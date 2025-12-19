¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ö¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¡×¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Å¸³«¤Ê¤É¤ò³ÈÂçÃæ¡£¾¦ÉÊ²½¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¡Ë¤òÂçÊç½¸¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¡Ö¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¡×¤ÎÅ¸³«¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥·¥êー¥º¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾®·¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°Á´5¼ï¡£
¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤ä¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤äÁ¬Åò¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¾¦ÉÊ¾ðÊó ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ë
¼ïÎà : Á´5¼ïÎà
¥µ¥¤¥º : 26¡ß29¡ß5.5cm
²Á³Ê : 400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÈÎÇä½ê¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¡£
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦IP¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«
¡Ö¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¡È¤È¤È¤Î¤¦»þ´Ö¡É¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÆüÍÑÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÆü¾ï¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤¤¤¦¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ²½¡¦OEM¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Å¸³«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»¨²ß¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÈÎÂ¥´ë²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤È¤Î¤¤·Ï¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ / GORELAX¡Û
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÆü¾ï¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÌµ¸ý¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¥´¥ê¥é¤Î¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤È¤È¤Î¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²èÃæ¡£
¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/gorelax_totonoilife/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡Ö»¨²ß¤Ç¾Ð´é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÊØÍø¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§¢©542-0081
Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4ÃúÌÜ11ÈÖ20¹æ G-TERRACE¿´ºØ¶¶6F
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾°æ ÎÉ¹Ô
ÀßÎ©¡§ 2007Ç¯12·î
URL¡§https://www.pine-create.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³è¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤µÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¦ÈÎÇä¡¦ODM/OEM¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤µÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¦ÈÎÇä
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
TEL¡§06-6224-0686 FAX¡§06-6224-0687