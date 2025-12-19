¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤è¤ê¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤À¤ë¤Þ·¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤³¤í¤³¤í¤À¤ë¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¡× ÂèÆóÃÆ¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ßÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥¤¡×¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤³¤í¤³¤í¤À¤ë¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¡×¤ËÂ³¤¡¢ÂèÆóÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢Ç¦¤¿¤Þ¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾þ¤ì¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡Ú2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Û¤Þ¤Ç¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥²¥Ä¥ª¥·¥Þー¥È(https://gets-oshi.com/)¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¢£
¡¦Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡¡¤³¤í¤³¤í¤À¤ë¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¡ÊÅÚ°æÈ¾½õ¡¿»³ÅÄÍøµÈ¡¡Á´2¼ï¡Ë¡¡³Æ1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¢£
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÂ¾¤Ë¤Æ¼õÃí
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://gets-oshi.com/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
https://x.com/Charaditional
(C)Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¡¿NHK¡¦NEP
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¢£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®³Þ¸¶ µü
ÁÏ¶È¡§1998Ç¯3·î23Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î³«È¯
²ñ¼ÒHP¡§https://tokyogets.com/