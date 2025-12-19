Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÎÄºá¿Þ´ÕII¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡õBlu-rayÈ¯Çä·èÄê¡ª
¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Äー¡õ¥¸¥ó¡¦¥·ー¥¸¥ãー¤¬ÎÄ´ñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÏÃÂêºî¡ÖÎÄºá¿Þ´Õ～¸«¤¨¤Ê¤¤¾ÓÁü²è～¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡ÖÎÄºá¿Þ´ÕII¡×¤ÎBlu-ray¤ò2026Ç¯3·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤âÆ±»þ¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÂ³°¤ì¤¿´Ñ»¡´ã¤Ç¿¿¼Â¤òÆ³¤¯ÄÀæÄ¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥¤ー¡Ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç³Ë¿´¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àÅÎ¾ë¡Ê¥É¥¥ー¡¦¥Á¥ç¥ó¡Ë――¡ÈÀÅ¡É¤È¡ÈÆ°¡É¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Äー¤È¥¸¥ó¡¦¥·ー¥¸¥ãー¡£¡È¥Ð¥Ç¥£¡ß¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤Î¶»Ç®Å¸³«¤È¡¢¡È¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¼î¶Ì¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÏÃÂêºî¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÌ©¼¼»¦¿Í¡¢ÌÕÌÜ¤Î»Ò¶¡¤ÎÆæ¤Î¼ºí©¡¢Êü²Ð¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¡¢°äÅÁ»ÒÁàºî¡Ä¡Ä¼¡¡¹¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ëÎÄ´ñ»ö·ï¤È¿Í´Ö¤Î°Ç¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Ì´¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÈÀÖ¤¤Éþ¤Î¾¯½÷¡É¤Îµ²±¤¬ÄÀæÄ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£¥·ー¥º¥ó£±¤Ç¹ª¤ß¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉúÀþ¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó£²¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë――¡£
¼ç±é¤ÎÆó¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¿ÍÏ·î¡Ê¥Ûー¡¦¥í¥ó¥æ¥¨¡ËÌò¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Üー¥¸¥¢¡¢¾ÕÊö¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¡ËÌò¤Î¥¸¥åー¡¦¥¸¥¢¥Áー¤é¥·¥êー¥º¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¹ü¡×¡ÖìÔÌ»～¥à¥³ÅÂ¤ÏÅ·ºÍºö»Î～¡×¡Ö¾åÍÛÉê～±¿Ì¿¤Î²¦ÈÞ～¡×¡ÖñëÈÞ-The Song of Glory-¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤äÁÞÆþ²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¡¦¥æ¥ó¥í¥ó¡£¼ÂÎÏ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èà¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤Ë±ü¹Ô¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷Á°¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ëÄ°Í½Ìó¿ô¤¬860ËüÄ¶¤¨¤È¡¢2024Ç¯¤Î¸½Âå¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤ÎÇÛ¿®½ªÎ»¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¤Ç¡¢³ÆÏÃ¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤¬6000Ëü¤òÆÍÇË¤·¡¢ÈÈºá¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î»ëÄ°¼ÂÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£Æ¿Ö¡Ê¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¼çºÅ¤Î¡Ö¶âó¡±ÉÍÀ¡×¤Ç¤ÏÇ¯´ÖºîÉÊ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêÀ¡¦´°À®ÅÙ¤È¤â¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëËÜºî¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
¸½¾ì¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤ä¾Ú¸À¤«¤é¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î»÷´é³¨¤òÅª³Î¤ËÉÁ¤¯――¤½¤ó¤ÊÆÃ°Û¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä»÷´é³¨ÁÜºº´±¡¦ÄÀæÄ¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥¤ー¡Ë¤È¡¢±Ô¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸Ø¤ë·º·ÙÂâ¤ÎÂâÄ¹¡¦ÅÎ¾ë¡Ê¥É¥¥ー¡¦¥Á¥ç¥ó¡Ë¡£¤¢¤ë²áµî¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ø±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢´öÂ¿¤ÎÆñ»ö·ï¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ð¥Ç¥£¤Ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¡ÈÀÅ¡É¤È¡ÈÆ°¡É¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÌ©¼¼»¦¿Í¡¢ÌÕÌÜ¤Î»Ò¶¡¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¼ºí©¡¢Êü²Ð¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¡¢°äÅÁ»ÒÁàºî¡Ä¡Ä¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ëÎÄ´ñ»ö·ï¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ææ¤È¿Í´Ö¤Î°Ç¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÄÀæÄ¤Î¿´¤Ë¤ÏÌ´¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÈÀÖ¤¤Éþ¤Î¾¯½÷¡É¤ÎÌÌ±Æ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£àÄàÑ¤ÊÈÈ¿Í¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤à»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤ÆÏÄ¤ó¤ÀÆ°µ¡¡£ÄÀæÄ¤ÈÅÎ¾ë¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê¸½¾ì¸¡¾Ú¤È±Ô¤¤¿ÒÌä¡¢»ö·ï¤ÎºÆ¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿¿¼Â¤Î³Ë¿´¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯――¡£
¢£È¯Çä¸µ¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥»¥Ö¥ó
¢£È¯ÇäÆü¡§
¡ã¥»¥ë¡ä
Blu-ray ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯3·î4Æü(¿å)
¡ãÇÛ¿®¡ä
Prime Video¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¢¥¸¥¢¡×¤Ë¤Æ
2026Ç¯3·î4Æü¤è¤êÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
https://www.contents7.co.jp/service/lineup/ryozaizukan2/
¢£¥È¥ìー¥éー
https://youtu.be/Zc_eCau2zcg