¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤òÈ¯É½¡ª
¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ïー¥É2025¥Ý¥¹¥¿ー
¡¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÅö¼ÒÂåÉ½¥Ð¥¤¥äー¤¿¤Á¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅö¼ÒÁ´Å¹ÊÞ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÆÀÉ¼¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿10¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ËÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÎ³Ú¤äË®³Ú¤òÌä¤ï¤º2025Ç¯¤Î°ì¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç½Ð¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤éºîÉÊ¤òÅ¹Æ¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êhttps://tower.jp¡Ë¤Ë¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡È¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡É¡£¤³¤ì¤«¤é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÁ´10¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¾Ò²ð¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ïー¥É2025¼õ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷
¡¦kurayamisaka¡Økurayamisaka yori ai wo komete¡Ù
¡¦CLAN QUEEN¡ØNEBULA¡Ù
¡¦Ca7riel & Paco Amoroso¡Ø¥Ñ¥Ý¥¿¡Ù
¡¦jo0ji¡Ø¤¢¤¨¤«¡Ù
¡¦Recca¡ØEmotional Words¡Ù
¡¦¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡Ø¥¢¥Ê¥¶ー¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡Ù
¡¦Niko¤ó¡Øfragile Report¡Ù
¡¦ÈÄ»õÌÜ¡Ø¤â¤ó¤¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¤¤¤¤¤¿¤¤!¡Ù
¡¦¤Á¤ã¤¯¤é¡Ø¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°¦¤Ç¤¹¤¬ ¡ã¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄê¡ä¡Ù
¡¦Àã¹ñ¡Øshion¡Ù
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡×URL
https://tower.jp/site/series/tower-recomen(https://tower.jp/site/series/tower-recomen)
¡Ø¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¡Ù¤È¤Ï¡¢¡ÖÅ¹Æ¬¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¡¢ÍÎ¡¦Ë®¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¸Ê¤Î¼ª¤ÈÄ¾´¶¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢À¤´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢Á´Å¹¤ÇÅ¸³«¤·Âç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¾Êª´ë²è¡£2006Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Ëè·î¡¢¥Ð¥¤¥äーÃ£¤Ë¤è¤ë¥¬¥Á¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÈÅêÉ¼¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò·èÄê¡¢Á´Å¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯·ã¿ä¤·´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ïー¥É2025¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×
¡ýkurayamisaka¡Økurayamisaka yori ai wo komete¡Ù
È¯ÇäÆü¡§9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
º£¡¢ÂçÃíÌÜ¤ÎÅìµþÈ¯5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ª¥ª¥ë¥¿¥Ê¤äUK¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤Ê¤éÀäÂÐ¥Ï¥Þ¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤±¤É¿·¤·¤¤¡£¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬ºÇ¹â¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¡ª1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Økurayamisaka yori ai wo komete¡Ù¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë·æºî¡ª¥Üー¥«¥ë¤ÎÆâÆ£¤µ¤Á¤µ¤ó¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢»ê¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÍí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÃæÆÇÀ¹â¤á¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊ¹¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡ª
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹/¾¾ÅÄ¡Ë
¡ýCLAN QUEEN¡ØNEBULA¡Ù
È¯ÇäÆü¡§6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Î¾ïÏ¢¡¢¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈCLAN QUEEN¡É¡£¥Àー¥¯¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÍ×ÁÇ¤ä¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¶Á¤¤¬½Å¤Ê¤êºî¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÏÃæÆÇÀÈ´·²¡ª±Ô¤¤³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤Î¤¢¤ëÃË½÷¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤âºÇ¹â¡£¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê²Î»ì¤ä¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÎ®ÄÌÈ×¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡ÈÃÎ¤ë¤³¤È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óMD´ë²è¡¦±¿±ÄÉô/º´¡¹ÌÚ¡Ë
¡ýCa7riel & Paco Amoroso¡Ø¥Ñ¥Ý¥¿¡Ù
È¯ÇäÆü¡§7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò¼«ºß¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ë¾º²Ú¤·¤¿·æºî¡£ÃæÆÇÀ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡È¥É¥¥¥ó¥Ð¥¤¡É¤Ï¡¢Á´²»³Ú¹¥¤¤ËÄ°¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡ÒTiny Desk Concert¡Ó¤Î½Ð±éÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢²Æ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¡¢½ÂÃ«Å¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡È¥«¥È¥Ñ¥³¡É¤Î°¦¾Î¤â¿»Æ©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥ßー¾Þ¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤âÇ¼ÆÀ¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈôÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê2¿ÍÁÈ¡ª
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§¾¦ÉÊÅý³çÉô/×¢Àî¡Ë
¡ýjo0ji¡Ø¤¢¤¨¤«¡Ù
È¯ÇäÆü¡§7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë
CD¥ê¥êー¥¹Á°¤«¤é¡ÖÉÔ¶þ¤Î²Ö¡×¡Ö´ãº¹¤·¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢ËÜºî¼ýÏ¿¶Ê¤ÇCM¶Ê¤Î¡Ö¾ò»Ê¡×¡¢11·î13Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö±«¿ì¤¤¡×¤Ê¤É¡¢º£¤â¤Ê¤ªjo0ji¤Î²»³Ú°¦¤ÏÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥ëー¥Ä¤¬¼«Í³¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÀ¸¤ß¡¢±Ô¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë²Î»ì¤È²¿¤è¤êÈà¼«¿È¤¬²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ì¶Ê°ì¶Ê¤Î¸ÄÀ¤¬1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÅÁ¤ï¤ëÁ´13¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§Ì¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹/ÁáÀî¡Ë
¡ýRecca¡ØEmotional Words¡Ù
È¯ÇäÆü¡§11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢Recca¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ª¿¤Ó¤ä¤«¤Ç±Ô¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¾ð·Ê¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤ÖÆüËÜ¸ì»ì¤¬Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¡¹Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤ä´¶¾ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡Ä¡ÄÁ¡ºÙ¤µ¤È¹ì²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªM-9¡Ö´¶¾ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ÏËÜÅö¤ËÌ¾¶Ê¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤·æºî¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§ÃÓÂÞÅ¹/¤³¤Ð¤ß¡Ë
¡ý¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡Ø¥¢¥Ê¥¶ー¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡Ù
È¯ÇäÆü¡§1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
2020Ç¯6·îÅìµþ¤Ç·ëÀ®¤·¤¿4¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡£Vo¡¢Key¡¢Ba¡¢Dr¤È¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ç·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢VoÎÃ²»¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬ºÇ¹â¡Ä¡ª¡ªº£Æü¤òÀ¸¤¤ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿²Î»ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª£±.¡Ö¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥¨¥Ô¥íー¥°¡×¤«¤é¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÎº¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÁá¤¯Ä°¤¤¿¤¤¡ª
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§»¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³Å¹/ÃæÀ¾¡Ë
¡ýNiko¤ó¡Øfragile Report¡Ù
È¯ÇäÆü¡§9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥í¥Ã¥¯¡ß¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÁß¤ÌÄ¤é¤¹¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¤ÃË½÷¥Äー¥Ôー¥¹¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーºî¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬ÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£³Æ¸ø±éÀèÃå¼õÉÕ¤Ê¤Î¤Çº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¡ª¡©µ¬³Ê³°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¤¼¤ÒËÜºî¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç»þÂå¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§¹ÅçÅ¹/ÆñÇÈ¡Ë
¡ýÈÄ»õÌÜ¡Ø¤â¤ó¤¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤â¤¤¤¤¤¿¤¤!¡Ù
È¯ÇäÆü¡§6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¤Î¡ª¡©¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÈÄ»õÌÜ¡È¤Ð¤ó¤·¤â¤¯¡É¡ªÄ¶¹ÅÇÉ¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÄ¶Àí¤Ã¤¿À¤´Ö¤Ø¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÄ°¤¤¤¿¸å¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ËÊû¤²¤¿¤¤Ì¾È×¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÂç¤¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ï¤ä¶«¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§½ÂÃ«Å¹/Ä¹²¬¡Ë
¡ý¤Á¤ã¤¯¤é¡Ø¤¤¤Ó¤Ä¤Ê°¦¤Ç¤¹¤¬ ¡ã¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄê¡ä¡Ù
È¯ÇäÆü¡§6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
2022Ç¯·ëÀ®²¼ËÌÂôÈ¯¤Î¤Á¤ã¤¯¤é¡£º£²ó¤Î¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¥¢¥ïー¥É¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷½÷À¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅù¿ÈÂç¡É¤Ê²Î»ì¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶È´·²¤ÊÀ¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ñ³¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤ê¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ä´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤êÂçÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§¥¢¥ê¥ªÈ¬ÈøÅ¹/µÜËÜ¡Ë
¡ýÀã¹ñ¡Øshion¡Ù
È¯ÇäÆü¡§11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢UK/US¥¤¥ó¥Ç¥£ー¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ÎÄ¶ÃíÌÜ¥Ð¥ó¥É¡ªÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¶Á¤¯¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢¿¼¤¯Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡£Èà¤é¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤ÊÆü¾ï¤«¤é¤Ò¤È¤È¤¤Î²òÊü¤È¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÃæ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤ÄÀÌÛ¤ÈÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°Â¤é¤®¤¿¤¤Ìë¤Ë¤³¤½¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ç¿¼¤¯Àø¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤1Ëç¡£
¡Ê¿äÁ¦¼Ô¡§¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹/ÀÖ´Ö¡Ë