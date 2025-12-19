¡Ú¥·¥êー¥ºÎß·×28ËüÉô!!¡ÛÂç¿Íµ¤¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡×¥·¥êー¥ºÂè21ÃÆ¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡¡¤¤¤Ì¡Ù1·îÈ¯Çä
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡¡¤¤¤Ì¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡¡¤¤¤Ì¡Ù½ñ±Æ
ÂÔË¾¤Î¡Ö¤¤¤Ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ì¥È¥í¤Ç°¦¤é¤·¤¤79¼ïÎà¤Î¸¤¤¿¤Á¤È¡¢Îò»Ë¤ò½ä¤ëìÔÂô¤Ê°ìºý¡£
µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ·¹Ä¤Î°¦´á¸¤¤«¤é¡¢Ìî»³¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¼íÎÄ¤ÎÌ¾¼ê¡¢¤½¤·¤Æ·òµ¤¤ËÆ¯¤¯ËÒÍÓ¸¤¤Þ¤Ç¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë79¼ïÎà¤Î¸¤¼ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ ¸¤¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îò»Ë¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¤¼ï¤¬»ý¤Ä¥ëー¥Ä¤ä¡¢¿Í¤È¤Î¿¼¤¤å«¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯Ä´¤Î¿ÞÈÇ¤Ï¡¢¤¤¤Ì¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤äÌÓÊÂ¤ß¤òÈþ¤·¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¸¤¼ï¤ÎÍ³Íè¤ä¸ÄÀ¤¬³Ø¤Ù¤ëÁ´79¹àÌÜ¡ª
¥×ー¥É¥ë¤¬µÜÄî¤Ç¡È¾åÎ®³¬µé¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥Ê¥°¥ÞÎÄ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸¤¡© ¥Óー¥°¥ë¤¬Í¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤òÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»ËÅªÌò³ä¤È¤Ï¡© ¥Æ¥ê¥¢¤ä¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Õ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡©¡¡¤Ê¤É¡£
¥ô¥£¥ë¥¸¥Ëー¡¦¥Ðー¥È¡á¥È¥é¥¹¥Ü
¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¼«Á³¤ÈÆ°Êª¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢15Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂç¤ÎÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎSociete Protectrice des Animaux ¡ÊSPA¡Ë¤Î·î´©¡ØAnimaux Magazine¡Ù¤Ëµ»ö¤ò¼¹É®¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ°Êª°¦¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã½ñÀÒ¾ðÊó¡ä
¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡¡¤¤¤Ì¡Ù½ñ±Æ
½ñÌ¾¡§¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡¡¤¤¤Ì
Ãø¼Ô¡§ ¥ô¥£¥ë¥¸¥Ëー¡¦¥Ðー¥È¡á¥È¥é¥¹¥Ü
ËÝÌõ¡§¤¤¤Ö¤¤±¤¤
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î
»ÅÍÍ¡§A6ÊÑ¡¡¾åÀ½¡¡Áí176ÊÇ
Äê²Á¡§1,980±ß¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4-7661-4113-9
¢¡Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é»öÅµ¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãæ¤ò³«¤±¤Ð¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯´¶°î¤ì¤ë¥ì¥È¥í¤ÇÈþ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿ô¡¹¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Í¤³¡×¡ÖËâ½÷¡×¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ä°ïÏÃ¤Þ¤Ç¤ò²òÀâ¡£ÆâÍÆ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
