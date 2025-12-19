¡Ø¤Þ¤ë¤¯¤¸¡Ù¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ®¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ® °Ê²¼:¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 12:00¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥Á¡Ù¤Î¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤Þ¤ë¤¯¤¸¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥Á¡Ù¡ÚMermaid Decora Look¡Û³µÍ×
º£²ó¤Î¤Þ¤ë¤¯¤¸ TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥Á¡Ù¡ÚMermaid Decora Look¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥³¥é¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥Þー¥á¥¤¥É¥×¥ê¥ó¥»¥¹8¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³Æ¾Þ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥Á¡Ù¡ÚMermaid Decora Look¡Û³Æ¾Þ¾Ò²ð
´ü´Ö¡§2025 Ç¯12·î12Æü(¶â) 12:00¡¡～¡¡2026Ç¯1 ·î12Æü(·î) 23:59
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://marukuji.jp/detail/290(https://marukuji.jp/detail/290)
(C)¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Õ¥ê¥åー¡¦¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¿¤Ô¤Á¤Ô¤Á¥Ô¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤Þ¤ë¤¯¤¸³µÍ×
¡Ø¤Þ¤ë¤¯¤¸¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Ê¤Î¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¢¨¡Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Âð¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÂÐ±þ·èºÑÊýË¡¤Ï¡Ö³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡×¡Ö¥É¥³¥âÊ§¤¤¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ¡×¡Ö¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¡ÊV¥×¥ê¥«¡¢V¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È¡Ë¡×¡ÖAmazon Pay¡×¡ÖPayPay¡×¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤ËÂÐ±þ¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)
¢¡¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)
¢¡¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ê²Á³Ê¡§ËÜÂÎÌµÎÁ¡Ë ¥À¥¦¥ó¥íー¥É URL
Google PlayÈÇ¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)
iOSÈÇ¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)
¢¨Åö»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÍÍ¡¦ÍøÍÑÎÁ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ²èÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÉ½¼¨¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£