¡ÚÂç¿Íµ¤ ¿Í»ö¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤¬ÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¡ÛÍýÏÀ¤È¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø¼ÂÌ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë ¡Ö¿Í»ö¡×¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íý³Ø¡Ù2025Ç¯12·î19ÆüÈ¯Çä
¡ÖPersonality Tech¡×¤òÄÌ¤¸¤¿HR»ö¶È¡Ö¥ß¥¥ï¥á¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÅÄ Íª»Ê¡Ë¤ÎÀìÌçÌò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¿´Íý¸¦µæ½ê ½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£ ±Ç¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤¦¤Ä¤ë¡Ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¡Ø¼ÂÌ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë ¡Ö¿Í»ö¡×¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íý³Ø¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿Í»ö¤Î¡ÖÌÂ¤¤¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢È½ÃÇ¤ÈÂÐÏÃ¤Î¼´¤ò¤Ä¤¯¤ë°ìºý
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¢ºÎÍÑÆñ¡¢Áá´üÎ¥¿¦¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¿Í»ö¤¬°·¤¦¥Æー¥Þ¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤äÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÇÎ®Æ°Åª¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ±¤¸»Üºö¤Ç¤âÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¤ò¡ÖÃÎ¼±¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢¸½¾ì¤ÎÂÐÏÃ¤ä°Õ»×·èÄê¤Ç¡È»È¤¨¤ë¡ÉÈ½ÃÇ¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÎÍÑ¡¦ÇÛÂ°ÄêÃå¡¦Æ¯¤¤¬¤¤¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡¦ÌÜÉ¸´ÉÍý¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Þ¤Ç¡¢¿Í»ö¤Î¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌçÅª¤Ê¿´Íý³Ø¤ÎÁ°ÄóÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ½ñ¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
- ¡Ö²Ê³Ø¤ÎÃÎ¡×¤È¡ÖÎ×¾²¤ÎÃÎ¡×¤ò±ýÉü¤·¡¢¸½¾ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á
¿´Íý³Ø¡¦ÁÈ¿¥¹ÔÆ°ÏÀ¤Ê¤É¤Î¸¦µæÃÎ¸«¡ÊºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊÍýÏÀ¡Ë¤ò»²¾È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤ÎÊ¸Ì®¡Ê´Ø·¸À¡¦É÷ÅÚ¡¦°ÅÌÛÃÎ¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ßÂØ¤¨¡¢»î¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ë――¤³¤Î±ýÉü±¿Æ°¤ò»Ù¤¨¤ëÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¿Í»ö¼ÂÌ³¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡Ö4¤Ä¤Î¿´¹½¤¨¡×¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Þ¤Ç--¿Í»ö¤Î¡È¸½¾ì¤Çµ¯¤¤ëÅµ·¿¾ìÌÌ¡É¤ËÂ¨¤·¤Æ²òÀâ
ºÎÍÑ¡¦Áª¹Í¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ä¸øÀµÀ¡¢ÌÌÀÜ¤äÅ¬À¸¡ºº¤Î°·¤¤Êý¤ò¡¢ÇÛÂ°¡¦ÄêÃå¤Ç¤ÏÇÛÃÖ¤Î¹Í¤¨Êý¤äÂ¿ÍÍÀ¡¢¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÁÈ¿¥¼Ò²ñ²½¡Ë¤ò¡¢Æ¯¤¤¬¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Ï¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¥µー¥Ù¥¤¤ÎÆÉ¤ß²ò¤¤ò¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ç¤ÏÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦1on1¡¦É¾²ÁÌÌÃÌ¤ò¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹ÍýÏÀ¤«¤é²ñ¼ÒÂÐ±þ¡¢µÙÉü¿¦»Ù±ç¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Þ¤Ç¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÍýÏÀ¤Î¾Ò²ð¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×--ÌÀÆü¤«¤é»î¤»¤ë¡È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¡ÉÃæ¿´
¿Í»ö¤Î»Å»ö¤Ç¤è¤¯À¸¤¸¤ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌÍýÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹©É×¤Ø¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¾Ï¤Ï´Ø¿´¤Î¶¯¤¤ÎÎ°è¤«¤éÆÉ¤á¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÜ¼¡¡ÊÈ´¿è¡Ë
- ¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§¿Í»ö¤Î»Å»ö¤È¿´¤Î²Ê³Ø
- ½ø¾Ï¡§¿Í»ö¤Î»Å»ö¤È¿´Íý³Ø¡Ê¿´Íý³Ø¤È¿Í»ö¤Î¸òº¹ÅÀ¡¿Êª¸ì¤ÈÊ¸Ì® ¤Û¤«¡Ë
- Âè1¾Ï¡§ºÎÍÑ¤ÈÁª¹Í¡Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡¿¸øÀµÀ¡¿¿´Íý¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¿ÌÌÀÜ¤È¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¿Å¬À¸¡ºº ¤Û¤«¡Ë
- Âè2¾Ï¡§ÇÛÂ°¤ÈÄêÃå¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÈÇÛÃÖ¤Î²Ê³Ø¡¿ÇÛÂ°Á°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¿¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÄêÃå¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¤Û¤«¡Ë
- Âè3¾Ï¡§Æ¯¤¤¬¤¤¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤ ¤Û¤«¡Ë
- Âè4¾Ï¡§ÌÜÉ¸´ÉÍý¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¼«¸Ê·èÄê¡¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¿1on1¡¿É¾²Á¤ÈÄ¹´ü¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç ¤Û¤«¡Ë
- Âè5¾Ï¡§¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹ÍýÏÀ¡¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡¿²ñ¼ÒÂÐ±þ¡¿µÙÉü¿¦»Ù±ç¡¿¥·¥¹¥Æ¥à»×¹Í ¤Û¤«¡Ë
- ½ª¾Ï¡§Æ¯¤¯¿Í¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÂ¥¿Ê¡Ê¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÍýÏÀ¡¿¸ÄÀ¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª ¤Û¤«¡Ë
- »²¹ÍÊ¸¸¥¡¿º÷°ú
¢£ ¡Ú½ÐÈÇµÇ°¡ÛÃø¼ÔÅÐÃÅ¡ªÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
ËÜ½ñ¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´Æ£±Ç¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¿´Íý³Ø¤Î´ðÁÃ¤ò1»þ´Ö¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¡£ÅöÆü¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¡¢ÁÈ¿¥²ÝÂê²ò·è¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚÂç¿Íµ¤¥»¥ß¥Êー½ñÀÒ²½µÇ°¡ª¡ÛÎ×¾²¿´Íý»Î¤Ë³Ø¤Ö ¿Í»ö¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íý³Ø
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～13:00
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://to.leadingmark.jp/lp20251224.html(https://to.leadingmark.jp/lp20251224.html?utm_content=20251224_online_prtimes_seminar_od)
¢£ Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´Æ£ ±Ç¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤¦¤Ä¤ë¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯ ÀìÌçÌò°÷¡¿ÁÈ¿¥¿´Íý¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¿Î×¾²¿´Íý»Î¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ
µþÅÔÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¡Ê»ØÆ³Ç§ÄêÂà³Ø¡Ë¡£½¤»Î¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¡£µþÅÔÊ¸¶µÂç³ØÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯¤Ë»²²è¡£2025Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
Æ±¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥¥ï¥á¡×¥·¥êー¥º¤Î´Æ½¤¼Ô¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤²´ü¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æ¿Í»ö¤ÈÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µÙ¿¦Î¥¿¦¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¥ï¥á¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥µー¥Ù¥¤¡×¤Î³«È¯¡¢¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿1on1¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¥ï¥á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î´Æ½¤Åù¤òÃ´¤¤¡¢¿´Íý¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÁ©¤Ë½¾»ö¡£
ÀìÌç¤ÏÎ×¾²¿´Íý³Ø¡¦ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¡£¿Í»ö¤ËÌòÎ©¤Ä¿´Íý³Ø¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ë100²ó°Ê¾å¥é¥¤¥ÖÅÐÃÅ¤·¡¢¿Í»ö¤Î¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¿´Íý³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ä¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿Í»ö¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Àµ²ò¤â¤Ê¤¯Î®Æ°Åª¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÎ°è¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¤ò¡ÖÃÎ¼±¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¸«Î©¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤·¡¢»î¤·¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡ÈÈ½ÃÇ¤Î¼´¡É¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ºÝ¤ÎÌÂ¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¹Í¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¼ÂÌ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë ¡Ö¿Í»ö¡×¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íý³Ø¡Ù
Ãø¼Ô¡§º´Æ£ ±Ç
Äê²Á¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½¡¿352¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-534-06240-6
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò
Amazon¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4534062400
