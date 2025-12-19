LEO¡ÊBE:FIRST¡Ë¡ß ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ª¡¡ÀîÅçÌÀ¤¬2026Ç¯¤ËLEO¤ØÂ÷¤·¤¿¡È¤ª´ê¤¤¤´¤È¡É¤È¤Ï¡©
LEO¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè½µÅÚÍË 24:00～25:00¤ËÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¡ØMILLION BILLION¡Ù¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§BE:FIRST¡Ë¡£BE:FIRST¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¤Ù¤¯¤¤¤¤²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢LEO¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¡¡Ç¯Ëö¤«¤é¿·Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¹¥¤¤ÊJ-POP¤ÎÏÃÂê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯ÀîÅç¤µ¤ó¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Æ£°æÎ´¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥á¥Î¥Ò¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆLEO¤¬ÀîÅç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î10¶Ê¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤äÂçÁÝ½ü¤ÎÏÃÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¡É¤ÎÏÃÂê¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀîÅç¤µ¤ó¤¬LEO¤ËÅÁ¤¨¤¿¡È¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤´¤È¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤Æó¿Í¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¤ò¤¼¤Ò¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷¤Ïradiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤«¤é1½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
¡Ú1½µÌÜ¡Û12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251221000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251221000000)
¡Ú2½µÌÜ¡Û12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251228000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251228000000)
¡Ú3½µÌÜ¡Û1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260104000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260104000000)
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ØMILLION BILLION¡Ù
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:00～25:00
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§BE:FIRST
¥²¥¹¥È¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/
ÈÖÁÈX¡§https://x.com/MILLIBILLI813
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ß¥ê¥Ó¥ê