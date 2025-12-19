ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¡ßÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é¡ßSTORY&Co.¡¡Âçºå¤ÇÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTravel with Tokyu Stay¡×»ÏÆ°
¡¡ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÀÄÔ ÌÂÙ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÌð ²í»Î¡¢°Ê²¼¡ÖÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTORY&Co.¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÀî Âó¡¢°Ê²¼¡ÖSTORY&Co.¡×¡Ë¤Î 3 ¼Ò¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTravel with Tokyu Stay¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬Âçºå¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ÂçºåËÜÄ®¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ ¥á¥ë¥¥åー¥ë Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¡×¤Î 2 »ÜÀß¤Ë¤Æ 2025 Ç¯½©¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°Î¹¤Î²Í¤±¶¶¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¡Ö¥íー¥«¥ë¥¬¥¤¥É¡×¡Ö¥¢ー¥È¡×¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥ï¥´¥ó¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦¥§¥¢¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¤Ë¤´ÂÚºß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¤ËÂ©¤Å¤¯¥Ç¥£ー¥×¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤é¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÇñ¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡Ö³¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È ¡ÈÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ò·Ò¤°Î¹¤Î²Í¤±¶¶¡É
¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬³¹¤Î¿Í¤äÊ¸²½¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¡£
¡ÖLocal Guide¡×¡ÖArt¡×¡ÖWagon¡×¡ÖUpcycle Wear¡×¤Ê¤É¤Î4¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÎ¹¤ÎÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£Travel with Local Guide¡ÊOsaka JOINER¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥¬¥¤¥É¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ØOsaka JOINER¡Ù¤¬¡¢ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ÂçºåËÜÄ®¡¦¥á¥ë¥¥åー¥ëÂçºå¤Ê¤ó¤Ð¤Ë¥Ç¥Ý¤òÅ¸³«¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Web¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¥íー¥«¥ëÂÎ¸³¤ò½ÉÇñ¼Ô¤Ë°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Travel with Art¡ÊÃÏ°è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤ÎÏ¢·È¡Ë
¡¡Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤¨¤Á¤¬¤ï ¤Î¤ê¤æ¤»á ¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçºåÌ¾½ê¥·¥êー¥º¡×¤ò¡¢¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー¤ÇÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂçºå¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò ¤¨¤Á¤¬¤ï ¤Î¤ê¤æ¤ ÂçºåÌ¾½ê¥·¥êー¥º ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ ¡Ó
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤¨¤Á¤¬¤ï ¤Î¤ê¤æ¤»á¤¬²áµî¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025 Ç¯ 12 ·î 19 Æü(¶â) ～ 2026 Ç¯ 1 ·î 18 Æü(Æü)
Å¸¼¨¾ì½ê¡§ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤ÂçºåËÜÄ® 18 F¥í¥Óー
URL¡§https://www.tokyustay.co.jp/hotel/OH/
¤¨¤Á¤¬¤ï ¤Î¤ê¤æ¤ ¡¿¤Þ¤ó¤¬²È¡¦³¨ËÜºî²È
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß ¤Û¤ï¤³¤í¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤ª¤È¤¦¤¿¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¿¤¤¤½¤¦¤¹¤ë¥¾¥¦¡Ù¡Ê¥Õ¥ìー¥Ù¥ë´Û¡Ë¡¢¡Ø¤¦¤ó¤³¤í¤â¤Á ¤ì¤Ã¤·¤ã¡Ù¡Ê¥ê¥È¥ë¥â¥¢¡Ë¤Ê¤É¡£»¨»ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ä¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡×¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Ê¤É¤È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥Ü¤âÂ¿¿ô¡£
¢£Travel with Wagon¡ÊÎ¹¤¹¤ë¥ï¥´¥ó¡Ë
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー¤Ë¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥ï¥´¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»¨²ß¤ä¹©·ÝÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥ÈÈÎÇä¡£
½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤ÈÃÏ°è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÆ°¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Travel with Upcycle Wear¡Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¡¡STORY&Co.¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖNewMake¡×¤¬´Æ½¤¡£ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¤ÎµìÀ©Éþ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¥¬¥¤¥É¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëË¡Èï·¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Û¥Æ¥ëÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÎ¹¤Î¾ÝÄ§¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
µìÀ©Éþ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢¶ß¸µ¤Ë¤Ï¥¹¥«ー¥Õ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¿þ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Âçºå¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÊ¸²½¡¦¿Í¡¦³¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖTravel with Tokyu Stay¡×¤ò½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡È¶¦ÁÏ·¿¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¾®ß· ¹ÎÑ
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Ø¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤äÊ¸²½¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤é¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶ÈÉôÉôÄ¹¡¡µÈÅÄ ±Í¿Î
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¥íー¥«¥ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSTORY&Co.¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºÙÀî Âó
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¿¿¤Ë¥íー¥«¥ë¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀËÜ»Üºö¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶ÈÍÍ¤È¤´°ì½ï¤ËÁÏÂ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤äÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤³µÍ×
¡¡ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬½¸¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È½»¤Þ¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤È¥²¥¹¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°»þ´Ö¤ÈÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤ÈÆüËÜÊ¸²½¡¢¥²¥¹¥È¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ïµ¡Ç½Åª¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÀß¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ä¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢Ä¹´üÂÚºß¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥¢ー¥È¤äÆüËÜÊ¸²½¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤Î¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.tokyustay.co.jp/
¡ÚÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤»ÜÀß¿ô¡ÛÁ´¹ñ 32 »ÜÀß
¡Ú»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡Ûnol kyoto sanjo¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¡¢nol hakone myojindai¡Ê¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¡Ë
¢£³Æ¼Ò¾Ò²ð
ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä&¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¡ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡¢¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¡×¡ÖÅìµÞ¥Ïー¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡Öµ´ÅÜÀî·Ì¿é¡×¤ä¡ÖROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts¡×¤Ê¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥´¥ë¥Õ¡¦¥¹¥ー¡¦EC»ö¶È¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1960 Ç¯Âå¤«¤éÊÌÁñ´ÉÍý¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¡¢1980 Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¹¥ー¾ì¤Î±¿±Ä¤ä¡ÖÅìµÞ¥Ïー¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¤ò³«»Ï¡£1990 Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó 680 Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÃÏ°è¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤·¤¤¡É³Ú¤·¤µ¡É¤È¡ÈÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é ³µÍ×
¡¡Osaka Metro Group¤Î¹¹ð²ñ¼Ò¡£¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢ÂåÍýÅ¹»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥íー¥«¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤Î´ë²è±¿±Ä¤äË¡¿Í¡¦¼«¼£ÂÎ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå¥á¥È¥í¥¢¥É¥¨¥é
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÌð ²í»Î
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì 3-11-18 Í¹À¯Ê¡»ã¿´ºØ¶¶¥Ó¥ë 8 ³¬
Àß¡¡Î©¡§2021 Ç¯
»ö¶È³µÍ×¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢ÂåÍýÅ¹»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È¡¢Î¹¹Ô»ö¶È ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»ö¶È
HP¡§https://osakajoiner.com/ (https://osakajoiner.com/)
³ô¼°²ñ¼ÒSTORY&Co. ³µÍ×
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSTORY&Co.¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTORY&Co.¡¡(Àµ¼°Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Èー¥êー¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºÙÀî Âó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ 1 ÈÖ 3 ¹æ ÆüËÜÀ¸Ì¿´Ý¤ÎÆâ¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 3 ³¬
Àß¡¡Î©¡§2016 Ç¯
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØNewMake¡Ù¤Î±¿±Ä
¡¦¥ï¥Ã¥Ú¥ó&¤ªÄ¾¤·¥·¥ç¥Ã¥×¡ØPATCH¡õPLAY¡Ù¤Î±¿±Ä
¡¦ÂÎ¸³¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ØAND STORY¡Ù¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ù±ç
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦¿ä¿Ê
¡¦¸ø¼°HP¡§https://storyandco.co/