤Ç¤¹¡£º¸Â¦¤ÏÁ´²õÎ¨¡¢±¦Â¦¤ÏÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¾²¼4km¤ÇM6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿»î»»¤Ç¡¢ÄÅÇÈÈï³²¤Ï´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´²õÎ¨¤Ï±è´ßÉô¤äÄãÃÏÉô¤Ç¹â¤¯¡¢ÃÏÈ×¾ò·ï¤Ë¤è¤êÍÉ¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ç¿¼¹ï²½¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ä¶²áÇÑ¶ÈÎ¨¤ÏÁ´²õÎ¨¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤äÈ¾Åç¤ÎÀèÃ¼Éô¤Ç¤â¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.oyo.co.jp/co-creation-lab/column/
本データの詳細は「共創Lab～コラム～」にてご覧いただけます
¶¦ÁÏLab¤È¤Ï
¶¦ÁÏLab¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ÉÊ£»¨²½¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÈÅý¹çÅª¤Ê²ò·è¼êË¡¤Î³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë2022Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¸¦µæÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·¿¤ÎÂÎÀ©¤Ç¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢À®²Ì¤ÏÏÀÊ¸È¯É½¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
±þÍÑÃÏ¼Á¥°¥ëー¥×¤ÏÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ØÅ¸³«¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÁÏLab¸¦µæÂÎÀ©
¶¦ÁÏLab¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ²ÝÂê¤ò¡Ö¼ÂÁõ²½½ÅÅÀ¸¦µæ¡×¤È¡Ö¥Ñー¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¥Ö¸¦µæ¡×¤ËÊ¬Îà¤·¡¢³°Éô¸¦µæ¼Ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥ïー¥¥ó¥°¥Úー¥Ñー¡×¤ä¡Ö¥³¥é¥à¡×¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þÍÑÃÏ¼Á³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
±þÍÑÃÏ¼Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ó¥µー¤ò¡£¡×¤ò·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏµå²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃÏ¼Á¹©³Ø¤ÎÁÏÂ¤¡×¤òÁÃ¤Ë¡¢ÃÏ¼Á¡¦ÃÏÈ×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò²ñ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤äºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬ÁýÂç¤¹¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§±þÍÑÃÏ¼Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Å·ÌîÍÎÊ¸
ÀßÎ©¡§1957Ç¯ (¾¼ÏÂ32Ç¯) 5·î2Æü¡¡
»ñËÜ¶â¡§161²¯7,460Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®7ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Æ»Ï©¡¦ÅÔ»Ô·×²è¤Ê¤é¤Ó¤ËÅÚÌÚ¹½Â¤ÊªµÚ¤Ó·úÃÛ¹½Â¤Êª¤Ê¤É¤Î·úÀß¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÃÏÈ×¤ÎÄ´ºº¤«¤éÀß·×¡¦»Ü¹©´ÆÍý¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Îµ»½Ñ¶ÈÌ³
¡¦ÃÏ¤¹¤Ù¤ê¡¢³³Êø¤ì¡¢ÃÏ¿ÌºÒ³²¡¢É÷¿å³²Åù¤ÎÄ´ºº¡¢¼«Á³ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÄ´ºº¡¢²òÀÏ¡¢Í½Â¬¡¢¿ÇÃÇ¡¢É¾²Á¤«¤éÂÐºö¹©¤Ë¤¤¤¿¤ëµ»½Ñ¶ÈÌ³
¡¦´Ä¶ÊÝÁ´¡¦´Ä¶¥ê¥¹¥¯¤ÎÄ´ºº¡¢²òÀÏ¡¢Í½Â¬¡¢¿ÇÃÇ¡¢É¾²Á¤«¤éÂÐºö¹©¤Ë¤¤¤¿¤ëµ»½Ñ¶ÈÌ³
¡¦ÃÏÈ×¡¦´Ä¶¡¦ºÒ³²¾ðÊóÅù¡¢ÃÏµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢²Ã¹©¡¢ÈÎÇä
¡¦³Æ¼ï¤ÎÂ¬ÄêÍÑµ¡´ï¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡´ï¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥êー¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë
URL¡§https://www.oyo.co.jp