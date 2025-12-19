taskey STUDIO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Öcomic Îø¤È¥«¥·¥¹¡×Îß·×ÈÎÇäÉô¿ô200ËüÉôÆÍÇË
¸¶ºî³«È¯¤ä¥Þ¥ó¥¬À©ºî¤Ê¤É¤ÎIPÁÏ½Ð»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×taskey³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÀÐ¹°Ì³¡Ë¤Ï¡¢taskey STUDIO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Öcomic Îø¤È¥«¥·¥¹¡×¤ÎÎß·×ÈÎÇäÉô¿ô¤¬¡¢200ËüÉô¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅ»ÒÇä¾å¤ò»æ½ñÀÒÃ±²ÁÁêÅö¤Ç´¹»»¤··×»»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
Æ±¥ìー¥Ù¥ë¤«¤é¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËMBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¤ÇÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¶ËÆ»¾å»Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤é～ÎäÅ°¥«¥ì¤È¤Î´Å¤¹¤®¤ëÆ±µï～¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MBS¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø°¦¿ÍÅ¾À¸ ―¥µ¥ìºÊ¤Ï»à¤ó¤À¸å¤ËÉü½²¤¹¤ë―¡Ù¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤Æ¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¡ØÉü½²Æ±ÌÁ -¥µ¥ìºÊ¤È°¦¿Í¤Ï¥¯¥ºÃ¶Æá¤òÀ©ºÛ¤¹¤ë-¡Ù¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥¯¥ºÉ×¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉü½²¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ÇÎß·×20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥° 1°Ì¡Ê¢¨2025Ç¯5·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ìー¥Ù¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÌó70¡ó¤¬¼çÍ×ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç¿Í¤ÎÎø°¦¤ò¡Ö¤ª¼ò¡×¤Ë¤ß¤¿¤Æ¡¢´Å¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥«¥·¥¹¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÌ¿Ì¾¡£°¦¤ÈÁþ¤·¤ß¡¢Å®°¦¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¥É¥é¥Þ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡¢´Å¤¯´í¤¦¤¤ºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½ºîÉÊ
¡Ø¶ËÆ»¾å»Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤é～ÎäÅ°¥«¥ì¤È¤Î´Å¤¹¤®¤ëÆ±µï～¡Ù
Îß·×ÈÎÇäÉô¿ô100ËüÉôÆÍÇË
2025Ç¯7·î¡¢MBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ²½¡ª
LINE¥Þ¥ó¥¬ Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥° Âè1°Ì¡Ê2025Ç¯11·î14Æü»þÅÀ¡Ë
¡ü¸¶ºî¡§¿¿Áú¥Ê¥ª / Ì¡²è¡§¡÷R
¡üÈ¯¹Ô¸µ¡§taskey³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¥ìー¥Ù¥ë¡§comic Îø¤È¥«¥·¥¹
ÎäÅ°¾å»Ê¤È¤ÎÆ±µï¤Ï´Å¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ--¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤·¤¿¡£
¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ä¿¿¶×(29)¤Ï¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÎø¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈà¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢Æ±À³À¸³è»°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢Èà¤ÎÉâµ¤¤Ë¤è¤ê½»¤à²È¤ò¼º¤Ã¤¿¿¿¶×¡£¤½¤ó¤Ê¿¿¶×¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ç¡Ö¶ËÆ»¾å»Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£¿·µï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¾®ÅÄÀÚ¤Î²È¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¶×¡£¤À¤¬¾®ÅÄÀÚ¤Î¸«¤»¤ë´é¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë´Å¤¯¿¿¶×¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿´é¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡©
ÇÛ¿®¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/150_1_9127acb72b0a8f093358c74239b732db.jpg?v=202512200222 ]
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡¢peep¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òËèÆü¹¹¿·¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤ëÊý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òËèÆü¹¹¿·
¡Ø°¦¿ÍÅ¾À¸ ―¥µ¥ìºÊ¤Ï»à¤ó¤À¸å¤ËÉü½²¤¹¤ë―¡Ù
MBS¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ²½
LINE¥Þ¥ó¥¬ ¿·Ãå¥«¥Æ¥´¥ê¡ÊÁí¹ç¡ËÂè1°Ì¡Ê2024Ç¯8·î2Æü»þÅÀ¡Ë
¡ü¸¶ºî¡§ÃÓÅÄÀ»»Ò / Ì¡²è¡§µ×²Å¤á¤¤¤é
¡üÈ¯¹Ô¸µ¡§taskey³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¥ìー¥Ù¥ë¡§comic Îø¤È¥«¥·¥¹
¤¢¤Ê¤¿¤¬°¦¤¹¤ë¤³¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë
É×¤ÈµÁ²ÈÂ²¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿»³ÀéÎ¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉ×¡¦ÍªÂÀ¤¬¼ã¤¤½÷À¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°¦¿Í¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àª¤¤¤ÇÆó¿Í¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ëíà¤«¤ì――¡£ÉÂ¼¼¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡ÖÎÜÆà¡¢À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È°¦¿Í¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ÖÍªÂÀ¡£¶À¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀéÎ¤¤Ï°¦¿Í¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀéÎ¤¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·ü¤±¡¢ÍªÂÀ¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦――¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/150_2_f714bda7d955bd9d877a4b8858c4f6e7.jpg?v=202512200222 ]
¡ØÉü½²Æ±ÌÁ -¥µ¥ìºÊ¤È°¦¿Í¤Ï¥¯¥ºÃ¶Æá¤òÀ©ºÛ¤¹¤ë-¡Ù
Îß·×ÈÎÇäÉô¿ô20ËüÉôÆÍÇË
2025Ç¯12·î¡¢BUMP¤Ë¤Æ¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÊüÁ÷
LINE¥Þ¥ó¥¬ Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥° Âè1°Ì¡Ê2024Ç¯4·î28Æü»þÅÀ¡Ë
¡ü¸¶ºî¡§Æóµ×¥¢¥«¥ß / ¥Íー¥à¡§¸¨Àî¥³¥¦ / ºî²è¡§kawaru
¡üÈ¯¹Ô¸µ¡§taskey³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¥ìー¥Ù¥ë¡§comic Îø¤È¥«¥·¥¹
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥¦ー¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¾åÂ¼ËãÈþ»Ò¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë°ì¼ù¤È·ëº§¤·¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ3Ç¯°ì¼ù¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¡¢ºÇ½é¤Ï²ºÊØ¤Ë¤³¤È¤òºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£°ì¼ù¤Î¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢É×¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£――¤¢¤Î¥¯¥º¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/150_3_b5f77bb1cd313a40bbc7d344434db23a.jpg?v=202512200222 ]
¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¾ðÊó
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡¦ºîÉÊÌ¾¡§¡ØÉü½²Æ±ÌÁ -¥µ¥ìºÊ¤È°¦¿Í¤Ï¥¯¥ºÃ¶Æá¤òÀ©ºÛ¤¹¤ë-¡Ù
¡¦ÇÛ¿®Àè¡§¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×
¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³µÍ×¡§Á´29ÏÃ¡¿°ìÀÆÇÛ¿®
¡¦URL¡§https://emolebump.go.link/fAFEC
¡Ø¥¯¥ºÉ×¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉü½²¤·¤Þ¤¹¡Ù
Îß·×ÈÎÇäÉô¿ô20ËüÉôÆÍÇË
¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯ µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥° 1°Ì¡Ê¢¨2025Ç¯5·î1Æü»þÅÀ¡Ë
¡ü¸¶ºî¡§½©»³¥è¥¦ / ¥Íー¥à¡§¥Û¥Ì¥Ã¥Â / ºî²è¡§²Ö ¼Â´»
¡üÈ¯¹Ô¸µ¡§taskey³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü¥ìー¥Ù¥ë¡§comic Îø¤È¥«¥·¥¹
¸«¤¿ÌÜ¤Ï»Ò¤É¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï¥µ¥ìºÊ--¤¢¤Ê¤¿¤òÃÏ¹ö¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ø¤«¤êº§¤ò¤·¡¢¡Öè½ºé»Ò¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Í¥¹á»Ò¡£¤À¤¬è½ºé»Ò¤ÏÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É×¡¦¹±Âç¤È¤Î´Ø·¸¤âÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÌë¤ËÍ¥¹á»Ò¤Ï¼«Âð¤Ç¹±Âç¤È¸åÇÚ¤È¤ÎÉÔÎÑ¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäË¾¤·¤¿Í¥¹á»Ò¤Ï±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ËÅ¾Íî¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ――¹±Âç¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¡¦¼ëè½¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°¦Ì¼¡Öè½ºé»Ò¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¹á»Ò¤Ï£´ºÐ¤Îè½ºé»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤ÎÉü½²¤ò»Ï¤á¤ë¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/150_4_2beb0df6d3b6eec7a0447ea35f5df444.jpg?v=202512200222 ]
