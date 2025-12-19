¡Ø¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ö¥ó¡Ù¥¢¥³°ÅÁ¥¹¥Èー¥êー¡Ö¾Ã¤¨¤¿»Ä¤ê²Ð¤ÎÈá²Î¡×µÚ¤Ó¸ÂÄê±ÑÍº¡Ö¥Ø¥«¥Æ¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª
¢£¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ö¥¢¥¡×¤È¡Ö°Ç¤ÎËÒ¼Ô ¥Ç¥£¥¨¥Í¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¿·µ¬³°ÅÁ¥¹¥Èー¥êー¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ä¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇË×Æþ´¶¶¯²½
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÑÍº¤Î¡ÖÉÔ»à¡×¤È¡ÖÉü³è¡×¤òÁË»ß¤·¡¢ËÉ¸æÎÏ¤ò´ÓÄÌ¤·¤ÆÂç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¿·µ¬¸ÂÄê±ÑÍº¡Ö¥Ø¥«¥Æ¡×¼ÂÁõ
¢£ÍÍ¡¹¤ÊÍøÊØÀ²þÁ±¤ª¤è¤Ó¡Ö¡ú5·î±Æ±ÑÍº¥¹¥«¥¦¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡¢¡Ö77²óÌµÎÁÀ»Ìó¾¤´¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥²ー¥È¡¦¥á¥¬¥Ýー¥È¤Ï¼«¼Ò¤Ç¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢SUPER CREATIVE¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±RPG¡Ø¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¿·µ¬³°ÅÁ¥¹¥Èー¥êー¡Ö¾Ã¤¨¤¿»Ä¤ê²Ð¤ÎÈá²Î¡×¤È¿·µ¬¸ÂÄê±ÑÍº¡Ö¥Ø¥«¥Æ¡×¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤È12·î19Æü(¶â)¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾Ã¤¨¤¿»Ä¤ê²Ð¤ÎÈá²Î¡×¤Ï¡¢ÌÇË´Á°¤Î»þÂå¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡Ö¥¢¥¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âè¸ÞÀ¤³¦¤Ç¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ø¥«¥Æ¡×¤Ïº²¤Î½Û´Ä¤òÀµ¤¹¤¿¤á¡¢³°±§Ãè¤«¤é¹ßÎ×¤·¤¿»à¿À¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Èー¥êー¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Á´¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥êー¾å¤ÎÅ¸³«¤¬¥Ð¥È¥ë´Ä¶¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö´Ä¶¥¹¥¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¿·Í×ÁÇ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òµ¤·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦²òÊü¾ò·ï¤Î´ËÏÂ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦²þÁ±¤·¡¢EPISODE 1¤Þ¤Ç´°Î»¤¹¤ì¤Ð½ç½ø¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥«¥Æ¡×¤Ï¡ú5¤ÎÌÚÂ°À¥¦¥©¥ê¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ë2¡Ö»à¤Î¸¢°Ò¡×¤Ç¡¢Å¨¤ÈÌ£Êý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÑÍº¤¬¡ÖÉÔ»à¡×¤È¡ÖÉü³è¡×¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤·¡¢ËÉ¸æÎÏ¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÃ±ÂÎ¹¶·â¤ÇÅ¨¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ë3¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤Ì»à¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¹¶·âÎÏUP¤ò3¥¿ー¥ó¤Î´ÖÉÕÍ¿¤·¤¿¸å¡¢Å¨Ã±ÂÎ¤ò¹¶·â¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤¬±ÑÍº¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥À¥áー¥¸Ê¬ÇÛ¡×¸ú²Ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¿·µ¬ÁõÈ÷¥»¥Ã¥È¡Ö³«Àï¤Î¥»¥Ã¥È¡×¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÊØÀ²þÁ±¡¢¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡ª
¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤È¤â¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍøÊØÀ²þÁ±¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢±ÑÍº¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö»îÎý¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÁõÈ÷³ÍÆÀ»þ¤Ë¤½¤ÎÁõÈ÷¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿±ÑÍº¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÌÜÅö¤Æ¤ÎÀ»Ìó±ÑÍº¤È¸ÅÂå°äÊª¤ò¤½¤ì¤¾¤ì7¼ïÎà¤º¤ÄÁªÂò¤·¡¢ÁªÂò¤·¤¿ÂÐ¾Ý¤Î¤ß¾¤´¤Ç¤¤ë¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¡×µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î·î±Æ±ÑÍº¤òÁªÂò¸å¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢³ºÅö±ÑÍº¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¡ú5·î±Æ±ÑÍº¥¹¥«¥¦¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)11:59¤Þ¤ÇºÇÂç14Æü´Ö¡¢¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤«¤é¤Ï¹ç·×77²ó¤ÎÌµÎÁÀ»Ìó¾¤´¤¬¹Ô¤¨¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÇ°ÌµÎÁÀ»Ìó¾¤´¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤â½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¡Ø¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ï¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¤ÈApp Store¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stove.epic7.google
¡¦App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1322399438
¢£¥²ー¥à¾ðÊó
[ ¥¿¥¤¥È¥ë ] ¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ö¥ó
[ ¥¸¥ã¥ó¥ë ] Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¢¥Ë¥áRPG
[ ÂÐ±þOS ] iOS / Android / PC
[ ²Á³Ê ] ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
[ ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ]¡¡2019Ç¯11·î7Æü
¢£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://epic7.onstove.com/ja/brand
¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
https://page.onstove.com/epicseven/jp
¸ø¼°X
https://x.com/Epic7_jp
¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@EpicSevenJP
¥¹¥Þ¥¤¥ë¥²ー¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://smilegate.com/jp/