¡ÖAMERICANA ¡×/ ¡ÖNOMADIS¡× / ¡ÖHealthy Denim¡×Firsthand¤ÎÊÌÃí¡¦¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢ー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¡ÖFirsthand (¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ï¥ó¥É)¡× ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMERICANA¡×¡¢¡ÖNOMADIS¡×¡¢¡ÖHealthy Denim¡× ¤Ë Firsthand ¤¬ÊÌÃí¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥×¥ì¥ªー¥Àー¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÖAMERICANA¡×¤«¤é¤Ï¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°2·¿¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¡ÖNOMADIS¡×¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¤Î¥«¥éーÊÌÃí¡¢¡ÖHealthy Denim¡×¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È±©¿¥¤ê¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£½Õ¤é¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAMERICANA¡×
AMERICANA double print sweats
\17,050 taxin
¥«¥éー : ¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó
AMERICANA Embroidered tote L / M
\8,910 / \6,930 taxin
¥«¥éー : ¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥â¥ó¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó
¡ÖNOMADIS¡×
NOMADIS SAC2 W/16
\17,600 taxin
¥«¥éー : ¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¢¨¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ
¡ÖHealthy Denim¡×
Healthy Denim Almond
\20,900 taxin
¥«¥éー : ¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ëー¡¦¥Ö¥ëー
Healthy Denim Carrot
\16,500 taxin
¥«¥éー : ¥Ö¥ëー
¥µ¥¤¥º : 23¡¦24¡¦25
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í½ÌóÈÎÇä¼õÉÕÃæ
¤ªÆÏ¤±Í½Äê»þ´ü : 1·î¾å½Ü
ÈÎÇäÀè : WEB : ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park(¥Ç¥¤¥È¥Ê¥Ñー¥¯)¡×(https://www.daytona-park.com/)
¢¡ÊÌÃí¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Americana / ¥¢¥á¥ê¥«ー¥Ê
Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì´Ó¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤È¤¯¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¢¥á¥«¥¸¹¥¤¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ ¥¢¥á¥ê¥«ー¥Ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¾®Åè¹À¤µ¤ó¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸ÅÃå¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ç¤¹¡£ ºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤ò±£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ ¾®Åè¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«ー¥Ê¤ò¡Ö½é¥Çー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4²óÌÜ¤Î¥Çー¥È¤ÇÃå¤Æ¤Û¤·¤¤Éþ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆâÌÌ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Healthy Denim /¥Ø¥ë¥·ー¥Ç¥Ë¥à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤¬¸òº¹¤¹¤ë»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥¿¥Õ¤À¤±¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê½÷À¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¦¡¦¡¦ ¥·¥ó¥×¥ë¤È¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÍ»¹ç ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤·Â³¤±¤¿¤¤¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¡£
@healthydenim
NOMADIS / ¥Î¥Þ¥Ç¥£¥¹'¥Áー¥×¥·¥Ã¥¯¤Ë¤½¤·¤Æ¿´¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤Ë'¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2020Ç¯½Õ²Æ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿BAG¥Ö¥é¥ó¥É'NOMADIS'¡£ Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥¤¥¨¥íー¡£ ¤Þ¤ë¤Ç²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤ä¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Æü¡¹¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë 'Arles'¤Î¥Èー¥È¤òÃæ¿´¤Ë'NOMADIS'¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nomadis.jp
Firsthand (¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ï¥ó¥É)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëFirsthand¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥¢ー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥â¥Îºî¤ê¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂÂÎ¸³¡¢¿·¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OFFICIAL WEB SITE¡§https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html
Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/firsthand__official/
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É : Firsthand (¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ï¥ó¥É) / CFCL (¥·ー¥¨¥Õ¥·ー¥¨¥ë) /GANNI (¥¬¥Ëー) / the garment (¥¶ ¥¬ー¥á¥ó¥È) / VIVIANO (¥ô¥£¥ô¥£¥¢ー¥Î) / BASICKS (¥Ù¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹) / BASERANGE (¥Ùー¥¹¥ì¥ó¥¸) etc ¡Ä
- ¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1986Ç¯ÁÏ¶È¡£´ð´´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK'S STORE(¥Õ¥êー¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖCAHLUMN¡×¡ÖFreada¡×¡ÖFirsthand¡×¡ÖPUBLUX¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¶¨¶Èµ¬³Ê½»Âð¡ÖFREAK¡ÇS HOUSE¡×¤ä¡¢±Ç²è¤ÎÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¤ò¼´¤È¤·¤¿±ÇÁü»ö¶È¡ÖFREAK¡ÆS MOVIE¡×¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ö&FREAK.¡×¡¢¡É¹¥¤¡É¤È¡É¾ðÇ®¡É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖFREAK'S VILLAGE¡×¡¢ºÆ¥¨¥Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Õ¥êー¥¯¥¹ÅÅµ¤¡×¡¢NFT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNFT FREAK¡×¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È (https://daytonajp.com/ )