¡Ú¥Ö¥ë¥¬¥ê ºâÃÄ¤È¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Û¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«¥¯¥Æ¥ë2025¤ò³«ºÅ
¡Êº¸¤è¤ê¡Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Îー¥¹¥¢¥á¥ê¥« ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥¨¥ë¥ô¥§¡¦¥Ú¥íー¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤»á¡¢¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Þー¥¯¡¦¥·¥å¥é¥¤¥Ðー»á
2025Ç¯12·î9Æü¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯ - ¥Ö¥ë¥¬¥ê ºâÃÄ¤È¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò½Ë¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñー¥Æ¥£ー¤òºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ä¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë"10 Strong"¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÉÏº¤ÌäÂê¤Î²ò·è¡¢¶ÛµÞ¿ÍÆ»»Ù±ç¡¢Áá´üÍÄ»ù¶µ°é¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤È¤Î¶¦Æ±¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¾ðÇ®¤È¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤ò½Å¤Í¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê ºâÃÄ¤È¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¤ºÐ·î¤Î´Ö¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¤¬¡¢¶µ°é¡¢°ÂÁ´¡¢´õË¾¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ØÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ó¤È¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ô»ú¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¿ô»ú¡¢240Ëü¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤È¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ô¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2009Ç¯¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤È¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ï39¥«¹ñ¤Ç140°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢1ÅÀ¤Ë¤Ä¤95¥æー¥í¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ë¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ1²¯2,000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¡¢¶¦Í¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹×¸¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤È¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¸Ä¡¹¤ÎºÍÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ëÈþ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¼ã¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LVMH¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ï1884Ç¯¤Ë¥íー¥Þ¤ÎÃæ¿´¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ï¿§ÀÐ¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ë°ÎÂç¤Ê¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥éー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Âî±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈÀè¸«À¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤è¤ê°ì´Ó¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉDNA¤ËÂ©¤Å¤¯Àè¶î¼ÔÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦ÅªÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¹âµéÏÓ»þ·×¤«¤é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¹á¿å¤Þ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹âµé¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅª¤ª¤è¤Ó´Ä¶ÅªÀÕÇ¤¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ºß¤Ë³×¿·¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³´Ä¶¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡¦°é¤Ä¡¦¼é¤é¤ì¤ë¡¦»²²Ã¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝ NGO ¤Ç¤¹¡£1919 Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦Ìó110¥ö¹ñ¤Ç¶ÛµÞ¡¦¿ÍÆ»»Ù±ç¡¢ÊÝ·ò¡¦±ÉÍÜ¡¢¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¡¢Ç¯´Ö4,100Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1986Ç¯¤Ë¥»ー¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
