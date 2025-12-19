¡Ú¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤êÉü³è¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö¤¢¤¤é¤á¤¿Àè¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¡×¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÅ·ºÍ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡Ù¤ËÃíÊ¸»¦Åþ
2018Ç¯7·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÈÇ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÅ·ºÍ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¡¢¥ªー¥É¥êー¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤µ¤ó¤È¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×Éü³è¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¥·¥êー¥ºÎß·×25ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ªー¥É¥êー¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤Î¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÅ·ºÍ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡Ù¤ËÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥·¥êー¥ºÎß·×25ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÊÔ¤¬³êÁöÏ©¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÌ¾Ê¸¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡¢¥ªー¥É¥êー¼ãÎÓÀµ¶³¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡×¡Ê´°·ëÊÔ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Îå«¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Ã¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¢¤¤é¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤È¶¦¤Ë¤Þ¤¿Ì¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿Àè¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆâÍÆ¾Ò²ð¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ·ºÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ç¤Ã¤¿Æü¤«¤é¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼»ÅÊ¤Î²½¤±Êª¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º»³Î¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë²ù¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤·¤Æº£Æü¤âÇúÁö¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥ÓÉÔÃç¤È¤¤¤¦°Å¹õ»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨ºÆÄ©Àï¤·¤¿M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¤½¤·¤ÆÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿·Ê¿§¤È¤Ï――¡£
2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤òËÜ¿Í¤¬Á´¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤êÅ°ÄìÅª¤ËÂç²þ¹Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò²ÃÉ®¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊ¸¸Ë²½! ¡¡³Ê¹¥°¤¤¤³¤È¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁ´¤Æ½ñ¤¤¤¿¡¢·Ý¿Í¤Îº²¤ÎµÏ¿¡£
¡ü²òÀâ ¤Ü¤¯¤¬°ìÈÖÄÙ¤·¤¿¤¤ÃË¤Î¤³¤È ¼ãÎÓÀµ¶³(¥ªー¥É¥êー)
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤È¡¡¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
·Ý¿Í¡£1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡£ÄÌ¾Î¡¢»³¤Á¤ã¤ó¡£´ØÀ¾Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£ºß³ØÃæ¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®³Ø¹»NSC22´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£2003Ç¯¤Ë¡Ö¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È»³ºêÀÅÂå¤ÈÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ò·ëÀ®¡£04Ç¯¤ËABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2004½àÍ¥¾¡¡£Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥ºÉÔÃç¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢£Í¡¾£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡¢2017¤ËºÆÄ©Àï¡£2018Ç¯¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÂ¾ÎÏËÜ´ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ë¥åー¥¹¤¬¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÃÓ¾å¾´¤È¤Î¶¦Ãø¡¢³¤Îµ¼Ò¡Ë¡¢ ¡Ø¥Ë¥åー¥¹¤ÎÆÉ¤ßÊý¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ù ¡ÊÊ¹¤¼ê¡§»°ÅÄÂ¼¾»¼ù ¡¢È¯¹Ô¡§¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦È¯Çä¡§¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØÅ·ºÍ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë
Ãø¼Ô¡§»³Î¤Î¼ÂÀ
Äê²Á ¡§682±ß¡ÊËÜÂÎ620±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2018Ç¯7·î6Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë
