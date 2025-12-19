ZEROTOKYO 2025 YEAR END WEEK EVENT¾ðÊó¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒTST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È

¡Ú2025 YEAR END WEEK SCHEDULE¡Û

2025.12.25(ÌÚ) 222CRATE

OPEN 11PM

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/222crate-1225/

DOOR¡§\2,500-

¡ÒHIPHOP / R&B / HOUSE¡Ó

LIVE¡§KENYA FUJITA

DJ¡§MILS / KESSO / Marin / LAZE

Æ£ÅÄ¿¥Ìé (Kenya Fujita) - DON MAI (Official Video)

Æ£ÅÄ¿¥Ìé (Kenya Fujita) - DON MAI (Official Video)

2025.12.26(¶â) PINK NOISE DX

OPEN 11PM

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/pink-noise-dx-1226/

DOOR¡§\3,500-

FASTPASS TICKET¡§\2,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë

¡ÒTECHNO / HOUSE / HYPER POP¡Ó

SHINICHI OSAWA / MANON / hirihiri / ryu (THE RAMPAGE) / ecec / N² / STARKIDS / sysmo

COPY ME by SHINICHI OSAWA

COPY ME by SHINICHI OSAWA

2025.12.27(ÅÚ) avex rave matrix 2025 presents ¡ÈCROSSPOINTZ¡É

OPEN 11PM

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/crosspointz-1227/

DOOR¡§TBA

a-rave Priority Entry Ticket¡ÚÁ´¼«Í³Í¥ÀèÀ°ÍýÈÖ¹æ¡Û¡§\6,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

a-rave General Ticket ¡§\4,500-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

U-25 a-rave General Ticket¡§\4,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡ÒBASS / EDM / FUTURE HOUSE / PROGRESSIVE HOUSE / TRANCE¡Ó

Monstercat¡§WHIPPED CREAM

Revealed Recordings¡§Nifra

Smash The House¡§Marnik

STMPD RCRDS¡§Justin Mylo

(A to Z by label)

Alan Shirahama

WHIPPED CREAM's BASS Jacking TRAP Set from a DROP TOP in LA

WHIPPED CREAM's BASS Jacking TRAP Set from a DROP TOP in LA

2025.12.28(Æü) add. some labels Year end party -Thank you we're 5th Anniversary!!-

OPEN 11PM

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/add-some-labels-5th-1228/

DOOR¡§TBA

FASTPASS TICKET¡§\3,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë

¡ÒHIPHOP / HOUSE / TECHNO¡Ó

Live(A to Z)¡§Bonbero / CFN Malik / Gottz / Lil' Leise But Gold / ROBBIN(L.O.S.T)

and more

DJ¡§KM / uin

and more

Gottz - Money Trees feat. eyden & Kohjiya (Prod. C.O.S.A.)

Gottz - Money Trees feat. eyden & Kohjiya (Prod. C.O.S.A.)

2025.12.29(·î) OMEN -The Nexus-

Organized by Aile The Shota ¡ß RaySTA

OPEN 23:00

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/omen-the-nexus-1229/

DOOR¡§\6,000- (ÊÌÅÓ1D)

¡ÒHIPHOP and GOOD MUSIC¡Ó

LIVE¡§Aile The Shota With Friends

(RIEHATA/REIKO/Kenya Fujita/Maddy Soma/Kia Vella)

and more

Aile The Shota / ¥Ï¥Ê¥æ¥­ (Prod. UTA, LOAR) -Official Video-

Aile The Shota / ¥Ï¥Ê¥æ¥­ (Prod. UTA, LOAR) -Official Video-

2025.12.30(²Ð) Urban Jam - YEAR END PARTY -

OPEN 11PM (Z HALL 12PM)

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/urban-jam-year-end-party1230/

DOOR¡§\4,000-

FASTPASS TICKET¡§\3,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë

¡ÒHIPHOP¡Ó

LIVE¡§Vingo / Tokyo Young Vision / NOV

DJ¡§DJ CHARI / DJ TATSUKI / DJ KANJI / DJ NORIO / DJ LUKE

Vingo - Tokaido Line prod.JIGG (Official Music Video)

Vingo - Tokaido Line prod.JIGG (Official Music Video)

2025.12.31(¿å) ZEROTOKYO NEW YEAR¡ÇS EVE PARTY 2025-2026

OPEN 21:00

HP¡§https://zerotokyo.jp/event/new-years-eve-party-2025-1231/

DOOR¡§TBA

FASTPASS TICKET¡§\6,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë

AFTER 3AM¡§\3,000-

¡ÒDUB STEP / HOUSE¡Ó

SKREAM / Licaxxx / ryota / KZMT

COUNTDOWN MC¡§MC CARDZ

VJ¡§H2KGRAPHICS / Jür Nishizato

[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=d0MsDTKV5gs ]

Skream | Live From The Ditch at Defected Malta 2025 | Tech Vocal House Festival Mix

