¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØVERSACE(¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§)¡Ù¤ÎÏÓ»þ·×ÉôÌç¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ÈÈþ³Ø¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ØDV ONE¡Ù¥·¥êー¥º¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡ÖDV ONE REISSUE¡×¤ò2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖDV ONE REISSUE¡×¡¡À¤³¦¸ÂÄê240ËÜ
2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØDV ONE¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§½é¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Êµ±¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈþ³Ø¤È¥¹¥¤¥¹¥á¥¤¥É¤ÎÀºÌ©¤µ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥·¥êー¥ºÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢À¤³¦¸ÂÄê240ËÜ¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥í¥Ã¥³ÌÏÍÍ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÄÀ¤È¸½Âå¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌë¶õ¤Ë½Ö¤¯À±¡¹¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤ÉÊ¤¢¤ëµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
Î¢³¸¤ÏÀºåÌ¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÆ°¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£
ÆâÉô¤Îµ¡¹½¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÀºÌ©¤Ê¥ê¥º¥à¤òÌÜ¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹À½¤Î¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç´¬¤¾å¤²»þ¤Ë¤ÏÌó40»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ÈÈþ³Ø¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
VE6B00725
\660,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§DV ONE REISSUE
¢£ÉÊÈÖ¡§VE6B00725
¢£²Á³Ê¡§³Æ\660,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥¹¥¤¥¹À½¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È(Landeron DP24) / ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ / 5µ¤°µËÉ¿å / ¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º 40£í£í
¢£VERSACE(¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§)
¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¤Ï¡¢1978Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥á¥É¥¥ー¥µ¤ä¥°¥ì¥«ÌÏÍÍ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖÅÁÅý¡×¤È¡Ö¾ðÇ®¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤¯Å¸³«¡£¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¤Î»þ·×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¥á¥¤¥É¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£VERSACE Watch¤ÎÆÃÄ§
1¡¥¡Ø¥¯¥é¥·¥«¥ë¡ß¥â¥À¥ó¡Ù´°àú¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤È¥â¥À¥ó¤Î´°àú¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¥á¥¤¥É¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¡Ø¥á¥É¥¥ー¥µ¡Ù
¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥á¥É¥¥ー¥µ¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤³¤Î¥Þー¥¯¤Ï¶¯¤¯Èþ¤·¤¤½÷À¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¡Ø¥°¥ì¥«ÌÏÍÍ¡Ù
¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¥«ÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ãÉ÷ÍëÌæ¤ÎÁõ¾þÂÓ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥°¥ì¥«¡×¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¡§¥¦¥¨¥ËËÇ°×
»þ·×¡¦¥³¥¹¥á¡¦Éþ¾þ¤ÎÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç¾¦¼Ò¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ö¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¡Ê»þ·×¡Ë¡×¡Ö¥Õ¥ë¥é¡Ê»þ·×¡Ë¡×¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À ¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê»þ·×)¡×¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥Ø¥ó¥êー¥í¥ó¥É¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³¤³°¤ÎÍÌ¾ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É´²ßÅ¹¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÅ¹Åù¡¢³Æ¼ïÀìÌçÅ¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Á´¹ñ800Ë¡¿Í¡¢8000Å¹ÊÞ¤È¤Î¤ª¼è°ú¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ®ÄÌ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£