¡Ú12·î21Æü(Æü)16:30～ÊüÁ÷¡ª¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè23ÏÃ WEBÍ½¹ð¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCygames¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏî´¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢12·î21Æü(Æü)16:30¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯ー¥ëºÇ½ª²óÂè23ÏÃ¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¡×¤ÎWEBÍ½¹ðÆ°²è¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè23ÏÃ¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¡×
¢£WEBÍ½¹ðÆ°²è¡Ã¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡ÊCV¡§¹âÌøÃÎÍÕ¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=E6YAT1u6FnA ]
¢£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡ØºÇ¶¯¡Ù¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤È¤Î¾¡Éé¤Ë¾¡¤Á¡¢Í¥ÞµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ª¥°¥ê¡£
¤À¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥ìー¥¹¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¥ìー¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£¤À¤±¤Ï¡¢¤Ò¤È»þ¤ÎµÙÂ©¤¬µö¤µ¤ì¤ë»þ¡£
Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ù¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢¥ª¥°¥ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
µÓËÜ¡§¶âÅÄ°ì»Î
¥³¥ó¥Æ¡§ÃæÌî¾ÍÅµ
±é½Ð¡§ ×¢ÅÄÍÛ¹á¡¦Á°ÅÄ´ð¶©¡¦ÎëÌÚÂóËá
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦¹©Æ£¹¯Ê¿¡¦¹âÅÄ¹¸¡¦ÌîÂ¼²í»Ë¡¦ºêËÜ¤µ¤æ¤ê
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¤¥²ー¥à¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤Èº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤¿¤Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤ä¥È¥ìー¥Êー¤¿¤Á¤È³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡äÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇºîÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢ã¥¿¥¤¥È¥ë¢ä
¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤
¢ãÊüÁ÷¾ðÊó¢ä
2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤è¤êÂè2¥¯ー¥ëÊüÁ÷Ãæ
¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16:30～
¡¦BS11¡§10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË25:00～¡¡
¡¦AT-X¡§10·î8Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË21:30～
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î10Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË9:30～¡Ê¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË15:30～¡Ê¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡Ë
¢ãÇÛ¿®¾ðÊó¢ä
2025Ç¯10·î5Æü(Æü)17»þ¤«¤éABEMA¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
https://anime-cinderellagray.com/onair/
¢ãÂè2¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¢ä
½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉôÆÍÇË!!
¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡ÙÈ¯¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½!!
ÃÏÊý¤«¤é¸½¤ì¤¿¡¢¾ï¼±ÇË¤ê¤Î°ÛºÍ¡£
Ãæ±û¤Î¶¯Å¨¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö²øÊª¡×¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡£
Èà½÷¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤¿¡ÖÀ¤³¦¡×¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¡£
¤ä¤¬¤Æ°ì¤Ä¤Î¡Ö»þÂå¡×¤òºî¤ë³¥Èï¤ê¤Î¾¯½÷¤¬¡¢º£¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ØÆ§¤ß¹þ¤à――¡£
Ç®¤Ì´¡ÈËÛ¤ë¡É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¡¢Â³¤±¤Æ½ÐÁö!!
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢ä
¸¶ºî¡§Cygames
Ì¡²è¡§µ×½»ÂÀÍÛ
µÓËÜ¡§¿ù±ºÍý»Ë
Ì¡²è´ë²è¹½À®¡§°ËÆ£È»Ç·²ð
¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤¿¤±¤Ò¤í
¥·¥êー¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì »Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦º´¡¹ÌÚ·¼¸ç¡¦µÜ¸¶ÂóÌé
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦¹©Æ£¹¯Ê¿¡¦¹âÅÄ ¹¸¡¦ÌîÂ¼²í»Ë¡¦ºêËÜ¤µ¤æ¤ê
Éû´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍºÂç
ºî²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¡§¾¾ËÜ¸²¸ã
¿§ºÌÀß·×¡§²¬ºêºÚ¡¹»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§àÅÅÄ ½¤
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¿ÀÃ«Àë¹¬
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í
ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ Ê¸Íµµ®
²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¶á¾¾ÂóÌé
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures
¢ã¥¥ã¥¹¥È¢ä
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡§¹âÌøÃÎÍÕ
¥Ù¥ë¥Î¥é¥¤¥È¡§À¥¸ÍÅí»Ò
ËÌ¸¶¾÷¡Ê¤¤¿¤Ï¤é¤¸¤ç¤¦¡Ë¡§¾®À¾¹î¹¬
Ï»Ê¿¶ä¼¡Ïº¡Ê¤à¤µ¤«¤®¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¡§ÂçÄÍË§Ãé
¥Õ¥¸¥Þ¥µ¥Þー¥Á¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥Î¥ë¥ó¥¨ー¥¹¡§½ÂÃ«ºÌÇµ
¥ë¥Ç¥£¥ì¥âー¥Î¡§ÂçÃÏ ÍÕ
¥ß¥Ëー¥¶¥ì¥Ç¥£¡§°æß·»í¿¥
¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡§Âç¶õÄ¾Èþ
¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥¡§Æü¸¶¤¢¤æ¤ß
¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ªー¡§Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò
¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¡§²ñÂô¼ÓÌï
¥¹ー¥Ñー¥¯¥êー¥¯¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê
¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥´ー¥ë¥É¥·¥Áー¡§¹áºä¤µ¤
¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥ー¡§Lynn
¥ß¥¹¥¿ー¥·ー¥Óー¡§Å·³¤Í³ÍüÆà
¥È¥Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¥ª¥Ù¥¤¥æ¥¢¥Þ¥¹¥¿ー¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥ë¥Ê¥·ー¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
¥ß¥·¥§¥ë¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー¡§¹â³ÀºÌÍÛ
¥¨¥é¥º¥êー¥×¥é¥¤¥É¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¢ãÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¢ä
10-FEET¡Ö¥¹¥Ñー¥È¥·¥ó¥É¥íー¥Þー¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§TAKUMA
ÊÔ¶Ê¡§10-FEET
È¯Çä¸µ¡§UNIVERSAL MUSIC LLC. / EMI Records
¢ãÂè2¥¯ー¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¢ä
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× (CV.¹âÌøÃÎÍÕ)¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹ (CV.Âç¶õÄ¾Èþ)¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤Ò¤È¤ß (from ¤¢¤¿¤é¤è)
ÊÔ¶Ê¡§¤ì¤¤¤é¤à¤ë
¢ãINFORMATION¢ä
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://anime-cinderellagray.com/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¸ø¼°X
@umamusu_animeCG¡Êhttps://x.com/umamusu_animeCG¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¸ø¼°TikTok
¡÷anime_umamusume_cg¡Êhttps://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg¡Ë
¢ã¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¢ä¡¡¡ö²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)µ×½»ÂÀÍÛ¡¦¿ù±ºÍý»Ë¡õPita¡¦°ËÆ£È»Ç·²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) Cygames, Inc.