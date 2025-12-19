ÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¡È¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤ò¡¢2026Ç¯¸µÆü¤â¡ÖABEMA¡×¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª¡ØÄáÉÓ&¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î2026¡Ù¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë11»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë11»þ¤è¤ê¡¢¡ØÄáÉÓ&¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÄá¥Ê¥¤2026¡Ù¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§2026Ç¯¤âÈà¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª ÄáÉÓ&¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î2026 ¡Ã #Äá¥Ê¥¤ 1/1¤è¤ë11»þ¤«¤éABEMA¤ÇÇÛ¿®¡ª
¡ØÄá¥Ê¥¤2026¡Ù¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤ªÀµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼&ÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¡È¿·¤¿¤Ê¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á°¿ÈÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼&ÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¤«¤é¿ô¤¨¤Æ25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¥Áー¥à¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò°ìÀÚÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÎÃæ¡¢ÇòÇ®¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ë¤òÇË¤ë¤´¤È¤Ë1,000±ß¤¬È³¶â¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«»ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¥¹¥Ú¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Èþ½÷¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜ´ë²è¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢ÄáÉÓ¤ä¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ä¤¤Âç¶½Ê³¤·¡¢ÍýÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÅÁÅý·Ý¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ØÄá¥Ê¥¤2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¤à¥¿¥Ã¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬½é»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÄáÉÓ¤ÎÁêËÀ¡×¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡ÖÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀµ·î°Ê³°¤À¤Ã¤¿¤é±ê¾å¤¹¤ë¤ä¤í¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ìー¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹ÔÌò¤Ï¡¢¡ØÄá¥Ê¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Ì³¤á¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢25¼þÇ¯¤ÎµÇ°²ó¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦ÃæÅÄæÆ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤â´Þ¤á¤ÆÂ©»Ò¤â¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¤ªÆó¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¸ì¤ëÃæÅÄ¤¬¡¢°úÂà¸å¤Î¡È½é¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤Ê¤é¤Ìº²¤ÎÂè°ìÅê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ·è¤ò¤«¤²ó¤¹¡Ö½õ¤Ã¿Í¥ëー¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢³Æ³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£ÉñÂæ¤Î¹ðÃÎ¤ò¤«¤±¤Æ¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤³¤È¶áÆ£¿¿É§¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤ÎÈÖÀë¤òÇØÉé¤¤SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬ÅÅ·â»²Àï¡ªÅÐ¾ì»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨ー¥¢¥«¥ó¤Æ¡ª¡×¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÍè¤¿¤ä¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Âç¸æ½ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»²²Ã¤Ç¶õµ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¡¢¡È¤´Ë«Èþ¡É¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¹¾Æ¬2:50¤¬ÍðÆþ¡£ÏÃÂê¤Î¥²ー¥à¤òÌÏ¤·¤¿¶¸µ¤Á´³«¤Î¥Í¥¿¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ï¶²ÉÝ¤ÈÇú¾Ð¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÂçÁû¤®¤Ë¡£¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÐ¾ì½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¤ÈÅÜ¹æ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ØÄá¥Ê¥¤2026¡Ù¤ò¡¢¸µÆü¤ÎÌë¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë25»þ30Ê¬¤«¤é¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤ê¡ØÄá¥Ê¥¤2021¡Ù¡ØÄá¥Ê¥¤2022¡Ù¡ØÄá¥Ê¥¤2023¡Ù¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤ê¡ØÄá¥Ê¥¤2024¡Ù¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë0»þ¤è¤ê¡ØÄáÉÓ¥Ê¥¤2025¡Ù¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ØÄá¥Ê¥¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿Èþ½÷¤¿¤Á¤ÎËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÂç¸ø³«¡£¥»¥¯¥·ー¤¹¤®¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ÷·Ê¤äÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Èþ½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁ´¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÄá¥Ê¥¤2026¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¡£Ä¹¤¯Â³¤¯Èë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¡Ø³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢¤½¤³¤Ëº®¤¶¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄáÉÓ¤ÎÁêÊý¡×¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤µ¤ì¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë»×¤ï¤º¡Ø¤¦¤ïー¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡×¤È¸ì¤ê¡¢»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿ÃæÅÄæÆ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤¦¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ
―ËÜÈÖÁÈ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯Èë·í
¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤É¤³¤«¤Ë¡ÖÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃæ³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃË¤ÎÈÖÁÈ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
―»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÀäÂÐ¤Ë¡¢Â»¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£Â»¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ê²¬Â¼Î´»Ë¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ë
―ËÜÈÖÁÈ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯Èë·í
¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃË»Ò¤¬¥®¥ãー¥®¥ãー¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¿Ø¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢¤½¤³¤Ëº®¤¶¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢º£¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸
º£Ç¯¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥¹¥±¥Ù¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¤¤È¡¢ÎÞ¤È¡¢¥¨¥í¤È¡£ºÇ¹â¤Î¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡ÊÄáÉÓ¤ÎÁêÊý¡Ë
―½é½Ð±é¤Î´¶ÁÛ
ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ïー¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄáÉÓ»Õ¾¢¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤Ã¤È´ò¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
―»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸
ËÜÅö¤Ë¡Ö¤ªÀµ·î¤À¤«¤é¤³¤½¡×³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ·î°Ê³°¤À¤Ã¤¿¤é±ê¾å¤¹¤ë¤ä¤í¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤´í¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃæÅÄæÆ¡Ê»Ïµå¼°¤Ë¤Æ½Ð±é¡Ë
―ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ
ËÍ¤â´Þ¤á¤ÆÂ©»Ò¤â¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¤ª2¿Í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª2¿Í¤ò½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ö¥ª¥«¥¶¥¤¥ë¡×¤ÎÆ°²è¤òÎ®¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¡¹¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤¦¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ABEMA¡ØÄáÉÓ&¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë11»þ～
ÈÖÁÈ»ëÄ°URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DqasaAzBmXgdoD
¢¨ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÆ°²è¡§https://abema.tv/video/episode/90-1612_s2026_p10
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/90-1612
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÇÛ¿®·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£