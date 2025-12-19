¡Ögogh¡×¡ß¡Ö¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¡×Ï¢·Èµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ ÀìÍÑÆ°²è¤ò»£±Æ¤·ËÜÂÎ¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¾å¾»»Ë¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òambr¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ÂóÌé¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¡ßºî¶È½¸Ãæ¥¢¥×¥ê¡Øgogh¡Ù¤ÎPCÈÇ¡Øgogh: Focus with Your Avatar¡Ù¡Ê°Ê¹ß¡ÖSteamÈÇ gogh¡×¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¾å¾»»Ë¡Ë¤¬À©ºî¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·µ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ïambr¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖSteamÈÇ gogh¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯ÀìÍÑ¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖSteamÈÇ gogh¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖSteamÈÇ gogh¡×Æâ¤Ç¡¢¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢USB¥á¥â¥ê¤Ë½êÄê¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¹½À®¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯ËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åê±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¤Î¹âÉÊ¼Á¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ¡Ç½¤ÎÀßÄê¸À¸ì¤Ï¸½ºßÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Þ¤¿¡¢ËÜµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSteamÈÇ gogh¡×¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Æ°²è¤ò¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://gugenka.booth.pm/items/6209296
¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¤È¤Ï¡§https://holomodels.jp/holomodelink
¢¡¡ÖgoghÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)11:00～2026Ç¯1·î9Æü(¶â)11:00¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖgoghÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¡¢¥Û¥í¥â¥Ç¥ê¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/285_1_c3e5e5db59e0ee5f912d35edc9956a18.jpg?v=202512200222 ]
BOOTHÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://gugenka.booth.pm/
¢£³ô¼°²ñ¼Òambr¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈThe World Is a Playground.¡É ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë²¾ÁÛÀ¤³¦³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£À¤³¦200ËüDL¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¥×¥í¥À¥¯¥Ègogh¡Ê¥´¥Ã¥Û¡Ë¤ä¡¢Roblox¥²ー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ØÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦VR/Digital World¡Ù¤ä¡¢Roblox¥²ー¥à¡ØÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡§¥í¥º¤ÎÆ°ÊªÃµ¤·¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÙÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¡¦¥²ー¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°HP¡§https://ambr.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/ambr_community?s=20
¢£gogh(¥´¥Ã¥Û)¤È¤Ï
¡Øgogh¡Ê¥´¥Ã¥Û¡Ë¡Ù¤Ï¡¢iOS/Android¸þ¤±¤ÈPC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤Ë¸ø³«Ãæ¤Îºî¶È½¸Ãæ»Ù±ç¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬3D¥¢¥Ð¥¿ー¤È3D¥ëー¥à¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢°ì½ï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°¦Ãå¤Î»ý¤Æ¤ë¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò¼«¿È¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢iOS/AndroidÈÇ¤ÏÀ¤³¦200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¡¢SteamÈÇ¤ÏÈÎÇäËÜ¿ô20ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä³ØÀ¸¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
gogh¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://gogh.gg/jp
iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id6478642737
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goghjapan.gogh_android
Steam:https://store.steampowered.com/app/3213850/gogh_Focus_with_Your_Avatar/?l=japanese
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gugenka¤ÏÆüËÜ¤ÎIP¤òXRµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ëXR¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥ºÀìÌçEC¥µ¥¤¥È¡ÖX¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Û¥í¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆî½ÐÍèÅç1-10-7 ½ÐÍèÅçÂè°ì¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡§2005Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »°¾å ¾»»Ë¡ÊMasafumi Mikami¡Ë
URL¡§https://gugenka.jp/