ZEROTOKYO 2025 YEAR END WEEK EVENT¾ðÊó¡ª
¡Ú2025 YEAR END WEEK SCHEDULE¡Û
2025.12.25(ÌÚ) 222CRATE
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/222crate-1225/
DOOR¡§\2,500-
¡ÒHIPHOP / R&B / HOUSE¡Ó
LIVE¡§KENYA FUJITA
DJ¡§MILS / KESSO / Marin / LAZE
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=PxeTNaxRNsU ]
Æ£ÅÄ¿¥Ìé (Kenya Fujita) - DON MAI (Official Video)
2025.12.26(¶â) PINK NOISE DX
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/pink-noise-dx-1226/
DOOR¡§\3,500-
FASTPASS TICKET¡§\2,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
¡ÒTECHNO / HOUSE / HYPER POP¡Ó
SHINICHI OSAWA / MANON / hirihiri / ryu (THE RAMPAGE) / ecec / N² / STARKIDS / sysmo
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=HuH7wTVbB1U ]
COPY ME by SHINICHI OSAWA
2025.12.27(ÅÚ) avex rave matrix 2025 presents ¡ÈCROSSPOINTZ¡É
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/crosspointz-1227/
DOOR¡§TBA
a-rave Priority Entry Ticket¡ÚÁ´¼«Í³Í¥ÀèÀ°ÍýÈÖ¹æ¡Û¡§\6,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
a-rave General Ticket ¡§\4,500-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
U-25 a-rave General Ticket¡§\4,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÒBASS / EDM / FUTURE HOUSE / PROGRESSIVE HOUSE / TRANCE¡Ó
Monstercat¡§WHIPPED CREAM
Revealed Recordings¡§Nifra
Smash The House¡§Marnik
STMPD RCRDS¡§Justin Mylo
(A to Z by label)
Alan Shirahama
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=Nm9TPrBCUL4 ]
WHIPPED CREAM's BASS Jacking TRAP Set from a DROP TOP in LA
2025.12.28(Æü) add. some labels Year end party -Thank you we're 5th Anniversary!!-
OPEN 11PM
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/add-some-labels-5th-1228/
DOOR¡§TBA
FASTPASS TICKET¡§\3,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
¡ÒHIPHOP / HOUSE / TECHNO¡Ó
Live(A to Z)¡§Bonbero / CFN Malik / Gottz / Lil' Leise But Gold / ROBBIN(L.O.S.T)
and more
DJ¡§KM / uin
and more
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=rVTxJwxX4pg ]
Gottz - Money Trees feat. eyden & Kohjiya (Prod. C.O.S.A.)
2025.12.29(·î) OMEN -The Nexus-
Organized by Aile The Shota ¡ß RaySTA
OPEN 23:00
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/omen-the-nexus-1229/
DOOR¡§\6,000- (ÊÌÅÓ1D)
¡ÒHIPHOP and GOOD MUSIC¡Ó
LIVE¡§Aile The Shota With Friends
(RIEHATA/REIKO/Kenya Fujita/Maddy Soma/Kia Vella)
and more
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=niCqckXZlHE ]
Aile The Shota / ¥Ï¥Ê¥æ¥ (Prod. UTA, LOAR) -Official Video-
2025.12.30(²Ð) Urban Jam - YEAR END PARTY -
OPEN 11PM (Z HALL 12PM)
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/urban-jam-year-end-party1230/
DOOR¡§\4,000-
FASTPASS TICKET¡§\3,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
¡ÒHIPHOP¡Ó
LIVE¡§Vingo / Tokyo Young Vision / NOV
DJ¡§DJ CHARI / DJ TATSUKI / DJ KANJI / DJ NORIO / DJ LUKE
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=YRVqyaoOg3g ]
Vingo - Tokaido Line prod.JIGG (Official Music Video)
2025.12.31(¿å) ZEROTOKYO NEW YEAR¡ÇS EVE PARTY 2025-2026
OPEN 21:00
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/new-years-eve-party-2025-1231/
DOOR¡§TBA
FASTPASS TICKET¡§\6,000-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
AFTER 3AM¡§\3,000-
¡ÒDUB STEP / HOUSE¡Ó
SKREAM / Licaxxx / ryota / KZMT
COUNTDOWN MC¡§MC CARDZ
VJ¡§H2KGRAPHICS / Jür Nishizato
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=d0MsDTKV5gs ]
Skream | Live From The Ditch at Defected Malta 2025 | Tech Vocal House Festival Mix
