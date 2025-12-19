40»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹VR ADV¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×
¡¡KAMITSUBAKI STUDIO¤Ï¡¢¿·ºî¥²ー¥àVR ADV¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏMeta Horizon Store¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×Meta Horizon Store¥Úー¥¸
https://www.meta.com/ja-jp/experiences/kamitsubaki-city-virtual-reality/24934251589521228/
¢£Î×¾ì´¶¤¢¤ëÊª¸ìÂÎ¸³¤ò·Áºî¤ë¡¢7¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾Ï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï¿¹Àè ²½Êâ¤È½Ð²ñ¤¦Êª¸ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Ï¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÁªÂò»è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢
¥Ð¥È¥ë¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2. Ä¶¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¿ÀÄØ»Ô¤ÎÆæ
¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ½ê¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¿ÀÄØ»Ô¡×¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÀÄØ»Ô¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢
KAMITSUBAKI STUDIO¤ò¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤ë¿Í¤Ç¤âÊª¸ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢KAMITSUBAKI STUDIO¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢
¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Êª¸ì¤òºÌ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø
KAMITSUBAKI STUDIO¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇÊª¸ì¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¿¹Àè ²½Êâ¡§²ÖÉè
Ã«ÃÖ Ã¬´ã¡§Íý²ê
Ä«¼ç ÇÉÎ®¡§½Õ±î²Ð
Ìë²Ï À¤³¦¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï
ÎØ²ö º¡½è¡§¹¬祜
Çò¶ä ÀéÇ¸¡§CHINO
¾ïÈ× Ì¥Í¥¡§MYU
¹ÈÃ« 呐Èå¡§NEFFY
¿å¶À Ã°Æá¡§NINA
ÍõÀ÷ ÍåÍæ¡§RARA
Î¢ÍÕ Ì¿¡§VITTE
Å·Çª °¡Î±¡§Â¸Î®
ÃÏÍ¸ °¤À´¡§ÌÀÆ©
ºÌµ¨ »íÆÀ¡§CIEL
¤é¤×¤é¤¹¡§º´ÁÒ °½²»
¤Ï¤¹¤¿ー¡§ÉÙÅÄ ÈþÍ«
¤¢¤°¤Ë¡§°¤ºÂ¾å ÍÎÊ¿
¤¢¤Í¤â¤¹¡§ÇßÅÄ ½¤°ìÏ¯
¤¯ー¤²¤ë¡§Æ£Æ² ¿¿°á
¡©¡©¡©¡§ÎÐÀî ¸÷
Éü¶½²ÝÄ¹¡§°ËÆ£ ÀÅ
¥¨¥ê¥«¡§ÎëÂå ¼ÓµÝ
Ã«ÃÖ¼¼Ä¹¡§¿ùÅÄ ÃÒÏÂ
4. 3D¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¿ÀÄØ»Ô
360¡ëÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¿¿ô¤ÎÇØ·Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¾§¥·ー¥ó¤äËâ½÷¤ÎÌ¼¤Ø¤È³ÐÀÃ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤ÉÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹¹¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
5. Â¿¿ô¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê
ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Î¿·¶Ê5¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢¹ç·×40¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÖÉè¡Û
¤½¤·¤Æ²Ö¤Ë¤Ê¤ë
ÄË¤ß¤ò
¿÷Ä»
»å
quiz
Ëâ½÷
¤Þ¤Û¤¦ feat.Íý²ê
etc.
¡ÚÍý²ê¡Û
´ÅÈþ¤ÊÌµË¡
¤ä¤µ¤·¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç
¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë
¿©Ãî¿¢Êª
etc.
¡Ú½Õ±î²Ð¡Û
¥ª¥ª¥´¥È
¹ð¤²¸ý
É´²ÖåçÍð
¿È¶õ²Î
etc.
¡Ú¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Û
¥ðÀ¤³¦¤ÎÊõÀÐëý
¥·¥ê¥¦¥¹¤Î¿´Â¡
ARCADIA
¤½¤·¤ÆÇò¤Ë´Ô¤ë
etc.
¡Ú¹¬祜¡Û
the last bullet
bliss
Abstractions Void
¥ì¥¤¥ô¥ó¡¦¥Õ¥êー¥¸¥¢
etc.
¡ÚCIEL¡Û
À¸³è¤ËÍî¤Á¤ë
¡Ú²ÖÉè¡ßVALIS¡Û
¿ÀÀ»³×Ì¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
¡ÚVALIS¡Û
³×Ì¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
¡ÚAlbemuth¡Û
¿·À¤³¦¤Ø
¡ÚV.W.P¡Û
ÅÅÇ¾
Ëâ½÷(¿¿)
Ï´¹ö
¿¿µ¶
È¿µÕ
·è°Õ
Î®Å¾
¿ÀÏÃ
etc.
6. VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²½Êâ¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¼Âºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÇÉÎ®¤È¤ÎÆÃ·±¡×¡Ö¶µ²ñ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×Åù¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÄØ»Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊª¸ì¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµðÂç¤Ê²øÊª¤È¤Î¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¡×¤ò¼ÂÁõ¡£
¤È¤¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¤È¤¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¡Ö¾¯Ç¯Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
7. ËÜÊÔ¸å¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ëDLC
ËÜºî¤Ï2D ADV¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡×¤È´ðËÜ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëDLC¤ÎÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö1. ¾¯Ç¯¤Î¾Ï¡×¡Ö2. ´¤Íø»Û¤Î¾Ï¡×¤ÏËÜÊÔ¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê5¤Ä¤ÎDLC¤ò½ç¼¡ÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£VR ADV¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£¥¹¥Èー¥êー
¸½¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎò»Ë¤òÃ©¤Ã¤¿À¤³¦Àþ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë³¹¡Ø¿ÀÄØ»Ô¡Ù¡£
¤¢¤ëÍýÍ³¤ÇÌÇ¤Ó¤ËÉÎ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤½¤Î³¹¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¡Ø´ÑÂ¬¼Ô¡Ù¤Ï¾¤´¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¾¯½÷¡Ø²½Êâ¡Ê¤«¤Õ¡Ë¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤òµß¤¦Àï¤¤¤ÈÄ¹¤¤ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¢£¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£VIRTUAL REALITY¡×¤Ï²¾ÁÛÀ¤³¦¡Ø¿ÀÄØ»Ô¡Ù¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤ò¡¢VR¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë£Ó£Æ¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÀìÍÑ¤Î3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇºÆ¸½¡£
¥²ー¥à¤Ë¤Ï¿ÀÄØ¤Î½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤ÈÊª¸ì¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ÀÄØ»Ô¡Ù¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¡¢¥·¥êー¥ºÃæ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊª¸ì¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨´ðËÜ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£REGENERATE¡×¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥êー¥º¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Æ¡¢2019Ç¯¤«¤é³«È¯Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
²¾ÁÛÀ¤³¦¡Ö¿ÀÄØ»Ô¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÀÄØ¤Î½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥¹¥Èー¥êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦À¤³¦´ÑÀß·× ·îÅç Áíµ
³«È¯ ³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¥¸¥ã¥ó¥ë ¿·´¶³ÐVR¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô 1¿Í
ÂÐ±þ¸À¸ì ÆüËÜ¸ì,±Ñ¸ì,´ÊÂÎ»ú,ÈËÂÎ»ú
ÄÌ¾ïÈÇ¡§5,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£KAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤È¶¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»º¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈYouTube¤äSNS¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢ºî¶Ê²È¡¢±ÇÁüºî²È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤ò¡È¶¦ÁÏ¡É¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦ºîÉÊ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kamitsubaki.jp/
公式サイト:https://kamitsubaki.jp/