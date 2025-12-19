2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙºÇ¶¯¿Íµ¤´ë²è¤ò2½µÏ¢Â³ÌµÎÁÊüÁ÷¡ª¡Ö¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡×ºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÌë11»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÈÖÁÈ´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤¬3.5²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÈºÇ¶¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈËÜÊÔ¤Ç¤Ï12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤´ë²è¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤ÉSNS¤ËÈÖÁÈ´ØÏ¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3.5²¯²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯1·î1Æü～11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØABEMA¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°²è¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô
¢£2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙºÇ¶¯¿Íµ¤´ë²è¤ò2½µÏ¢Â³ÌµÎÁÊüÁ÷¡ª
¡Ö¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡×ºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹»þ´Ö¡Ù¤Ç¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2½µÏ¢Â³¿Íµ¤´ë²è¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#342¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¡¢¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯µßºÑ´ë²è¡Öº£Ç¯¤Î¹¥´¶ÅÙ º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ª¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Åö´ë²è¤Ç¤Ï¡¢³Ú²°°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¸ç¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¥Î¥Ö¤¬¡È¥¤¥ä¤ÊÅÛ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤ÎµÞ²¼¹ß¤òÁÀ¤¦¡È¹¥´¶ÅÙÍî²¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Áê¼êÌò¤Ë¤Ï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç2026Ç¯1·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥åー¤ò¹µ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¡¢2024Ç¯¤ËÎß·×Íø±×100²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢ºÇÄãÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥Î¥Ö¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Âç¸çÇú¾Ð¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#343¤Ç¤Ï¡¢¥¥ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¥ìÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë´ë²è¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê 75Ê¬³ÈÂçSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈºÇ¶¯¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¡É¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤È¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎµÈÅÄ·ë°á¡¢8¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¤¬»²²Ã¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡È¥¥ì¤¿¤¯¤Æ¤â¥¥ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤¬¡Ö¥¥ì¤ë¡×¤«¡Ö¥¥ì¤Ê¤¤¡×¤«¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤¿¿¿·õ²óÅú¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Ëè²ó¡Ö¤³¤³¤òÀÚ¤êÈ´¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¤ä¡¢²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ÇÀéÄ»¤äÅÏÉô¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¡¢É¬¤º¡È±ÊÌîvs¢þ¢þ¡É¤Î¹³Áè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯±ÊÌî¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ëÅö´ë²è¡£±Ô¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯µÈÅÄ¡¢¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ÈÊ¬ÀÏ¤ÇÀèÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÏ¡¸«¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¤Þ¤¯¤ê¡É¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª¡©¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£Ç¯°ìÈÖ´Ñ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ä¤êÄ¾¤·¡ªÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯»ëÄ°¿ô¥È¥Ã¥×3¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«·èÄê
¤Þ¤¿¡¢2½µÏ¢Â³¿Íµ¤´ë²èÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÄ°¿ô1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç¤Î²áµîÊüÁ÷²ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¤¬·èÄê¡£ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô¤Î¡È¼Õºá²ñ¸«¤ä¤êÄ¾¤·¡É¤ä¡¢³èÆ°¼«½Í¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿·Ý¿Í¤ËÀéÄ»¤¬°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤Ç¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ò12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù2025Ç¯»ëÄ°¿ô¥È¥Ã¥×3
¡ÚÂè1°Ì¡Û#329¡Ø¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤¬5Ç¯Á°¤Î¤¢¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡ª¡©¡Ù
https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p329
¡ÚÂè2°Ì¡Û#320¡Ø¥ª¥ó¥«¥¸¼«½Í·Ý¿Í¤Ë¥Î¥Ö¤¬¼ÁÌä¹¶¤á¡ª&Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ë¡ÖÃ¦¤®¤Î»Ò¡©¡×È¯¸À¤Ç¹¥´¶ÅÙµÞ¹ß²¼¡ª¡Ù
https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p320
¡ÚÂè3°Ì¡Û#331¡Ø¥Ö¥Á¥®¥ì²á¤®¤Æ¼§¾ì¤¬¶¸¤¦!?±ÊÌîvs¥¢¥ó¥¸¥ãÅÏÉô¤Ë¿·É÷¤¬¥¥ì»¶¤é¤«¤·SP ¡Ù
https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p331
¢£ÀéÄ»¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ù¥Þ¤¯¤ó¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀéÄ»¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ù¥Þ¤¯¤ó¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¸ø¼°X¡§¡¡https://x.com/Chance_ABEMA
¢£ABEMA¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
#342ÊüÁ÷Æü¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ～¡¡
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL
URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/C9q1BMj9ABhyf5
#343ÊüÁ÷Æü¡§12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ～¡¡
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL
URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9B8EcBTkghVuaw
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
