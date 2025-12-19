¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
ËÜÆü2025Ç¯12·î19ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¡¢DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë¤Æ¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¡Ê¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¾Ò²ð¡Û
¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ópixiv¡×¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥°¥Ã¥º²½¡ª ¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¡ª
ÁðÂ¼¤·¤²¤ß¡¢¥Ê¥Ê¥·¥Î¡¢Å¥Ç¥·¥Õ¡¢¾ïÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ì¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£A¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä ¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡ªÁðÂ¼¤·¤²¤ß¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥é¥¹¥È¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡£
Âè19ÏÃ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÍîÁª¤·¤¿¥Ê¥Ê¥·¥Î¤âÉáÃÊ»È¤¤¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡ª¡©BIG¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢£B¾Þ¡§¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¡ÊÁ´£±¼ï¡Ë
ÂÔµ¡²èÌÌ¤äÇÛ¿®½ªÎ»²èÌÌ¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£
¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥â¥Ë¥¿ーÁ°¤äÂî¾å¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¢£D¾Þ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥È ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¸·Áª¤·¤¿Ì¾¥·ー¥ó¤ò2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¢£E¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÁðÂ¼¤·¤²¤ß¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¹ØÆþÆÃÅµ¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¤¯¤¸¤ò°ìÅÙ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç10¸Ä¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡ÚÆÃÅµ¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡Û¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÚÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
e-STORE¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý´ü´Ö¤´¤È¤Ë¡¢¤¯¤¸¤ò10¸Ä¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÃêÁª¤Ç¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«ー¥É¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹ÆÃÅµ¤Ïe-STORE¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¹¡£DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸³µÍ×¡Û
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î6Æü(¶â)23:59
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ïe-STORE¤Ç¤Ï2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡¢DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¤Ï2026Ç¯5·î²¼½Ü～6·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¶â³Û¡§£±²ó770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÈÎÇäÀè
e-STORE¤¯¤¸¡§https://store.jp.square-enix.com/sp/lottery/kusamurashigemi.html
DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡§https://scratch.dmm.com/kuji/kusamurashigemi/
¢£¸ø¼°X¡§@SQEX_ComicGoods
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó¡Û
¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡ÙºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹2´¬¤Ï12/22(·î)È¯Çä¡ª