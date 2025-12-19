³ô¼°²ñ¼ÒGugenka3D¶õ´Ö±ÇÁü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤è¤ê¡¡·§Çµ¥Ù¥¢¥È¥êー¥Á¥§¡¦Ìë±©ºé¥¯¥í¥Í¡ÖMEWLIVE ²Æ¤Î¹çÆ±3D¥é¥¤¥Ö¡×¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òËÜÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »°¾å¾»»Ë¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤è¤ê¡¢VTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óMEWLIVE½êÂ°¤Î¡Ö·§Çµ¥Ù¥¢¥È¥êー¥Á¥§¡×¤È¡ÖÌë±©ºé¥¯¥í¥Í¡×¤Ë¤è¤ë¡ØMEWLIVE ²Æ¤Î¹çÆ±3D¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È▶https://gugenka.jp/services/spatialdisk
¢£¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤Ï
¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢3D¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¡¢Meta Quest¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤3D¶õ´Ö±ÇÁü¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
3D¥é¥¤¥Ö¤òDVD¤äBlu-ray¤Î¤è¤¦¤ËÇã¤¤ÀÚ¤ê·¿¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢
±ÇÁü¤ÏÎ©ÂÎÅª¤Ê3D¶õ´Ö±ÇÁü¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥¢¥×¥ê¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/288_1_f5656e5c3ac25af8616ea31f06681987.jpg?v=202512200222 ]
¥¹¥Úー¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢3D¥é¥¤¥Ö¤ä¼Â¼Ì±ÇÁü¤ò¸µ¤Ë¾¦ÉÊ²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒGugenka ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://gugenka.jp/contact
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
VTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMEWLIVE¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö·§Çµ¥Ù¥¢¥È¥êー¥Á¥§¡×¤È¡ÖÌë±©ºé¥¯¥í¥Í¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØÆß¿§¤Î¤¤é¤á¤¡Ù¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤åーËâ¡ª¡Ù¤ÎÈÎÇä¤òËÜÆü³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2Ì¾¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ©ÂÎÅª¤Ê3D¶õ´Ö±ÇÁü¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÇ®ÎÌ¡¦»ëÀþ¡¦É½¾ð¤òºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉË×Æþ´¶¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢Meta Quest 3 ¤Û¤«ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/288_2_ad1fb9c2247c6a303399c83172d5603b.jpg?v=202512200222 ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gugenka¤ÏÆüËÜ¤ÎIP¤òXRµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ëXR¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥ºÀìÌçEC¥µ¥¤¥È¡ÖX¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Û¥í¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆî½ÐÍèÅç1-10-7 ½ÐÍèÅçÂè°ì¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡§2005Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »°¾å ¾»»Ë¡ÊMasafumi Mikami¡Ë
URL¡§https://gugenka.jp/