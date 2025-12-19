ZEROTOKYO 2025 YEAR END WEEK EVENT¾ðÊó¡ª

¡Ú2025 YEAR END WEEK SCHEDULE¡Û





2025.12.25(ÌÚ) 222CRATE


OPEN 11PM


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/222crate-1225/


DOOR¡§\2,500-


¡ÒHIPHOP / R&B / HOUSE¡Ó


LIVE¡§KENYA FUJITA


DJ¡§MILS / KESSO / Marin / LAZE





[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=PxeTNaxRNsU ]

Æ£ÅÄ¿¥Ìé (Kenya Fujita) - DON MAI (Official Video)




2025.12.26(¶â) PINK NOISE DX


OPEN 11PM


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/pink-noise-dx-1226/


DOOR¡§\3,500-


FASTPASS TICKET¡§\2,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë


¡ÒTECHNO / HOUSE / HYPER POP¡Ó


SHINICHI OSAWA / MANON / hirihiri / ryu (THE RAMPAGE) / ecec / N² / STARKIDS / sysmo





[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=HuH7wTVbB1U ]

COPY ME by SHINICHI OSAWA




2025.12.27(ÅÚ) avex rave matrix 2025 presents ¡ÈCROSSPOINTZ¡É


OPEN 11PM


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/crosspointz-1227/


DOOR¡§TBA


a-rave Priority Entry Ticket¡ÚÁ´¼«Í³Í¥ÀèÀ°ÍýÈÖ¹æ¡Û¡§\6,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


a-rave General Ticket ¡§\4,500-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


U-25 a-rave General Ticket¡§\4,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡ÒBASS / EDM / FUTURE HOUSE / PROGRESSIVE HOUSE / TRANCE¡Ó


Monstercat¡§WHIPPED CREAM


Revealed Recordings¡§Nifra


Smash The House¡§Marnik


STMPD RCRDS¡§Justin Mylo


(A to Z by label)


Alan Shirahama





[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=Nm9TPrBCUL4 ]

WHIPPED CREAM's BASS Jacking TRAP Set from a DROP TOP in LA




2025.12.28(Æü) add. some labels Year end party -Thank you we're 5th Anniversary!!-


OPEN 11PM


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/add-some-labels-5th-1228/


DOOR¡§TBA


FASTPASS TICKET¡§\3,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë


¡ÒHIPHOP / HOUSE / TECHNO¡Ó


Live(A to Z)¡§Bonbero / CFN Malik / Gottz / Lil' Leise But Gold / ROBBIN(L.O.S.T)


and more


DJ¡§KM / uin


and more





[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=rVTxJwxX4pg ]

Gottz - Money Trees feat. eyden & Kohjiya (Prod. C.O.S.A.)




2025.12.29(·î) OMEN -The Nexus-


Organized by Aile The Shota ¡ß RaySTA


OPEN 23:00


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/omen-the-nexus-1229/


DOOR¡§\6,000- (ÊÌÅÓ1D)


¡ÒHIPHOP and GOOD MUSIC¡Ó


LIVE¡§Aile The Shota With Friends


(RIEHATA/REIKO/Kenya Fujita/Maddy Soma/Kia Vella)


and more





[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=niCqckXZlHE ]

Aile The Shota / ¥Ï¥Ê¥æ¥­ (Prod. UTA, LOAR) -Official Video-




2025.12.30(²Ð) Urban Jam - YEAR END PARTY -


OPEN 11PM (Z HALL 12PM)


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/urban-jam-year-end-party1230/


DOOR¡§\4,000-


FASTPASS TICKET¡§\3,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë


¡ÒHIPHOP¡Ó


LIVE¡§Vingo / Tokyo Young Vision / NOV


DJ¡§DJ CHARI / DJ TATSUKI / DJ KANJI / DJ NORIO / DJ LUKE





[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=YRVqyaoOg3g ]

Vingo - Tokaido Line prod.JIGG (Official Music Video)




2025.12.31(¿å) ZEROTOKYO NEW YEAR¡ÇS EVE PARTY 2025-2026


OPEN 21:00


HP¡§https://zerotokyo.jp/event/new-years-eve-party-2025-1231/


DOOR¡§TBA


FASTPASS TICKET¡§\6,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë


AFTER 3AM¡§\3,000-


¡ÒDUB STEP / HOUSE¡Ó


SKREAM / Licaxxx / ryota / KZMT


COUNTDOWN MC¡§MC CARDZ


VJ¡§H2KGRAPHICS / Jür Nishizato





[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=d0MsDTKV5gs ]

Skream | Live From The Ditch at Defected Malta 2025 | Tech Vocal House Festival Mix




ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT


Instagram¡§zerotokyo_official


X¡§ZEROTOKYO_JAPAN¡¡


TikTok¡§zerotokyo_official_


LINE¡§ZEROTOKYO