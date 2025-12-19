¡Ö¥¥ã¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥¤¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¼é¤êÉ÷Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ßÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥¤¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¼é¤êÉ÷Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤òÈ¯Çä¡£
Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡Ú2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00¡Û¤Þ¤Ç¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥²¥Ä¥ª¥·¥Þー¥È(https://gets-oshi.com/)¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¢£
¡¦Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡¡¤ª¼é¤êÉ÷Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à
¡¡¡ÊÃöÌ¾»ûÍðÂÀÏº¡¿ÀÝÄÅ¤Î¤¤ê´Ý¡¿Ê¡ÉÙ¤·¤ó¤Ù¥ñ¡¿Ä¬¹¾Ê¸¼¡Ïº¡¿Î©²ÖÀçÂ¢¡¿Ãæºß²ÈÄ¹¼¡¡¿¼·¾¾¾®Ê¿ÂÀ¡¿Á±Ë¡»û°Ëºî¡¿¿©ËþÎ±»°Ïº¡¿ÅÚ°æÈ¾½õ¡¿»³ÅÄÍøµÈ¡¡Á´11¼ï¡Ë
³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¢£
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÂ¾¤Ë¤Æ¼õÃí
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://gets-oshi.com/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
https://x.com/Charaditional
(C)Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¡¿NHK¡¦NEP
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¢£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®³Þ¸¶ µü
ÁÏ¶È¡§1998Ç¯3·î23Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î³«È¯
²ñ¼ÒHP¡§https://tokyogets.com/