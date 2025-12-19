¡Ú´°Çä¥â¥Ç¥ëºÆÈÎ·èÄê¡ÛGARRACK¤ÏÍ½Ìó³«»Ï¸å¤ËÂ¨´°Çä¤·¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ―ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý―¡Ù¤Î¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¥¤¥áー¥¸ÊñÃú¤ÎºÆÈÎ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGARRACK (¥®¥ã¥é¥Ã¥¯)¡Ù¤«¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ―ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý―¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÊñÃú¤ÎºÆÈÎ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/rurouni-kenshin2025_1/(https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/rurouni-kenshin2025_1/)
¢£ºÆÈÎ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Í½Ìó»þ¤ËÂ¨´°Çä¡¢Ä¹¤é¤¯·çÉÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ―ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý―¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÊñÃú¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆºÆÈÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ï12·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/rurouni-kenshin2025_1/
¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¥¤¥áー¥¸ÊñÃú
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ―ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý―¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÈìÂ¼·õ¿´¤ÎÅá ¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÊñÃú¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜÅá¤Ë¶á¤¤·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼ÂºÝ¤Î¿Ï¤Ï²¼¸þ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¤è¤¯¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊñÃú¤Î»ºÃÏ¡Ö´Ø»Ô¡×¤ÎÊñÃú¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNiNJA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÀÚ¤ìÌ£¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÊñÃú¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÇÈÌæ¤ò¹ï¤ó¤À¡ÈµÕ¿Ï¡ÉÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ÇÅá¿ÈÉôÊ¬¤ò¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç²Ã¹©¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÇÈÌæ¤òºÆ¸½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Ï¤Ï²¼Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜÅá¤Ë¶á¤¤¥Õ¥©¥ë¥à
ÆüËÜÅá¤Î¤è¤¦¤ËÀèÃ¼¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¥«ー¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¹¤ÏÀ¾ÍÎ¤Î¥·¥§¥Õ¥Ê¥¤¥Õ¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¡¢Æù¤òÀÚ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖµíÅá¡×¡£ÀèÃ¼¤Þ¤Ç»õ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ä¹¤¤¿ÏÅÏ¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¿©ºàÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤òÀÚ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ°ì¤Î»ºÃÏ´Ø»Ô¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊñÃú¤Î»ºÃÏ´ôÉì¸©´Ø»Ô¡£¥¾ー¥ê¥ó¥²¥ó¡¢¥·¥§¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö¿ÏÊª¤Î£³S¡×¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¿ÏÊª¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£
³ùÁÒ»þÂå¤è¤êÆüËÜÅáÀ¸»º¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¿ÏÊªÀ½ÉÊ½Ð²Ù³ÛÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¾°¤½¤ÎÅÁÅý¤Èµ»½Ñ¤¬Â©¤Å¤¯´Ø»Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNiNJA¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿¦¿Í¤¬Å°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÊñÃú¤Ç¤¹¡£
¢£NiNJA
´Ø»Ô¤ÎÅÁÅýÅªµ»½Ñ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¡ÖÊñÃú¤Ë¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»È¤¦»ö¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ï¤ÎÆÃÄ§¡¦¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¤ò»ÈÍÑ
Åá¿È¤Ë»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤Î»ýÂ³À¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ê¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ë¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó(Mo)¡¢¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à(V)¤ÎÎ¾Êý¤ò´ÞÍ¤µ¤»¤¿¡¢ÎÁÍý¿Í¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÅá¿ÈÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¡¦¿¿¶õ¾Æ¤Æþ¤ì
ÊñÃú¤Î¹Ý¤ò²ÃÇ®¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÅÅÙ¤ÈÂÑµ×À¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤¬¡Ö¾Æ¤Æþ¤ì¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¹Ýºà¤ò¡È¿¿¶õ¡É¾õÂÖ¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¸å¡¢µÞÎä¤¹¤ë¡Ö¿¿¶õ¾Æ¤Æþ¤ì¡×¤òºÎÍÑ¡£ÄÌ¾ï¤Î¾Æ¤Æþ¤ì¤ò¾å²ó¤ëÀ¼Á¤È¡¢Èþ¤·¤¤¸÷Âô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿ÏÉÕ¤±
ÊñÃú¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ë¿ÏÉÕ¤±¤Î¹©Äø¤Ïµ¡³£¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ø»Ô¡×¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¤¤¤À³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¡¢°ìÃú°ìÃú¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ß´Ø»Ô¤ÎÊñÃú¡¡µÕ¿ÏÅáÊñÃú¡¡µíÅá
NIN-GT-RK-ST 19,800(ÀÇ¹þ)
GARRACK¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar
GARRACK¸ø¼°X
https://twitter.com/GARRACK_watch
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý-µþÅÔÆ°Íð¡×¤È¤Ï
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¥êー¥ºÎß·×7,200ËüÉô¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤ÈÁ´À¤³¦¡¦Á´À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý-¡Ù¤¬¡¢2023Ç¯¤è¤ê¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡£
ÏÂ·î¿¹¨¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤Ï1994Ç¯¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¡£
°Ê¹ß¤âOVA¤ä·à¾ì±Ç²è¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡¦ËÌ³¤Æ»ÊÔ-¡Ù¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://rurouni-kenshin.com/
(C)ÏÂ·î¿¹¨¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ -ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý- µþÅÔÆ°Íð¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡
¡ÚGARRACK¡Ê¥®¥ã¥é¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GARRACK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×
»þ·×¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹Åù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç¾¦¼Ò¡£Í¢Æþ²·¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥Õ¥ë¥é¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¤äGARRACK¤ò³«È¯¤¹¤ëÅù¡¢Éý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥ËËÇ°×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.ueni.co.jp/