ÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLIPS¡×¤¬¡ØBEAUTYÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¤òËÜÆüÈ¯É½¡ª¡Ú2025Ç¯ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥ÉÁí³ç¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAppBrew¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÅÄ¿ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLIPS¡Ê¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤Ë¡ØBEAUTYÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ2025¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBEAUTYÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¤È¤Ï
ÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àLIPS¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥êー¥ïー¥É¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ê¤É¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤òÆÈ¼«¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç»»½Ð¤·¡¢¡ÖBEAUTYÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢ÈþÍÆÎÎ°è¤Ç¥æー¥¶ー¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤µ¤»¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¤òÉ½¤¹¡¢8¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¤´¾Ò²ð
¥á¥í¤¤½÷¥á¥¤¥¯¡¦MBTI¥á¥¤¥¯
by ²ÖÀ÷ ÈìµÇ¤µ¤ó¡Ê@fleurs_confite8¡Ë
¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤·¤¯¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î"¥á¥í¤¤"¡£LIPS¤Ç¤Ï¥á¥í¤¤½÷¤Î¥Ï¥¦¥ÄーÅê¹Æ¤ä¿ä¤·¥³¥¹¥á¾Ò²ð¤¬Â¿¿ô¡£
¤µ¤é¤ËMBTIÊÌ16¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿"MBTI¥á¥¤¥¯"¤âÉ¬¸«¡£¥á¥¤¥¯¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¡¢¿ä¤·³è¥¥ã¥é¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤¬¥¤¥Þ¥É¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
NEW¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡¦¤ª¾åÉÊ¥Àー¥¯¥«¥éー
by ŽÔŽÏŽ¼ŽÀ¤µ¤ó¡Ê@ymstcosmetics¡Ë
²¦Æ»¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï"¸÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¥Ùー¥·¥Ã¥¯"¤Ø¿Ê²½¡£ºÙ¤ä¤«¤Ê¥é¥á¤È¥Ä¥ä¤Ç¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò¥ª¥ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¿¼¤ß¿§¤Ê¤Î¤Ë¿°¤ËÍÏ¤±¹þ¤à"¤ª¾åÉÊ¥Àー¥¯¥ê¥Ã¥×"¤ËÌ´Ãæ¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ³½Ð¡£´Å¤µ¤È¿É¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤è¤¦¡£Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò³Ê¾å¤²¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨
by ŽÙŽØ ¤µ¤ó¡Ê@_ruxy¡Ë
"¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨"¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ë¤âÅþÍè¡ª¤È¤Ë¤«¤¯Ê¨¤¤¤¿º£Ç¯¤ÎUV¥±¥¢»Ô¾ì¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ï¡¢¾Æ¤«¤Ê¤¤¡õÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Î²÷Å¬¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢"Éþ¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
¾Íè¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÃúÇ«¤ËUV¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½Å¤Í¤ëÈþÍÆ±Õ¡¦Íî¤È¤¹ÈþÍÆ±Õ
by Åí¤µ¤ó¡Ê@momokadoll¡Ë
"¡»¡»ÈþÍÆ±Õ"¤Î²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÈþÍÆ±Õ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÈþÍÆ±Õ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¡Ö¥ª¥¤¥ëÈþÍÆ±Õ¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¡£
¡ÖÈþÍÆ±Õ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢Ä¾¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤ò±é½Ð¡£¡Ö¥ª¥¤¥ëÈþÍÆ±Õ¡×¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤â"¥¹¥¥ó¥±¥¢¹©Äø¤Î°ì´Ä"¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª
³ÑÀò°ìÁÝ
by ¤Á¤ã¤Þ¤á🥜¤µ¤ó¡Ê@_na18¡Ë
"ÌÓ·ê¥±¥¢"¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¹õ¤º¤ßÌÓ·ê¡¦³«¤ÌÓ·ê¡¦¤¿¤ë¤ßÌÓ·ê¤Ê¤É¡¢ÌÓ·êÇº¤ß¤´¤È¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡£
LIPS¤Ç¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌÓ·ê¥±¥¢¡×¤«¤é¡Ö³ÑÀò¥±¥¢¡×¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÉ¬¸«¡£
¥×¥ì¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥±¥¢
by DOME¤µ¤ó¡Ê@dome0724¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¥á¥¤¥¯¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö20Ê¬°Ê¾å¡×»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤¤ÇÉ¤¬È¾¿ô°Ê¾å(*1)¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Î¡ÖÀö´é¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡ÖÉôÊ¬ÍÑ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ËÇ®»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥ÑEXTRA
¤Ý¤ó¤Á¤🐷¤µ¤ó¡Ê@piyo213¡Ë
¥É¥é¥¤¥äー¤Î»þÃ»¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖÂ®´¥¥±¥¢¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥±¥¢¡×¡Ö2in1¥±¥¢¡×¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¡£¤è¤ê¹¤¤°ÕÌ£¤Ç"¥¿¥¤¥Ñ"¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥ÑEXTRA¡×¤ÈÉ½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ÑÈþÍÆ¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥¢¥êー¥Ä¥äÈ±
🦋¤¹¤º¤Ô¤á🦋¤µ¤ó¡Ê@suzu_pime13¡Ë
SNS¤Ç"¥Ä¥äÈ±¥ì¥·¥Ô"¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ð¥º¤ê¡¢º£Ç¯¤Î1·î¤Ë¥Ä¥äÈ±¤Î°ìÂç¥Öー¥à¤¬ÅþÍè¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥äÈ±¤¬¼çÎ®¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥äÈ±¤ò³ð¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤í¥Ä¥äÈ±¡×¡Ö¸÷Âô¥·¥ë¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¼Á´¶¤òÉ½¤¹¥ー¥ïー¥É¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡ØBEAUTYÎ®¹Ô¸ì2025¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://lipscosme.com/bestcosme/archives/2025/allyear/beauty_trend_word
*1¡§2025Ç¯11·î¼Â»ÜLIPS¥æー¥¶ーÄ´ºº¥Çー¥¿¡ÊN=2,030¡Ë
LIPS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2017Ç¯1·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥¹¥á¡¦¥á¥¤¥¯¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¸¡º÷¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôNo.1¡×¡Ê½ÐÅµ¡§AppTweak ÆüËÜ¹ñÆâ iOS & Android ¹ç·×¡§2020Ç¯1·î～2025Ç¯6·î¡Ë¤òµÏ¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥í¥´¤Ø¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÀÊÌ¡¦À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢¥á¥¤¥¯¤äÈþÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¡¹¿Í¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤ä¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤ò¼«Í³¤ËÄÉµá¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÎß·×1,400Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ê¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡¿Ä´ºº´ü´Ö¡§2017Ç¯1·î～2025Ç¯10·î¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§App store¡¦Google Play¤«¤é¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôÁí¹ç·×¡Ë¤òÆÍÇË¡£¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¤ä¥æー¥¶ー´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAppBrew
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿1ÃúÌÜ11-6 ÅìÀÜËÜ¶¿¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÅÄ¿ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥ê¡ÖLIPS¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ
LIPS¡ÊiOS¡¦Android¡Ë¡§https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv
LIPS¡ÊWEB¡Ë¡§https://lipscosme.com/(https://lipscosme.com/)
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAppBrew PRÃ´Åö
TEL¡§03-3868-3329
FAX¡§03¡¾3868¡¾2366
Email¡§pr@appbrew.io