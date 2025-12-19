Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó ²ÎÉ±¤ò°¦¤·¤¿¿Í¡¹¡×DVD-BOXÈ¯Çä·èÄê¡ª
»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë――À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î²ÎÉ±¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡¢Ñ³¤¯¤â¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°ºî¡Ö¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó ²ÎÉ±¤ò°¦¤·¤¿¿Í¡¹¡×¤ÎDVD-BOX¤ò2026Ç¯3·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¡¢¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡×¡Ö°¦¿Í¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì150ËüËç¡¢¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¤Ï200ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢ÅÁÀâ¤Î²ÎÉ±¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¡£Èà½÷¤¬²Î¹¥¤¤Î¾¯½÷¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥¿ー¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°¤ÎÏÃÂêºî¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤Î²¹¤«¤¯¤âÊ£»¨¤Êå«¡¢²Î¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Î¿´¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿ÃË¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤――¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤ò¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤Î²Î¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡£
²ÈÂ²¤ÎÀµ¼°¤ÊµöÂú¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤È²ÎÀ¼¤Ë½É¤ë¡ÈËÜÅö¤ÎÈà½÷¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢4Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥µー¥Á¤ÈÃúÇ«¤ÊµÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£Êª¸ì¤ÏÈà½÷¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿ー¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë²áÄø¤òÃ°Ç°¤ËÉÁ¼Ì¡£
¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡ÈÂæÏÑ¤Î¹ñÌ±Åª½÷¿À¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¡£²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¥Æ¥ì¥µ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥ì¥µ¤µ¤ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹á¹Á¤Ê¤É¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î²»³Ú¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡£²ÈÂ²¤«¤é¤âÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤Î¡È´°Á´ºÆ¸½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
ÅÁÀâ¤Î²ÎÉ±¡¦¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¡¢²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢²ÎÉ±¤Î¸¶ÅÀ¤«¤éÃ©¤ë¡¢°¦¤È²»³Ú¤ÎµÏ¿¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
1995Ç¯¡¢¥¿¥¤¤ÇÓÃÂ©È¯ºî¤Ë¤è¤êÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿蠟Îï·¯¡Ê¥É¥ó¡¦¥êー¥¸¥å¥ó¡¿¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¡Ë¡£¤½¤Îë¾Êó¤¬ÂæÏÑ¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢Êì¡¦ìäÁÇ·Ë¡Ê¥¸¥ç¥¦¡¦¥¹ー¥°¥¤¡Ë¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¼¤ÎÃ»¤¯¤âµ±¤«¤·¤¤À¸³¶¤òÀÅ¤«¤Ë²óÁÛ¤¹¤ë――¡£Êª¸ì¤Ï1953Ç¯¡¢ÂæÏÑ¤ÎâÇÂ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö丫Æ¬¡Ê¥äー¥È¥¦¡Ë¡×¤³¤È¡¢蠟Îï·¯¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ø¤È¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²Î¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤¬¡¢ÂàÌò·³¿Í¤ÎÉã¡¦蠟¿õ¡Ê¥É¥ó¡¦¥·¥åー¡Ë¤Î¸·¤·¤¤È¿ÂÐ¤ËÁø¤¤¡¢°ìÅÙ¤Ï¤½¤ÎÌ´¤òÃÇ¤¿¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿蠟Îï·¯¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¶É¼çºÅ¤Î²Î¾§¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥×¥í¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£·ÀÌó¶â¤òÁ°¼Ú¤ê¤·¡¢Éã¤Î¤¿¤á¤ËÅ¹¤ò³«¤¤¤¿Èà½÷¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë¡¢Éã¡¦蠟¿õ¤Î¿´¤â½ù¡¹¤Ë¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢蠟Îï·¯¤ÏÎø¤ÈÍ§¾ð¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæÏÑ¤Î²ÎÍØ³¦¤òÄ¶¤¨¡¢¹á¹Á¡¢ÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤È³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯――¡£
¢£È¯Çä¸µ¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥»¥Ö¥ó¡¿¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
¢£È¯ÇäÆü¡§
¡ã¥»¥ë¡ä
DVD-BOX£± ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯3·î4Æü(¿å)
DVD-BOX£² ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯4·î3Æü(¶â)
DVD-BOX£³ ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯5·î8Æü(¶â)
¡ã¥ì¥ó¥¿¥ë¡ä
Vol.1～8¡¡ ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯3·î4Æü(¿å)
Vol.9～16¡¡¡¦¡¦¡¦2026Ç¯4·î3Æü(¶â)
Vol.17～24 ¡¦¡¦¡¦2026Ç¯5·î8Æü(¶â)
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
https://www.contents7.co.jp/service/lineup/teresa-teng/
¢£¥È¥ìー¥éー
https://youtu.be/gf316f2u86w