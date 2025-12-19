¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ä700Ì¾Ä¶¤¬Íè¾ì¡¢¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢ÀßÎ©25¼þÇ¯µÇ°¡ÖneocareerÂç´¶¼Õº×¡×³«ºÅ
¡¡Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ß· Î¼°ì¡¡°Ê²¼¡¢¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·½É¤Ë¤ÆÀßÎ©25¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖneocareerÂç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢700Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¡¦ÇØ·Ê
¡¡2000Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤äÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ»ö¶È¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀßÎ©25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åÅö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹²ÁÃÍÄó¶¡¤ä»ö¶ÈÊý¿Ë¤ò¶¦Í¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÅöÆü¤ÏÆóÉô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¼èÄùÌò¡¦¾®Ý¤¤Ë¤è¤ë³«²ñ°§»¢¤ËÂ³¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦À¾ß·¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ëÊÑÁ«¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ÎÊý¸þÀ¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂèÆóÉô¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´¿ÃÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¯¥¤¥º´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¼èÄùÌò¡¦ÆàÎÉ¤è¤ê´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤¬¤¢¤ê¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±è³×¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢³Æ»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¡£Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤Î¹¤¬¤ê¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¾ÀÜ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
<º¸>Âè°ìÉô¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢<±¦>¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌ¤ÍèÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦À¾ß·
<º¸>ÂèÆóÉô¤Îº©¿Æ²ñ¤Ë¤Æ°§»¢¤ò¹Ô¤¦¼èÄùÌò¡¦¾®Ý¤¡¢<±¦>º©¿Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò
<º¸>²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÆÃÀß¥Öー¥¹¡ÊÅö¼Ò¤Î»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡Ë¡¢<±¦>ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¦¼èÄùÌò¡¦ÆàÎÉ
¥Í¥ª¥¥ã¥ê¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾ß· Î¼°ì¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÀßÎ©°ÊÍè¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãç´Ö¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÀßÎ©25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤êÅö¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÆü¡¹¤Î»ö¶È³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´¼Ò°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
