¡Ö¥­¥ã¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥¤¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¼é¤êÉ÷Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥­¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä

¡Ö¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ßÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥­¥ã¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥¤¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¼é¤êÉ÷Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤òÈ¯Çä¡£



Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡Ú2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00¡Û¤Þ¤Ç¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥²¥Ä¥ª¥·¥Þー¥È(https://gets-oshi.com/)¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¢£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¢£


¡¦Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡¡¤ª¼é¤êÉ÷Çó²¡¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à


¡¡¡ÊÃöÌ¾»ûÍðÂÀÏº¡¿ÀÝÄÅ¤Î¤­¤ê´Ý¡¿Ê¡ÉÙ¤·¤ó¤Ù¥ñ¡¿Ä¬¹¾Ê¸¼¡Ïº¡¿Î©²ÖÀçÂ¢¡¿Ãæºß²ÈÄ¹¼¡¡¿¼·¾¾¾®Ê¿ÂÀ¡¿Á±Ë¡»û°Ëºî¡¿¿©ËþÎ±»°Ïº¡¿ÅÚ°æÈ¾½õ¡¿»³ÅÄÍøµÈ¡¡Á´11¼ï¡Ë


³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë






¢£Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¢£


2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00～2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12¡§00


¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÂ¾¤Ë¤Æ¼õÃí



¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢£


¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û


https://gets-oshi.com/



¡Ú¸ø¼°X¡Û


https://x.com/Charaditional



(C)Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¡¿NHK¡¦NEP



¢£²ñ¼Ò³µÍ×¢£


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥­¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®³Þ¸¶ µü


ÁÏ¶È¡§1998Ç¯3·î23Æü


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î³«È¯


²ñ¼ÒHP¡§https://tokyogets.com/