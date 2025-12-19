¥Ü¥Ê¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤¬SPURÊÌÃí¤Î2026Ç¯³«±¿¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥ÎÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É BONAVENTURA¡Ê¥Ü¥Ê¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¡Ë ¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSPUR¡Ê¥·¥å¥×ー¥ë¡Ë¡Ù¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÀêÀ±½Ñ¸¦µæ²È ¿å¾½¶Ì»Ò¤µ¤ó´Æ½¤¤ÎÆÃÊÌÊÌÃí¥«¥éー ¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡ÊÂÐ±þµ¡¼ï¡§iPhone 16 / iPhone 16 Pro¡Ë ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢BONAVENTURA¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¡¢¿å¾½¶Ì»Ò»á¤¬º£Ç¯¤Î¡È³«±¿¥«¥éー¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡É¤ò´ð¤Ë´Æ½¤¤·¤¿ÆÃÊÌ¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³«±¿¥«¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏSPUR2·î¹æ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÂÎ¤Ï¥°¥ìー¥¸¥å¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¶â¶ñ¤Ï¥´ー¥ë¥É¤ÇÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥«ー¥É¤ò1Ëç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÃå¤Ç¤¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¶ー¤Ë¤Ï¥Ê¥Î¥¬¥é¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÙû¿å²Ã¹©¡Ë¤ò»Ü¤·¡¢±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¾õÂÖ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢iPhone¥±ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢BONAVENTURA¤Î°ìÉô¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇSPURSHOP¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨SPUR¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@spurmagazine(https://www.instagram.com/spurmagazine/)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢23Æü21»þ¤è¤ê¿å¾½¶Ì»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÚSPURSHOPÊÌÃí¡Û¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤ ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥±ー¥¹ ¥·¥å¥ê¥ó¥¯¥ì¥¶ー
¡¦²Á³Ê¡§\22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iPhone 16 / iPhone 16 Pro
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êSPURSHOP¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡¡
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
SPURSHOP¡§https://store.hpplus.jp/mirabella/shop/r/r26378/(https://store.hpplus.jp/mirabella/shop/r/r26378/?id=spur_35th_20251223_other_bonaventuraPR&utm_source=hpplus&utm_medium=referral&utm_campaign=hpsp&utm_content=35th_20251223_other_bonaventuraPR&login=true)
BONAVENTURA Instagram¡§https://www.instagram.com/bonaventura.official/
¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸
¤¹¤¤¤·¤ç¤¦ ¤¿¤Þ¤³¡üÀê½Ñ¸¦µæ²È¡£
À¾ÍÎ¡¢ÅìÍÎ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¯¸¦µæ¤¹¤ë¡£
SPUR¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¤â¹¥É¾¡£¡Ø¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ ¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö365Æü¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ä¤ ³«±¿Îñ2026¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡¢¡Ø¿å¾½¶Ì»Ò ³«±¿¡¦ÏÂÎñ¥À¥¤¥¢¥êー2026¡Ù¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
