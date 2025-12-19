¡ÚFCÂçºå¡Ûé®ÅÄ¸÷¶µ´ÆÆÄ ·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à é®ÅÄ¸÷¶µ´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤â°ú¤Â³¤»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úé®ÅÄ¸÷¶µ´ÆÆÄ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§
é®ÅÄ ¸÷¶µ¡ÊYABUTA Mitsunori¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§
1976/05/02¡Ê49ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§
¿ÀÆàÀî¸©
»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¡§
JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹
Áª¼êÎò¡§
1992-1994¡¡¡¡ÆÉÇäÆüËÜSC¥æー¥¹
1995-1998¡¡¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê
1999¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍFC
2000-2005¡¡¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
2006¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
2007¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍFC
2008¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FC´ôÉì
»ØÆ³Îò¡§
2009-2010¡¡¡¡²£ÉÍFC¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á
2011-2012¡¡¡¡²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ U-13´ÆÆÄ
2013¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ U-14´ÆÆÄ
2014-2015¡¡¡¡²£ÉÍFC¥æー¥¹ ¥³ー¥Á
2016¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²£ÉÍFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ U-15´ÆÆÄ
2017¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹½£ÉÙÎÏU-14 ´ÆÆÄ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
2018¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹½£ÉÙÎÏU-15 ´ÆÆÄ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
2019¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹½£ÉÙÎÏU-16 ´ÆÆÄ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
2020-2022¡¡¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æー¥¹ ¥³ー¥Á
2023-2024¡¡¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æー¥¹ ´ÆÆÄ
2025-2025/8¡¡FCÂçºå ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2025/9～¡¡¡¡¡¡FCÂçºå ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ´ÆÆÄ
ÂåÉ½Îò¡§
1995¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½
¥³¥á¥ó¥È¡§
2026Ç¯¡¢FCÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿é®ÅÄ¸÷¶µ¤Ç¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï1»î¹ç1»î¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢J2¾º³Ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¡¢ÊÑ²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇFCÂçºå¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£