¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹


ËÜÆü2025Ç¯12·î19ÆüÀµ¸á¤è¤ê¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¡¢DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë¤Æ¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¡Ê¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ú¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¾Ò²ð¡Û


¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ópixiv¡×¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥°¥Ã¥º²½¡ª ¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¡ª


ÁðÂ¼¤·¤²¤ß¡¢¥Ê¥Ê¥·¥Î¡¢Å¥Ç­¥·¥Õ¡¢¾ïÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ì¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤¹¡ª



¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û


¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£








¢£A¾Þ¡§T¥·¥ã¥Ä ¡ÊÁ´1¼ï¡Ë

¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¡ªÁðÂ¼¤·¤²¤ß¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥é¥¹¥È¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡£


Âè19ÏÃ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÍîÁª¤·¤¿¥Ê¥Ê¥·¥Î¤âÉáÃÊ»È¤¤¤ËÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¡ª¡©BIG¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£






¢£B¾Þ¡§¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¡ÊÁ´£±¼ï¡Ë

ÂÔµ¡²èÌÌ¤äÇÛ¿®½ªÎ»²èÌÌ¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£


¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª






¢£C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë

¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª


¥â¥Ë¥¿ーÁ°¤äÂî¾å¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£






¢£D¾Þ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2Ëç¥»¥Ã¥È ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë

¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¸·Áª¤·¤¿Ì¾¥·ー¥ó¤ò2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ª


¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª






¢£E¾Þ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¡ÊÁ´6¼ï¡Ë

¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿ÁðÂ¼¤·¤²¤ß¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª


¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª





¢£¹ØÆþÆÃÅµ¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û

¤¯¤¸¤ò°ìÅÙ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç10¸Ä¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡ÚÆÃÅµ¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡Û¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª





¢£¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÚÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û

e-STORE¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý´ü´Ö¤´¤È¤Ë¡¢¤¯¤¸¤ò10¸Ä¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÃêÁª¤Ç¤µ¤«¤á¤¬¤ÍÀèÀ¸¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«ー¥É¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¢¨¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹ÆÃÅµ¤Ïe-STORE¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¹¡£DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£





¡Ú¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸³µÍ×¡Û

¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)12:00～2026Ç¯2·î6Æü(¶â)23:59


¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ïe-STORE¤Ç¤Ï2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡¢DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç¤Ï2026Ç¯5·î²¼½Ü～6·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£ÈÎÇä¶â³Û¡§£±²ó770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢£ÈÎÇäÀè


e-STORE¤¯¤¸¡§https://store.jp.square-enix.com/sp/lottery/kusamurashigemi.html


DMM¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¡§https://scratch.dmm.com/kuji/kusamurashigemi/


¢£¸ø¼°X¡§@SQEX_ComicGoods


¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó¡Û



¡ØVTuberÁðÂ¼¤·¤²¤ß～±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¿ä¤·¤¬Á´Á³±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÏÃ～¡ÙºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹2´¬¤Ï12/22(·î)È¯Çä¡ª