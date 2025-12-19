ºâÌ³²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSuperStream-NX Cloud¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê ¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤¬¡Ö¹Í¤¨¤ë·ÐÍý¡×¤Î¼Â¸½¤È·Ð±Ä°Õ»×·èÄê¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê
¥¦¥¨¥ËËÇ°×¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ
³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ä¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è/À½Â¤/ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ï¡¢8¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Î·ÐÍýºâÌ³¶ÈÌ³¤ò°ì³ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÈÀµ³ÎÀ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¼é´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ÅÌõºîÀ®¤Ê¤É¤ÎÄê·¿¶ÈÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Äó°Æ³èÆ°¤ä¡¢¿ôÃÍÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¹Í¤¨¤ë·ÐÍý¡×¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì
¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÀÆð¤ÊÆþ½ÐÎÏ¡¢¹â¤¤Ï¢·ÈÀ¡¢¤½¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¡ÖSuperStream-NX Cloud¡×¤Ï¡¢ºâÌ³²ñ·×¤È´ÉÍý²ñ·×¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÂÎ·Ï¤äExcel¤Ë¶á¤¤Áàºî´¶¤ÎWeb²èÌÌ¡¢¤µ¤é¤ËCSV¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Çー¥¿Æþ½ÐÎÏ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤ÎÄó°ÆÎÏ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿ÊÎÏ¤âÁªÄê¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢´ÉÍý²ñ·×»ñÎÁºîÀ®¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢Ëè·î2Æü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¹©¿ô¤òÈ¾¸º¤Ç¤¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë·ÐÍý¡×¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÑ²½¤ò¿ô»ú¤ÇÂª¤¨¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Î»þ´Ö¤ò¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍý¤Î³èÍÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖSuperStream¡×¤ÏÄó¶¡³«»Ï¤«¤éÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢AI¤Î³èÍÑ¤äVOC¡ÊVoice of Customer¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿À½ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ÈÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Î»öÎã¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/superstream/case/ueni
¢£¡ÖSuperStream-NX Cloud¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSuperStream-NX Cloud¡×¤Ï¡ÖSuperStream-NX¡×¤Î¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤äÍ¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤äÊÝ¼é/´ÉÍý¶ÈÌ³¤Îºï¸º¡¢¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
- ÊÝ¼é/´ÉÍý¶ÈÌ³¤«¤é¤Î²òÊü
¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×/¥Ñ¥Ã¥ÁÅ¬ÍÑ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¥ä¥Î¥óITS¤¬¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¼ÒÆâITµ»½Ñ¼Ô¤ÎÊÝ¼é/´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ¿·ÈÇ¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀìÌç¤ÎÍ×°÷¤¬¾ï»þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»à³è´Æ»ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²ÄÍÑÀ¤È¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¶È³ÈÂç¤äM&A¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ
º£¸å¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¡¢M&A¤äÁÈ¿¥²þÊÔ¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÊÑ¹¹/³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ö¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¤ÈÆ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿×Â®¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¾ðÊó´ðÈ×¤Î°ì¸µ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê·Ð±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥¹¥È¤òºÇÅ¬²½
IT»ñ»º¤ò½êÍ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤äÊÝ¼é/´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤«¤«¤ë¿ÍÅª¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀ©¡ÊÇ¯´Ö·ÀÌó¡Ë¤Î¤¿¤á¡ÖÈñÍÑ°·¤¤¡×¤È¤·¤Æ·ÐÍý½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¥³¥¹¥È¤Î¸ÇÄê²½¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑ¿Í¿ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤â¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ÈºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ï¡¢»þ·×¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÍ¢Æþ²·Çä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢»þ·×¤Î¡ÖAngel Heart(¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È)¡×¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¡ÖPELLE MORBIDA(¥Ú¥Ã¥ì¥â¥ë¥Ó¥À)¡×¡¢¹á¿å¤Î¡ÖAQUA SAVON(¥¢¥¯¥¢¥·¥ã¥Ü¥ó)¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢´ë²è¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¥«¥é¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¬Ê¬Ìî¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Çä¾å¤òÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃÓÇ·Ã¼1-6-17
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ·×¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢»¨²ß¡¢·¤¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ·×¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢»¨²ß¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡¡¡§1989Ç¯¡ÊÊ¿À®¸µÇ¯¡Ë2·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ueni.co.jp/